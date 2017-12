WADA: Rundt 300 eliteutøvere i Russland dopet

WADA har meldt inn en liste til internasjonale særforbund med 300 russiske eliteutøvere som skal ha testet positivt for doping.

Russland er allerede utestengt fra OL om 47 dager i Pyeongchang. Og 31 russiske utøvere er fradømt retten til å delta i OL.

På et møte i Lausanne torsdag at WADA (det internasjonale antidopingforbundet) leverte listen med de russiske utøverne som skal ha vært dopet. Til stede på møtet var mer enn 25 internasjonale særforbund og representanter for IOC og den paralympiske komité.

Nær 300 russiske eliteutøvere skal ha testet positivt mellom april 2012 og september 2015, fortalte WADA. WADA har gått gjennom databasen fra Moskva-laboratoriet og dopingprøvene til 10.000 utøvere. De fikk tilgang til dette i oktober.

– Ved å kombinerte databasens opplysninger med e-postkorrespondansen fra McLaren-etterforskningen, vitnemål, fysiske bevis og rapporterte prøveresultater, kan saker som virket fastlåst gjenopptas og nye saker åpnes. Vi tror dette vil føre til at en rekke utøvere vil bli straffet, sier Günter Younger, som ledet torsdagens orienteringsmøte.

FIFA og FIS til stede



Det er både sommer- og vinterutøvere som skal ha vært dopet. Flere av disse 300 russerne skal være ventet å stille til start under nøytralt flagg i OL i Pyeongchang, skriver Inside The Games.

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA), Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og Det internasjonale skiforbundet (FIS) var blant forbundene som var til stede og fikk tilgang til opplysningene. 60 idrettsledere var til stede, ifølge en pressemelding fra WADA.

Under torsdagens møte fikk særforbund informasjon om navngitte utøvere og forbudte stoffer knyttet til dem. De fikk også de ulike rapportene om det russiske dopingjukset: WADAs Pound- og McLaren-rapporter, samt IOCs Schmid-rapport.

– WADA blir partner

– Særforbundene kan regne WADAs etterforskningsteam som sin partner i videre behandling av sakene, sier Günter Younger, som ledet torsdagens orienteringsmøte.

Putin møtte pressen:

President Vladimir Putin sa på en pressekonferanse torsdag at det ikke er tvil om at det er politiske motiver bak utestengelsen av russiske utøvere i OL.

– Skandalen er oppblåst i påvente av den innenlandske russiske kalender, sa Putin – og mente med det presidentvalget i mars.

NFF kontaktet kulturministeren



Visestatsminister i Russland, Vitalij Mutko, er også fotballpresident i Russland og leder for fotball-VM neste sommer. Han var sportsminister mellom 2008–2016.

FIFA bekrefter at de har fått en liste med fotballspillere, melder Tass. Det har tidligere blitt hevdet at 34 fotballspillere, blant dem hele Russlands VM-tropp i 2014, har vært involvert i dopingen.

Norges Fotballforbund (NFF) har NFF har tatt kontakt med kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) om saken. Hun er også visepresident i WADA.

– Det var naturlig for meg å ta opp avsløringene om doping i russisk idrett med forbundsstyret. Det er en utfordring av visestatsminister Mutko er styreleder for VM i fotball til sommeren og fotballpresident i Russland, sier Svendsen til VG og andre medier torsdag.

Tross at Norge ikke skal til VM, engasjerer Svendsen seg i saken.

– Vi forventer at FIFA gjør noe med det. Det må også diskuteres om det er riktig at Mutko kan være styreleder for VM og fotballpresident i landet. Hans troverdighet er veldig svekket. Jeg synes det er svært problematisk at han sitter der, sier Svendsen.

