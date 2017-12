Aleksander Legkov (34) vant fem-mila i OL. Han skal ha vært et «spesial-prosjekt» i den russiske dopingen mot Sotsji-lekene.

Det hevder varsleren Grigorij Rodtsjenkov i rapporten han har laget til den IOC-oppnevnte Oswald-kommisjonen - og som VG har fått tilgang til.

Rodtsjenkov skriver at han hadde mange samtaler med Irina Rodionova, kvinnen som hadde mye av det praktiske ansvaret for doping-planen, om idrettsutøvere som hun ønsket å beskytte fra å bli tatt for doping.

– I disse samtalene sa Rodionova at hun betraktet Legkov som sitt «spesielle prosjekt». Hun sa at hun ønsket å ta godt vare på Legkov og beskytte ham opp mot, og under, Sotsji-lekene.

Utestengt fra OL

Aleksander Legkov ble regnet som en av norske langrennsløperes tøffeste konkurrenter. Han førte an med gull da Russland tapetserte pallen på femmila i OL. Nylig ble han utestengt fra OL for all fremtid og fratatt gullmedaljen i Sotsji. IOC mener det er bevist at han har vært en del av et dopingsystem.

Rodtsjenkov skriver i rapporten at «Legkov var en del av det statlige doping-programmet» og på listen over dem som skulle beskyttes fra å bli tatt for å dope seg.

Visesportsminister Jurij Nagornykh blir av Rodtsjenkov pekt ut som mannen som styrte dopingprogrammet. Varsleren skriver om et møte på Nagornykhs kontor der også Irina Rodionova var til stede:

– Hun fortalte Nagornykh at Legkov responderte bra på doping-cocktailen og at treningen og prestasjonene ble bedre ved hjelp av den.

Analyserte ren urin

Rodtsjenkov forteller også hvordan Legkov ble bedt om å levere inn ren urin (uten doping) for å kunne bytte ut innholdet i prøveflaskene under lekene med den rene urinen.

– Vi fikk urinen til laboratoriet, analyserte den og bekreftet at den var ren. Vi returnerte den til Rodionova for å lagre det.

Den tidligere laboratoriesjefen beskriver at han fra sommeren 2013 og fram til Sotsji-lekene fikk et antall med urinprøver fra Legkov som skulle testes for bruk i OL.

– Når Rodionova kom med prøvene, hadde vi samtaler om hennes instrukser til Legkov og hans trening. Basert på disse samtalene var det klart for meg at Legkov visste at han leverte urinprøver for forhåndstesting, skriver Rodtsjenkov.

Byttet Legkovs prøve

I McLaren-rapporten kom det fram at russerne under OL hadde byttet ut dopingprøver i Sotsji gjennom et hull i veggen. Rodtsjenkov skriver:

– Den 23. februar 2014 byttet jeg Legkovs urinprøve i OL. Jeg husker det, fordi det var samme kvelden som avslutningsseremonien. Jeg spøkte med Blokhin, Kudrjatsev og Chizhov (personer som han jobbet sammen med) om at det var avslutningsseremonien også for vår bytting av prøver. Den kvelden gjennomførte vi vårt siste bytte under lekene og beskyttet Legkov.

Rodtsjenkov skrev om dette også i sin dagbok. Han hadde merket seg at Legkov tidligere hadde tapt på slutten av løp.

Tok en del av æren

– Da Legkov avsluttet sterkt og tok gull, tilskrev jeg til dels suksessen til min doping-cocktail, som Legkov brukte, skriver Grigorij Rodtsjenkov i rapporten.

Han beskriver også en hendelse etter OL, den 2. april 2014. Han hadde da oppdaget at en prøve fra det russiske langrennsmesterskapet var positiv for stoffet budesonide. Som alltid sendte han da et spørsmål til Irina Rodionovas assistent for å sjekke hvem som hadde avgitt prøven (det er ikke synlig for dem som jobber på laboratoriet).

– Det var vanlig prosedyre at vi gjorde dette, skriver varsleren.

Han hevder at han i dette tilfellet fikk beskjed om at den positive prøven tilhørte Legkov (gjennom koden de brukte for Legkov). Etter som han sto på listen over utøvere som skulle beskyttes, ville han feilaktig rapportere at prøven var negativ.

Nedfrossede prøver

Aleksander Legkov var en av seks løpere som ble utestengt samtidig av IOC. De fem øvrige blir også nøye beskrevet av Rodtsjenkov i rapporten. Maksim Vylegzjanin tok sølvet bak Legkov på femmila.

– Jeg husker at jeg så Vylegzjanins navn på en flaske med ren urin under OL. Jeg husker ikke hvilken dag jeg så navnet hans, men det var blant de rene, nedfrossede prøvene vi skulle bytte mot de avgitte prøvene, skriver han.

De fire øvrige løperne som dømt av IOC samtidig var Jevgenij Belov, Aleksej Petukhov, Jevgenia Sjapovalova og Julia Ivanova. Alle seks er utestengt fra OL på livstid. Sakene er anket til den internasjonale voldgiftsdomstolen for idrettssaker (CAS).

