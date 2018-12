17-åring med drømmedebut i Østfold-derby

STJERNEHALLEN (VG) (Stjernen - Sparta Sarpsborg 6–3) På vei til skolen fikk Stian Nybraaten Hansen (17) vite at han skulle debutere for Stjernen, på kvelden leverte han scoring i Østfold-derbyet.

U18-landslagsspilleren var først involvert da Niklas Bröms sendte Stjernen i ledelsen. Sparta svarte med to kjappe scoringer av Tommy Kristiansen og Peter Quenneville, før 17-åringen igjen var fremme og sørget for utligning, i kampen Stjernen vant 6–3.

– Når fikk du vite at du skulle spille kampen?

– Til morgenen i dag, rett før jeg dro på skolen, sier 17-åringen til VG med et smil.

– Jeg var litt nervøs på skolen, det var flere av kompisene mine som lurte på om jeg skulle spille. Heldigvis var det ikke noen prøver i dag, fortsetter Nybraaten Hansen, som til daglig går i 2. klasse på Wang videregående skole i Fredrikstad.

Han var fornøyd med debuten, men derimot overrasket over både å få mye istid, og tillit i overtall. Selv om trener Bengt Åke Gustafsson lenge nektet for det siste. Først når VG og Fredriksstad Blad sine utsendte, samt keepertrener Bjørge Josefsen påpekte at han markerte seg positivt i overtall, innrømte den svenske trenerlegenden sin feil med et stort smil om munnen.

– Jeg har sett han både på trening og i kamp for U20. Han er rask, har bra energi og kan skape saker og ting på isen, forklarer Gustafsson.

– Min største triumf i Stjernen

Gustafsson, som ledet Sverige OL-gull i 2006 tok over Stjernen foran denne sesongen. Men høsten har vært tøff, Stjernen ligger på 7. plass med stor luke opp til Sparta på 6. Svensken omtaler derby-seieren som hans største triumf i Stjernen hittil.

– Med ni mann ute og de forutsetningene vi hadde foran denne kampen må det være det, sier han til VG.

– Hvordan synes du det har gått?

– Vi hadde ingen forhåpninger om å være et topplag med de ressursene vi har. Selv om vi gjerne ikke skulle ligget i et vakuum slik vi gjør nå, vi må bygge mot sluttspillet og være best da, forklarer svensken.

– Ødelegger for oss selv

Magnus Nilsen skapte spenning med å redusere til 4–3 i 3. periode, men fem minutter før slutt drepte Stjernens Peter Lindblad spenningen i kampen.

– Jeg er mest skuffet over hvordan vi tidvis gjennomfører kampen. Vi tar unødvendige utvisninger og gjør det vanskelig for oss selv, sier en skuffet Sjur Robert Nilsen til VG.

Kampfakta runde 26: Stavanger – Storhamar 7-3 (1-0, 4-0, 2-2) 3559 tilskuere Mål: 1. periode: 1-0 (7.23) Daniel Rokseth (Johannes Johannesen, Jonas Djupvik Løvlie). 2. periode: 2-0 (24.15) Mario Lucia (David Morley, Løvlie), 3-0 (26.09) Stephan Vigier (Morley, Brandon Burlon), 4-0 (29.38) Morley (Vigier, Burlon), 5-0 (36.58) Løvlie (Johannesen, Markus Søberg). 3. periode: 6-0 (43.52) Lucia, 6-1 (48.38) Victor Svensson (Patrick Thoresen), 7-1 (48.58) Løvlie (Magnus Hoff, Henrik Medhus), 7-2 (50.23) Kjetil Martinsen (Joel Johansson, Ulf Jimmy Andersson), 7-3 (50.23) Martin Rønnild (Svensson, Thoresen). Dommer: Christian Persson, Ski, Petter Bjerkan Bakken, Rosenborg. Stjernen – Sparta 6-3 (0-0, 4-2, 2-1) 1344 tilskuere Mål: 1. periode: Ingen. 2. periode: 1-0 (20.50) Niklas Bröms (Peter Lindblad), 1-1 (24.34) Tommy Kristiansen, 1-2 (28.08) Peter Queeneville (Niclas Jessesen, Scott Allen), 2-2 (30.55) Stian Hansen (Bröms, Daniel Trnavsky), 3-2 (36.42) Christoffer Berger (Joacim Sundelius, Lindblad), 4-2 (37.23) Antti Kauppila (Sundelius). 3. periode: 4-3 (49.58) Magnus Nilsen (Queeneville, Allen), 5-3 (54.53) Lindblad (Berger, Sundelius), 6-3 (59.59) David Hallström. Dommer: Tor Olav Johnsen, Manglerud Star, Thomas Tysland, Jutul. Utvisninger: Stjernen 4 x 2 min. Sparta 4 x 2 min. Ringerike – Frisk Asker 1-7 (1-1, 0-2, 0-4) 451 tilskuere Mål: 1. periode: 1-0 (10.59) Petter Ellefsen (Nils L. Fuglesang, Eivind Andresen), 1-1 (16.42) Mikkel Seiergren Christiansen (Magnus Geheb, Petter Kristiansen). 2. periode: 1-2 (38.29) Geheb (Kristiansen, Christiansen), 1-3 (39.40) Viktor Granholm (Victor Björkung, Anders Bastiansen). 3. periode: 1-4 (44.08) Mats Frøshaug (Garreth Thompson, Kyle Bonis), 1-5 (53.08) Bonis (Frøshaug), 1-6 (54.53) Bastiansen (Bonis, Max Kroghdal), 1-7 (58.30) Bonis (Sebastian Johansen). Dommer: Eirik Hansen, Jutul, Tobias Ambjørn Bjørnson, Sparta. Utvisninger: Ringerike 4 x 2 min. Frisk Asker 6 x 2 min. Lillehammer – Vålerenga 1-2 (0-2, 0-0, 1-0) 1567 tilskuere Mål: 1. periode: 0-1 (3.59) Oskar Ekelund (Villiam Strøm, Filip Gunnarsson), 0-2 (17.38) Rasmus Ahlholm (Gunnarsson, Brede Csiszar). 2. periode: Ingen. 3. periode: 1-2 (46.22) Parker Bowles (Joey Benik, Adrian Saxrud Danielsen). Dommer: Roy Stian Hansen, Storhamar, Mads Frandsen, Frisk Asker. Utvisninger: Lillehammer 3 x 2 min. Vålerenga 7 x 2 min.

Som følge av tapet passeres Sparta av Frisk Asker på tabellen, og faller ned på 6. plass.

I Stavanger vant serieleder Oilers herle 7–3 mot Storhamar, som ligger på andreplass. Nå er avstanden mellom dem fire poeng i favør Oilers. Oilers står med åtte seirer på rad.

Vålerenga, som ligger på tredjeplass, vant 2–1 borte mot fjerdeplasserte Lillehammer.

I den siste kampen slo Frisk Asker Ringerike 7–1.