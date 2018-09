PÅ TOPP: Vålerenga og trener Roy Johansen er i flytsonen om dagen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

8–1 seier ga Vålerenga luke på topp

ISHOCKEY 2018-09-29T17:00:15Z

(Vålerenga-Stjernen 8-1). Vålerenga har snudd flere år med et liv midt på tabellen i denne seriestarten, to år etter at landsalgstreneren Roy Johansen kom tilbake til Oslo-klubben.

NTB

Publisert: 29.09.18 18:35 Oppdatert: 29.09.18 19:32

Johansen er nå inne i sin tredje sesong som trener for Vålerenga etter at han sluttet som landslagstrener og tok over Oslo-klubben til 2016/17-sesongen. Og nå har den tidligere så sterke klubben i norsk ishockey fått sving på sakene, etter at de har endt midt på tabellen de siste sesongene og blitt slått ut i kvartfinalen i sluttspillet.

Vålerenga 8–1 seieren lørdag gir mannskapet til Johansen fem poengs luke til serietoer Storhamar når sju serierunder er unnagjort. Sparta følger ytterligere poenget deretter.

Lørdag var det unggutten Colin Spaberg Olsen som slo an tonen for serielederen i Furuset Forum. Petter Grønstad og Villiam Strøm sto bak forarbeidet da 22-åringen gjorde 1-0 etter drøyt ti minutters spill.

Filip Gunnarsson økte så til 2-0, før Tobias Lindström og Martin Røymark satte ytterligere to pucker bak Stjernen-målvakt Tommy Johansen.

Dominerte stort

I tredje periode fortsatte Vålerenga-dominansen så til de grader. Martin Laumann Ylven sto bak 5-0-målet, og plutselig rant målene inn. Rasmus Ahlholm scoret to ganger, før Tobias Lindström avsluttet hjemmelagets festaften med sitt andre mål i kampen.

Svensken fikk også notert tre målgivende pasninger.

Hampus Gustafsson satte inn gjestenes trøstemål på tampen.

Stavanger hadde muligheten til å komme à jour med serietoer Storhamar med seier over Frisk Asker lørdag, men gjestene fra vest fikk tøff kamp.

Endre Medby scoret ikke mindre enn tre ganger for hjemmelaget i Asker og bidro sterkt til at det sto 3-3 etter tre perioder. Dermed måtte det forlengning til for å fordele poengene.

Der ble Shawn Szydlowski matchvinner.

Patrick Ulriksen, Mats Larsen Mostue og Henrik Ødegaard scoret Stavangers mål i ordinær tid.

Sparta-seier

Betydelig mindre jevnspilt var det i Sarpsborg, der hjemmelaget Sparta tok imot Manglerud Star. Tommy Kristiansen sto for tidlige scoringer både i den første (15 sekunder) og den siste (34 sekunder) perioden og var toneangivende for Sparta.

Sander Thoresen og canadiske Scott Allen sto for de øvrige scoringene.

Dermed fulgte Sparta om den sterke 3-2-seieren mot Storhamar torsdag på best mulige måte. Før den kampen sto østfoldklubben med tre strake tap.