ENGASJERT: Pål Gulbrandsen kom til Stavanger som spiller i 2003 og overtok som hovedtrener våren 2016. Nå er det over. Foto: Hallgeir Vågenes

Gulbrandsen ferdig som Oilers-trener

Publisert: 05.04.18 14:00 Oppdatert: 05.04.18 14:16

Etter en skuffende sesong er det klart at Pål Gulbrandsen og Stavanger Oilers skiller lag.

Det bekrefter klubben selv på egne hjemmesider .

Gulbrandsen kom til klubben som spiller i 2003 og tok over som hovedtrener våren 2016. I sin debutsesong som trener ble det seriemesterskap og NM-gull, men årets sesong har blitt en nedtur.

Oilers endte på 6. plass i grunnspillet og røk ut av sluttspillet i kvartfinalen (1–4 i kamper mot Frisk Asker). Og etter to sesonger har klubben og treneren bestemt seg for ikke å benytte seg av opsjonen om to nye år.

– Gulbrandsen fikk dessverre ikke like bra mannskap å jobbe med som året før og fikk en vanskeligere jobb å gjøre denne sesongen. Dette har ikke vært en lett prosess, sier daglig leder Pål Haukali Higson, som nå skal jobbe med å få på plass et helt nytt trenerteam.

VG vet at det blant flere spillere var sterk misnøye med treneren underveis i årets fiaskosesong, og enkelte spillere kontaktet andre klubber før overgangsvinduet stengte i håp om å avslutte sesongen et annet sted.

– Alt har en ende, og etter 10 år med meg i garderoben er det på tide med et nytt fjes og en ny stemme for spillerne. Det hadde selvsagt vært bedre å gi seg etter en god prestasjon med laget. Forrige sesong ble ikke som vi håpet. Det er alle skuffet over, og det er jeg som har det sportslige ansvaret. Jeg velger likevel å se tilbake på til flotte år som trener og totalt 15 år i klubben med glede, sier Pål Gulbrandsen til oilers.no .

– Det har vært litt av en fantastisk reise. Sju kongepokaler. Fire seriegull. Continental Cup. Innflyttingen i DNB Arena. For å nevne noe. Fantastiske opplevelser. Nå vil jeg takke alle dem rundt meg i klubben, familien min og ikke minst alle våre fantastiske supportere, sier Gulbrandsen.

