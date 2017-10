Sterke krefter i Telemark vil søke om å få arrangere vinter-OL i 2026. Det får to av dem som jobbet mot et Oslo-OL i 2022 til å riste oppgitt på hodet.

– Dette er nok det dummeste jeg har hørt i år. Det er bortimot tragikomisk. Foruten Vikersund-bakken i Buskerud må alt av anlegg bygges opp fra bunn av. Dette er bare dumt og naivt, sier tidligere sponsorsjef i DNB, Jacob Lund, til VG.

Det var NRK som først omtalte de ferske planene en rekke kommunale idrettsråd i Telemark har lagt. Fra før er det kjent at både Lillehammer og kommuner på Vestlandet har jobbet for å få et OL til sin region.

Etter det VG forstår ønsker Telemark å få med seg både Vestfold og Buskerud på en felles OL-søknad. Mens æresmedlem i IOC, Gerhard Heiberg, er entusiastisk overfor det ferske initiativet, er stemningen en ganske annen lenger nord i landet.

For i Troms idrettskrets er ikke leder Knut Bjørklund nådig:

– Jeg har sluttet å være overrasket over hva folk kan foreslå. Folkene fra Telemark har en manglende respekt for storting, regjering og ikke minst det norske folk. Og de mangler fullstendig forståelse for hva slags utfordringer man har i Norges idrettsforbund for tiden, sier han til VG.



Bjørklund kobler både avgangen til Børre Rognlien (tidligere idrettspresident) og Inge Andersen (tidligere generalsekretær) til det mislykkede forsøket på å få et OL til Oslo i 2022. Det har gått tre år siden Høyre vendte tommelen ned til prosjektet.

– Jeg har bedt om en OL-fri periode der vi kan samle oss rundt de omfattende utfordringene som norsk idrett står oppe i. Vi må slippe dette stadige kravet om et OL. Men jeg er redd for at noen har snakket sammen, og at det ligger en plan bak dette, sier han.

Ifølge Gerhard Heiberg har en eventuell norsk søkerby hele 2018 på seg før IOC må ha en søknad på bordet. Tiden blir likevel knapp: Først i 2019 er det ordinært idrettsting i idrettsforbundet.

Mener 2026 er for tidlig

Både Lund og Bjørklund mener det er umulig å lande et OL i Norge allerede i 2026:

– Det er ikke praktisk gjennomførbart. Prosjekter skal kvalitetssikres, man må følge plan- og bygningslover, ting skal konsekvensutredes - i tillegg til andre prosesser. Jeg orker ikke høre mer om dette, for det er bare så utrolig dumt, sier Bjørklund.

I Sverge jobbes det nå for at Stockholm skal søke om OL i 2026.

– Når det finnes et nærliggende land som aldri har arrangert vinter-OL før, så bør vi støtte helhjertet opp om en sånn prosess istedet for å skape ny konkurranse, mener kretslederen fra Troms.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) uttalte i januar 2016 at et initiativ til en ny OL-søknad må komme fra idretten. Samtidig vedtok styret i Norges idrettsforbund i august at en ny OL-prosess må være godt forankret politisk.

– Vi må ha en nasjonal avklaring i forkant av en søknad neste gang. Det handler om økonomi, men også om hvilken by som skal søke, sa idrettspresident Tom Tvedt den gangen.

Positiv Tvedt

I dag sendte han ut en pressemelding, der han er positiv til det ferske initiativet.

«Vi hilser alle positive initiativ rundt det å arrangere et vinter-OL/PL velkommen. Det viser engasjement og store ambisjoner på grasrota i idretts-Norge rundt en eventuell ny søknad. Flere landsdeler har uttrykt interesse for å søke. Det vi gjør nå er å registrere disse, og ha tett dialog med myndighetene. Vi i Norges idrettsforbund er positive til alle engasjementene rundt omkring i landet om å arrangere vinter-OL og Paralympics» skriver Tvedt.

Gerhard Heiberg ser også positivt på mandagens nyhet:

– Det er veldig positivt at det finnes interesse for å arrangere OL forskjellige steder i Norge. Telemark er ny på banen, men dette er et hyggelig initiativ som må tas på alvor, sier æresmedlemmet i IOC til VG.

– Det er ikke ordinært idrettsting før i 2019. Da er det bare syv år til lekene i 2026. Blir tiden for knapp?

– Jeg vet at man har hele 2018 på seg (før søknaden må være inne, red. anm.). IOC er i kontakt med flere mulige søkere, men det er interessant at en del personer i Norge ser muligheten og hilser et OL velkomment, sier Heiberg.

