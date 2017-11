Vil gi millionstøtte til to vanskeligstilte idrettsanlegg

Masud Gharahkhani (Ap) vil bruke 11 millioner tippekroner årlig til å drifte bob-anlegget på Lillehammer og skiflygningsbakken i Vikersund. Han får støtte fra både Fremskrittspartiet og Høyre.

De to anleggene er særegne i den forstand at de koster mye å vedlikeholde, uten at inntektene står i stil, argumenterer Ap-politikeren.

Vikersund-bakken har eksempelvis bare én verdenscuphelg som gir penger i kassa hvert år.

– Dette er store og unike anlegg som er helt avhengig av at lokalsamfunnene tar regningen. Det er krevende, siden man ikke har midler til dette lokalt. Viktig vedlikeholdsarbeid utsettes fordi man rett og slett ikke har råd, sier Gharahkhani til VG.

Han vil gi fem millioner kroner hvert år til Vikersund, og seks millioner til bob- og akeanlegget på Lillehammer. Pengene skal komme fra tippemidlene.

Det har inntil nå vært et praktisk problem: For spillemidler kan i utgangspunktet kun brukes til investeringer, ikke drift.

Morten Wold (Frp) kommer selv fra Vikersund, og sier han har jobbet med dette spørsmålet siden han kom inn på Stortinget for fire år siden. Målet hans har vært å sikre de to idrettsanleggene millionstøtte over statsbudsjettet. Men nå åpner han for andre løsninger:

– Vi har bedt kulturdepartementet vurdere om spillemidler kan brukes på drift. Det vil være helt nytt. Men jeg opplever at dette er så spesielle anlegg, som er kostbare å drifte, at man bør se om det er mulig å få få til dette, sier Wold - med Høyres Tage Pettersen støttende ved siden av seg.

Går med underskudd

Skibakken i Vikersund ble bygd i 1936. Tretti år senere ble den omgjort til skiflygningsanlegg.

De siste åtte årene har riksanlegget blitt rustet kraftig opp. Nå ser Stiftelsen Vikersund hoppsenter at det vil komme store vedlikeholdskostnader fremover.

– Vi går vi med underskudd hvert år, så det er tidsspørsmål hvor lenge vi kan holde på sånn vi driver i dag, sier leder av stiftelsen, Bjørn Espen Hovde.

– Hva vil fem millioner årlig bety?

– At vi kan lage en realistisk vedlikeholdsplan for anlegget. Det ville ikke vært slik at vi får noen penger ett år, og kan gjøre noe – før det må avbrytes. Langsiktighet er viktig, mener han.

Kulturministeren positiv

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) er kjent med utfordringene i Vikersund og på Lillehammer.

– Vi vurderer nå om det er mulighet til å bruke penger på dette innenfor overskuddet fra Norsk Tipping, siden vi ser at dette er to anlegg som er i en sæstilling. De faller mellom to stoler. Men pengene må komme fra den delen av spillemidlene som går til idrett. Dette skal ikke gå ut over kultur eller frivillighet, sier hun.

– Så du har armrom til å løse saken med dagens regelverk?

- Ja, om vi mener det er riktig. Representantene fa Buskerud og Oppland har kommet med gode argumenter for at disse anleggene må prioriteres. Vi har jobbet med saken i over et år, sier Helleland.

– Hvorfor er den så vanskelig?

– Vi må finne en riktig måte å gjøre det på. Det har blitt jobbet med å definere hvorfor de to anleggene skiller seg ut i nasjonal sammenheng. Vi skal ikke skape endringer som fører til presedens, og som gjør at det kommer hundrevis av andre søknader, sier statsråden til VG.

Spillemiddeltildelingen for 2018 blir offentliggjort i desember. Da får anleggene på Lillehammer og Vikersund svar på om julegaveønsket er innfridd.