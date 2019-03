Dallas-sjefen vil vente med Zucca-kontrakt

(Buffalo Sabres-Dallas Stars 0–2) Mats Zuccarello (31) nærmer seg comeback og Dallas Stars er på god vei mot NHL-sluttspillet, men ledelsen i hans nye klubb vil vente til etter sesongen før de eventuelt starter kontraktsforhandlinger med nordmannen.

Publisert: 13.03.19 14:28







– Vi vil vente til sesongen er over. Akkurat nå har jeg det ikke travelt når det gjelder noen kontrakter. Jeg vil se hvor laget ender og se hvor spilleren står. Den typen saker skjer egentlig etter sluttspillet, sier Dallas Stars general manager Jim Nill til Sportsday Dallas News etter seieren på bortebane natt til onsdag norsk tid.

Det var Dallas Stars fjerde to-poenger i løpet av dens fem siste kamper i mars. Klubben ligger nå godt an til å være et av 16 lag i sluttspillet. Det starter om en måned. Dallas Stars innehar for øyeblikket en «sikker» wild card-plass, med 13 kamper igjen av grunnserien.

Den siste mot Minnesota Wild 6. april.

Mats Zuccarello ble etter ni sesonger i New York Rangers byttet bort til Dallas Stars før overgangsvinduet stengte 25. februar. Han debuterte for Texas-klubben 24. februar. I sin første Dallas-kamp scoret han ett mål og la en målgivende pasning, før han pådro seg et brudd i armen mot slutten av andre periode.

En operasjon et par dager senere ble karakterisert som vellykket. Det ble da antatt at han vil være ute av stand til å spille for fullt de neste fire til fem ukene. Det er tvilsomt om han vil være kampklar før sluttspillet starter.

– Han vil være mer sammen med lagt fra nå av. Det er gått et par uker (siden skaden) og i løpet av den kommende uken eller 10 dager, kan han begynne å gå litt mer på skøyter, sier Dallas Stars general manager - eller sportssjef - Jim Nill.

Mats Zuccarello beveget seg litt forsiktig på isen i forbindelse med en såkalt frivillig treningsøkt for fem dager siden.

Nordmannen nåværende fire års kontrakt er verd cirka 37 millioner per sesong. Den går ut i sommer. Da står han fritt til spille for alle NHLs 31 klubber. Det er imidlertid grunn til å tro at Dallas Stars ønsker å undertegne en ny kontrakt med ham før den tid.

Dallas-sjef Jim Nill røper i intervjuet med Sportsday Dallas News at Detroit Red Wings, da han var en av sjefene der, prøvde å signere Mats Zuccarello etter Vancouver-OL for ni år siden - da han til slutt valgte New York Rangers.

– Jeg kjente ham ganske godt faktisk, sier han med tanke på byttehandelen han som Dallas-sjef inngikk med Rangers i forrige måned.

Jim Nill mener at Mats Zuccarello «utenfor isen» viser topp karakter, og han sier at han «elsker» (love) Zuccas energi.

– Han er som en slags magnet. Han er bare en hockeyspiller. Han elsker hockey. Han lever og ånder for hockey, sier Dallas Stars general manager om Mats Zuccarello.