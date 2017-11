Han har bodd nesten hele livet i Norge, men 13. november skal Kamer Qaka representere Albania. 22-åringen varsler også om interesse fra Champions League-klubber.

Etter å ha blitt kåret til årets spiller i 1. divisjon i fjor, endte opprykket til Eliteserien med en terminert Kristiansund-kontrakt for Qaka i sommer. Like etter signerte midtbaneeleganten for rumenske CSM Politehnica Iasis.

Nå er Qaka tatt ut på det albanske landslaget for første gang.

– Jeg fikk beskjed i dag. Drømmen min har alltid vært å spille for Albania. Det er der hjertet mitt ligger. Det er helt sykt. De var med i EM i fjor. Det er et veldig, veldig bra landslag, forteller 22-åringen til VG på telefon fra Romania.

– Jeg har stått alene

Qaka kom til Oppland fra Kosovo bare 2,5 år gammel, men har sterkest følelser for Albania.

I Norge ble teknikeren tidlig omtalt som et stort fotballtalent, og som 14-åring avviste han blant annet interesse fra den nederlandske storklubben Ajax.

Etter å ha briljert i 1. divisjon i fjor, følte han seg imidlertid sviktet av Norge da han ikke ble tatt ut på U21-landslaget. Før årets sesong uttalte den frittalende unggutten at han også var god nok for den norske A-troppen, uten at landslagsledelsen så langt har delt den vurderingen.

Nå mener Qaka at han har fått belønning for å tro på sine egne ferdigheter samtidig som andre har tvilt på ham.

– Jeg har stått alene nesten hele livet, men jeg har alltid stolt på meg selv. Mange tenker nok: «Hva er det som skjer nå? Hvordan kom Kamer seg på Albanias landslag?» Realiteten er at jeg er en meget bra spiller, sier Qaka i sedvanlig, fryktløs stil.

– Folk kommer til å få sjokk

Qaka forbereder seg nå til å møte Tyrkia om en uke, etter det han beskriver som en «fantastisk» periode i Romania.

Så god skal Qaka ha vært, at det skal ha oppstått interesse fra europeiske storklubber.

– Det har vært strålende. Jeg har vært banens beste i kanskje seks av ti kamper. Vi spilte mot Cluj i går. Da var jeg meget bra. Alt er fantastisk her. Det beste jeg gjorde var å komme meg ut av Norge. Det er ikke min spillestil. Jeg liker ballbesittende fotball. Det beste valget i mitt liv, var å komme til Romania, sier Qaka, før han forteller om det som skal være interesse fra flere storklubber.

– Det kommer mer fra meg. Folk kommer til å få sjokk. Det er mange store klubber som følger meg. De spiller i Champions League. Jeg har hatt middag med noen av dem her i Romania. Vi får se om det skjer noe i januar eller neste sommer. Akkurat nå er jeg bare veldig, veldig glad. De som ikke har stolt på Kamer, kan få se på kampen mot Tyrkia. Eller, de kommer nok ikke til å ville se på. Men den som ler sist, ler best. Er det ikke det man sier?

PS: Albania endte som nummer tre i VM-kvalifiseringsgruppe G, bak Spania og Italia. CSM Politehnica Iasis ligger på 8. plass i den rumenske toppligaen etter 17 runder.