Varsleren til VG: Derfor ble skiskytter-stjernene tatt

Til tross for at det skulle være «umulig» å avsløre dem, ble tre av Russlands største skiskytterstjerner tatt for EPO-bruk i 2009. Nå forklarer varsleren Grigorij Rodtsjenkov til VG hvordan det kunne skje.

Han har tidligere beskrevet hvordan EPO-bruken var stor både i skiskyting og langrenn, men at løperne likevel ikke ble tatt - fordi de hadde funnet en metode til å fjerne molekyler av sialinsyre, noe som gjorde at de ikke testet positivt.

Men i 2009 ble de to kvinnelige toppene Albina Akhatova og Jekaterina Jurjeva, samt Dmitrij Jarosjenko tatt. Det var slett ikke med i beregningen og ble en alvorlig nedtur for russisk skiskyting.

– Russiske utøvere brukte den gang en form for EPO som var vanskelig å avsløre. En av de viktigste kildene til hemmelig EPO for OL-utøverne var Stanislav «Stasik» Dmitriev, en distributør av doping, forklarer Rodtsjenkov i en post til VG og NRK.

EPO-trøbbel

– Hans versjon av EPO var modifisert ved å fjerne sialinsyre, noe som gjorde at det var nesten umulig å oppdage EPO som følge av de strenge kriteriene WADA har. Men antallet utøvere han skulle levere til, vokste raskt, det gikk utover kvaliteten på EPO-en, noe som fikk alvorlige konsekvenser.

Nyheten om Akhatova, Jurjeva og Jarosjenko kom i februar 2009.

– FSB prøvde å diskreditere resultatene, men de mislyktes, sier Rodtsjenkov.

– Så i juli 2009 ble langrennsløperne Julia Tsjepalova og Jevgenij Dementiev, begge OL-mestere, utestengt. Mange andre kom seg unna, hovedsakelig på grunn av WADAs strenge krav for å identifisere EPO, fortsetter den tidligere laboratoriearbeideren.

Utestengt i to år

Alle disse tre ble utestengt i to år. Akhatova benyttet anledningen til å legge opp, Jarosjenko prøvde comeback - uten å lykkes, mens Jurjeva kom tilbake.

Senere varslet IBU at Jurjeva igjen var tatt for doping etter å ha retestet gamle prøver.

Mangemilliardæren Mikhail Prokhorov, som ble skiskytterpresident, hevdet i sin tid at de hadde ryddet opp etter disse tre sakene. Men ifølge tidligere laboratoriesjef Rodtsjenkov og McLaren-rapporten fra WADA var det altså snarere tvert om: Russerne hadde en klar dopingplan mot OL på hjemmebane.

SLIK JUKSET DE

Både i McLaren-rapporten og i andre dokumenter har det kommet frem metoder som russerne skal ha jukset på:

• Dopingkontrollørene var korrupte, og utøvere tok med ren urin hjemmefra og ga disse flaskene som sin dopingprøve.

• Trenere og utøvere ble varslet før utenfor-konkurranse-testing. Dette har blitt bekreftet av en rekke personer.

• Dopinglabben i Moskva hadde ifølge Rodtsjenkov ren urin, så når det kom en positive prøve, kunne de bytte ut denne. De kunne jo bare bytte A-prøvens innhold etter at den var åpnet. Dette var før de hadde en metode til å åpne prøveflaskene.

• Åpning av flaskene - og bytte av innhold - skal første gang ha blitt gjennomført under friidretts-VM i 2013 og deretter OL i 2014. Etterretningstjenesten FSB lærte seg til slutt, ifølge Rodtsjenkov, en metode for å gjøre dette nesten uten at det syntes.

• EPO var manipulert så den ikke kunne oppdages i WADA-testen.

• Rusada (det russiske antidopingbyrået) manipulerte høye blodverdier på utøvernes blodpass da de ble skrevet inn i ADAMS-systemet. Dette kunne WADA og de internasjonale særforbundene avsløre ved egen testing.

• Hvis de ikke hadde noen annen måte å gjøre det på, byttet de navn på utøverne, slik at det i stedet gikk ut over en dårlig utøver. De ble syndebukker og ble straffet. Dette skjedde blant annet med skiskytteren Olga Zaitseva.

• Det ble også hevdet at FSB stoppet positive prøver på grensen, mens de var i tollen på vei til et utenlandske laboratorium. Derfor ble prøvene analysert som negative også når de kom til utenlandske laboratorier.

• Endelig metoden som Rodtsjenkov sier ble brukt under OL i Sotsji: Positive prøver ble byttet ut med rene gjennom et hull i veggen inn til rommet der dopingprøvene ble oppbevart.