1–1-JUBEL: Dallas Stars’ Jason Dickinson (til venstre) jubler samen med Mats Zuccarello etter å ha satt inn lagets første scoring. Foto: Mark Humphrey / TT NYHETSBYRÅN

Herlig seier for «Zucca» og Dallas

(Nashville – Dallas 3–5) Mats Zuccarello og hans nye klubb Dallas Stars er på vei videre i Stanley Cup-sluttspillet etter å ha slått Nashville Predators på borteis lørdag kveld.

Dallas leder dermed 3–2 i kamper i «best av syv»-serien. Historien viser at det er veldig stor sjanse for at Zucca & Co. går videre til neste runde: Lag som leder 3–2 avanserer i 79 prosent av tilfellene.

«Zucca» fikk ingen målpoeng denne gangen, men la ned en enorm arbeidsinnsats, som alltid, godt illustrert da Nashville-kjempen Dan Hamhuis senket ham med en voldsom takling i midtsonen i 2. periode. Det så brutalt ut, men Zuccarello reiste seg med en gang, tilsynelatende upåvirket.

Det er bare tredje gang på de 11 siste sesongene at Dallas er videre til sluttspillet, med 2. runde-exiten i 2016 som beste prestasjon. Nashville har gått videre i åtte av disse sesongene, og tapte finalen mot Pittsburgh for to år siden.

Men ser det ut som Dallas har noe på gang igjen, mye takket være førsterekken med kaptein Jamie Benn, Tyler Seguin og russiske Alexandr Radulov, Patrick Thoresens gamle lagkamerat i Salavat Julajev.

Disse tre var strålende lørdag, og Zuccarellos overgang fra New York Rangers bidrar sterkt til at Dallas har to veldig gode rekker. Zuccarello, Jason Dickinson og Roope Hintz ordnet utligningen til 1–1, eller rettere sagt, de to sistnevnte gjorde det. «Zucca» var på isen, men var ikke direkte involvert i målet.

NED FOR TELLING: Mats Zuccarello reiser seg etter å blitt taklet av Dan Hamhuis. Foto: Christopher Hanewinckel / X02835

Deretter var det Benn/Seguin/Radulov som overtok showet: Trioen fikset 1–2, 1–3 og 2–4, og fremsto helt ustoppelige. Zuccarello var igjen på isen da Jason Dickinson rappet pucken og hamret inn sin andre og Dallas’ femte scoring. Nashville reduserte og kjørte kampen voldsomt slutten, men bortelaget holdt unna.

Zuccarello var «enestående» i de første fire sluttspillkampene for sine nye klubb, for å bruke samme ord som nhl.com. Den norske veteranen scoret tre ganger på de fire første kampene i sluttspillet. Likevel mente trener Jim Montgomery at Zuccarello har enda et nivå inne.

– Vi snakker altså om en mann som ikke har gjort noe på to måneder, så kommer han inn og leverer på denne måten. Det er første gang han har spilt fire kamper på rad på to måneder. La ham finne rytmen, uttalte Jim Montgomery etter at «Zucca» scoret ett av målene da Dallas vant 5–1 i den fjerde kampen.

Nå ser det ut som det blir enda flere muligheter til å løfte spillet for Zuccarello, som pådro seg en håndskade i sin første Dallas-kamp. Han var helt fremme i finalen med New York Rangers i 2014 (tap 1–4 i kamper mot Los Angeles Kings).

Det neste oppgjøret går i Dallas natt til tirsdag, før turen eventuelt går tilbake østover til Nashville for en eventull syvende og avgjørende kamp.

HEIA PAPPA: Nashville Predators’ Austin Watson hilser på datteren gjennom pleksiglasset foran møtet med Dallas i Bridgestone Arena. Foto: Christopher Hanewinckel / X02835

