Messi & co. i VM-trøbbel etter 0-0

(Argentina-Peru 0-0) Det kan gå mot fotball-VM uten Lionel Messi. 0-0 mot Peru betyr at Argentinas må kjempe hardt for VM-billett. Med seier i siste kamp, er de sikret minst playoff.

Bare én kamp gjenstår i kvalifiseringen. Argentina skal til Ecuador.

For at Messi & co. skal ta seg direkte til VM, må kampen vinnes - samtidig som Chile må tape for allerede VM-klare Brasil eller at Colombia på 4. plass eller Peru på 5. plass spiller uavgjort. 5. plass gir playoff mot vinneren av Oseania-kvalifiseringen. Peru og Colombia møtes i den siste runden.

Argentina var i finalen i 2014-VM, men har skuffet i kvalifiseringen. De kunne ha reddet stumpene ved å slå Peru torsdag, men det ble en målløs kamp. Det betyr at Argentina er utenfor VM-plass når én kamp gjenstår av den søramerikanske kvalifiseringen.

Argentina har kommet til samtlige VM-sluttspill siden 1970.

Bak Brasil, som har 38 poeng, er det utrolig jevnt: Uruguay på 2. plass har 28 poeng, Chile og Colombia har 26, mens Peru og Argentina har 25. Og Paraguay på 6. plass har 24. Alle disse fem har fortsatt muligheten til å knipe VM-plass. Og Paraguay har lettest motstand i den siste kampen.

ENDTE UAVGJORT: Det var tydelig skuffelse å se blant Argentina-fansen som hadde tatt turen til stadion i Buenos Aires. Foto: Victor R. Caivano , AP

Den siste runden går allerede den 10. oktober, altså tirsdag. De fire beste går rett til Russland-VM, mens nummer fem altså må spille playoff. Motstander blir New Zealand.

Peru-målvakt Pedro Galesse storspilte. Samtidig holdt faktisk Peru på å avgjøre på overtid, men frisparket fra Pablo Guerrero ble reddet med nød og neppe av Sergio Romero i Argentina-buret.

Argentina har bare scoret 16 mål på 17 kvalifiseringskamper, noe som er godt under halvparten av Brasils 38 og ti færre enn peruanerne.

Peru har fortsatt muligheten til å komme seg til VM-sluttspillet for første gang siden 1982.

Slik spilles siste runden:

Ecuador-Argentina.

Brasil-Chile.

Peru-Colombia.

Uruguay-Bolivia.

Paraguay-Venezuela.

