Vil ha vinter-OL til Telemark i 2026

Telemark idrettskrets har utarbeidet en rapport med det mål å få vinter-OL i 2026 til Norge.

Det melder NRK mandag ettermiddag.

– Jeg kan bekrefte at vi ønsker å få vinter-OL til Telemark, men har ingen kommentarer utover det, sier Geir Berge Nordtveit.

Nyheten vil imidlertid bekreftes på en pressekonferanse på Gaustatoppen tirsdag, hevder kanalen.

Etter det VG forstår er det ønskelig at også Vestfold og Buskerud blir en del av planene.

Mandag morgen var VG i kontakt med fylkesordfører i Vestfold, Rune Hognses, og leder i Buskerud idrettskrets, Roar Bogerud. Ingen av dem var kjent med planene som nå omtales.

En lang rekke byer har de siste årene takket nei til vinter-OL etter å ha avholdt folkeavstemninger. Sist ut var Innsbruck i Østerrike.

I Telemark mener man imidlertid at lekene kan arrangeres langt rimeligere enn hva som har blitt gjort tidligere, melder NRK i dag.

Telemark, Vestfold og Buskerud diskuterte en OL-søknad allerede i 2004. Den gangen ble det ikke noe av. Istedet brukte norsk idrett mange millioner kroner å jobbe for Tromsø og senere Oslos søknad.

Begge ganger krasjlandet prosessene og endte i oppvask.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) uttalte i januar 2016 at et initiativ til en ny OL-søknad må komme fra idretten. Samtidig vedtok styret i Norges idrettsforbund i august at en ny OL-prosess må være godt forankret politisk.

– Vi må ha en nasjonal avklaring i forkant av en søknad neste gang. Det handler om økonomi, men også om hvilken by som skal søke, sa idrettspresident Tom Tvedt den gangen.

Tidligere i år fortalte VG hvordan Lillehammer kommune har brukt 300.000 kroner på en rapport for å utrede hvorvidt de kan arrangere OL en gang i fremtiden. I tillegg har flere kommuner på Vestlandet også lekt med tanken om å søke.