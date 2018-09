INGEN RADIO: Stjernen og Vålerenga er to klubber hvor lagets supportere har hatt et lokalradio-tilbud. Foto: Patrick da Silva Sæther

TV 2 stopper lokalradioenes sendinger fra hockeyligaen

ISHOCKEY 2018-09-14T16:01:20Z

Lokalradioer får ikke lenger lov til å overføre hockeykamper fra Get-ligaen. TV 2 har nemlig også radiorettighetene. Det skaper reaksjoner i Hockey-Norge.

Publisert: 14.09.18 18:01

Remi André Taule i TV 2 bekrefter dette overfor Fredriksstad Blad .

– Vi har nå investert betydelig i en avtale med norsk hockey som gjelder de seks neste årene, hvor dette med rettigheter har blitt gjort tydeligere. Det har tidligere vært mange ulike aktører, vi ønsker nå å få kontroll på situasjonen, og ha utgangspunktet klart om at vi eier rettighetene, forklarer Taule til VG.

Blant dem som rammes, er Fredriksstad Blads hockeysendinger på radio.

– At Norsk Topphockey og TV 2 har avtalt rettigheter som nå fratar oss muligheten til å gi de hockeyinteresserte denne alternative måten å følge kampene på, er sterkt beklagelig, sier sjefredaktør René Svendsen i Fredriksstad Blad.

At radiosendingene forsvinner har skapt diskusjoner blant supporterne i plankebyen, noe også Taule i TV 2 har merket seg.

– Det har vi full forståelse for. Årsaken til at dette dessverre kom tett på seriestart er at rettighetene ble avklart så sent. Vi holder døren på gløtt, og er åpne for samtaler med andre aktører, for å se hva som er det beste for både oss og norsk ishockey, understreker TV 2-sjefen.

– Trist

Fredriksstad Blads kommentator, Christian Brevik, har kommentert Stjernens kamper på radio i over 10 år.

– Bildet slår lyd. Vi er til for dem som ikke har mulighet til å gå i hallen eller se kampen på TV av forskjellige grunner, det er trist at de mister denne muligheten, sier Brevik.

I tillegg til Fredriksstad Blad, har også Klanenradioen sendinger, mens Sarpsborg Arbeiderblad også har sendt nettradio i nylige sesonger.

– For oss er det veldig negativt. Vi har hatt en fast lytterskare i 15 år, vi forstår ikke helt hvorfor TV 2 skal nekte radio, sukker Rune Julsvik i Klanenradioen.

Det var 22. august at det ble kjent at TV 2s samarbeide med Norsk Topphockey og Norges Ishockeyforbund fortsetter i seks nye år.

Norsk hockey gis med dette fornyet kraft til å foreta nødvendige investeringer for å løfte oss i digitale kanaler, bedre publikumsopplevelsen og styrke den sportslige satsingen, sa styreleder Dagfinn Reinertsen i Norsk Topphockey den gang.