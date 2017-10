VM i tynn tråd for Argentina etter uavgjort

(Argentina-Peru 0-0) Lionel Messi og co. fikk det ikke til å stemme i VM-kvalifiseringskampen mot Peru.

Argentina, som var VM-finalist i 2014, har skuffet i kvalifiseringen, og utgangspunktet ble ikke bedre av to uavgjorte kamper i forrige landslagspause.

Men torsdag klarte altså ikke Lionel Messi og hans lagkamerater å slå Peru på hjemmebane. Uavgjortresultatet betyr at Argentina foreløpig er utenfor VM-plass med én kamp gjenstående i gruppespillet.

I siste kamp skal Argentina til Ecuador. For at laget skal ta seg direkte til VM, må den kampen vinnes – i tillegg til at Chile må tape for allerede VM-klare Brasil eller at fjerdeplasserte Colombia og Peru på femteplass spiller uavgjort. Femteplassen spiller playoff mot vinneren av Oseania-kvalifiseringen.

ENDTE UAVGJORT: Det var tydelig skuffelse å se blant Argentina-fansen som hadde tatt turen til stadion i Buenos Aires. Foto: Victor R. Caivano , AP

Storfavoritt Argentina preget det meste av kampen natt til fredag, men Peru-målvakt Pedro Galesse holdt unna. På overtid kunne det gått virkelig ille for Argentina da Peru fikk sitt første skudd på mål. Et frispark fra angriper Pablo Guerrero ble reddet med nød og neppe av Sergio Romero i Argentina-buret.

Argentina har bare scoret 16 mål på 17 kvalifiseringskamper, noe som er godt under halvparten av Brasils 38 og ti færre enn peruanerne.

Argentina har vært i samtlige VM-sluttspill siden 1970. Peru har fortsatt muligheten til å ta seg til VM for første gang siden 1982.

