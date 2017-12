Slik forsvarer idrettspresident Tom Tvedt First House-millionene

ULLEVAAL (VG) Samtidig som det ulmer i idrettsstyret gjør dagens innsynsrunde at presset øker på Tom Tvedt (49), men NIF-presidenten vil ikke trekke seg.

– Nei, sier Tvedt på direkte spørsmål fra VG.

– Hvorfor ikke?

– Fordi jeg er valgt av denne organisasjonen.

– Er du rett mann til å gjenreise tilliten til norsk idrett?

– Jeg er valgt til 2019. Det har jeg tenkt å gjennomføre, til de grader.

– Hvorfor er du rett mann?



– Fordi jeg er valgt av denne organisasjonen. Innsynet kom. Det kjenner dere til. Det har vært viktig for meg og styret å gå tilbake til administrasjonen med det som gjelder før 2015. Når det gjelder min periode, har jeg sagt «vær så god». Organisasjonen har svart at vi skal legge dette ut. Jeg vil påstå at det vi holder på med nå, med å legge frem ting fem år tilbake i tid, er noe som ikke har skjedd i andre organisasjoner. Jeg er nå opptatt av å endre og fornye, sier Tvedt.

Presset

Tvedt møtte pressen nærmere klokken halv to. I rundt 30 minutter svarte idrettspresidenten på spørsmål, etter at mediene fikk innsyn i pengebruken til Norges idrettsforbund fra 2011 til 2015.

Innsynet ble gitt etter at bråk rundt manglende åpenhet i norsk idrett presset vedtaket frem på et ledermøte i mai.

De to tidligere tilfellene har avdekket store summer brukt på blant annet alkohol, middager og flyreiser på første klasse. Det har bidratt til misnøye i idrettsstyret og i kretsene. Tirsdag kunne VG i tillegg opplyse at idrettsledelsen har brukt over 10 millioner kroner på tjenester fra rådgivningsselskapet First House, som blant annet har utformet svar Tvedt har kommet med til journalister.

– Kan vi forvente at det er du som svarer når journalister tar kontakt med deg på e-post?



– Det jeg kan si til det, er at jeg har søkt mange råd i denne prosessen. Det gjør jeg fortsatt. Da jeg svarer mange av dere på de spørsmålene som kommer, trekker jeg ofte pusten to ganger, for jeg må svare korrekt. I dette tilfellet har jeg også søkt råd hos First House, mens i andre mailer, for eksempel i åpenhetsdebatten, har jeg søkt mye råd i min egen administrasjon. Innholdet står jeg 100 prosent bak selv, sier Tvedt og fortsetter:

– Du trenger ikke være redd, det jeg svarer dere, det er mitt svar og mitt ansvar. Å bringe det på banen, om det er andre som styrer meg, overhodet ikke. Jeg står 100 prosent inne for det innholdet.

Om bruken av fellesskapets midler

–Er det god bruk av idrettens penger? spør VG.

– Jeg har fått et råd i 2012, 2013. Vi bruker ikke det i dag. Jeg har valgt å bruke det. Så er det det det koster, sier Tvedt.

– Hvor mange mailer har du fått råd til å svare på? spør Dagbladet.

– For å være helt ærlig, så er dette i 2013, så det kan jeg ikke svare på.

– Husker du om det er mange?

– Det kan jeg ikke svare på. Det er ikke mange. Hvis dere sier at alle mailene jeg skriver er fra et kommunikasjonsbyrå, er det helt feil.

– Hvor mange stor andel av mailene du har sendt til norske journalister har du fått råd fra andre om?

– Det kan jeg ikke svare på. Innholdet er mitt, sier Tvedt.

Brukt store summer

– Ordlyden har vært veldig lik i mange e-poster. Var det fordi at du skulle sende spørsmålene til First House først? spør VG.

– La meg si det sånn. Da jeg ble idrettspresident, var jeg rundt i mange redaksjoner. Jeg var nede hos dere i VG. 10 menn inne i et rom. Med tanke på offentligheten har jeg gått med «åpen guard» hele veien. Det valgte jeg å gjøre med dere også. For min egen del har jeg valgt å svare dere skriftlig fordi ting har blitt tatt ut av sin sammenheng. Men det som jeg leverer på nå, er mine svar og de står jeg 100 prosent for.

– Hva ble tatt ut av sammenheng?

– Dette kan du veldig godt. Igjen. Jeg svarer. Jeg ber om sitatsjekk, og det er viktig for meg.

– Hva tenker du om en totalbruk på over 10 millioner kroner til First House?

– Nå svarer jeg på det som går på Tvedt-rapporten. Så vet dere veldig godt at når det gjaldt dette med 2022 så får dere spørre ...

– Du kan vel ha en mening om det?

– Dette er to forskjellige prosjekter. Det er ungdoms-OL og OL 2022. Vi har ikke belastet organisasjonen. Vi har kjøpt de tjenestene.

Derfor brukte NIF First House

– Hva var det med disse e-postene som gjorde at du følte at du trengte hjelp?

– Dette er tilbake i 2013. Jeg kan ikke svare på det. Som sagt, jeg har fått råd og jeg får råd løpende av min administrasjon nå.

– Når brukte du sist First House? spør TV 2.

– Aldri.

– Aldri?



– Aldri utenom det vi snakker om nå. Er spørsmålet om jeg sender spørsmålene til First House før jeg svarer dere, er svaret nei.

– Når sluttet dere å bruke dem?



– Spør du om ...?

– Ja, jeg spør deg.

– Ja. Nei. Jeg har jobbet med First House på Toppidrettsmeldingen. Når du spør meg sånn, vil jeg være korrekt. Men jeg tror at avslutningen med First House var i 2015. Det har dere innsyn i.

– Hvorfor valgte dere å avslutte samarbeidet?

– Først og fremst er det Toppidrettsmeldingen, ungdoms-OL og OL (2022). Det er svære prosjekter som går på utsiden som vi trengte hjelp til. Den hjelpen fikk vi. Vi har også brukt andre. Til ungdoms-OL fikk vi hjelp av et annet byrå. Men det er avsluttet fordi vi ikke har store prosjekter utenfor den vanlige driften vi har nå.

– Det var prisen

– Jeg sliter med å forstå at du må bruke 3000–4000 kroner for å svare på noen spørsmål fra en journalist. Hvorfor må du det?

– Igjen. Jeg har bedt om rådgivning, det har jeg fått. Det var prisen.

– Syns du det er verdt det – hvordan vil du forsvare det med tanke på at du forvalter midlene til fellesskapet?



– Igjen. Jeg har fått dette rådet. Jeg har betalt denne regningen. Rapporten som ligger til grunn, som jeg er ansvarlig for, det står jeg 100 prosent bak.



– Hvordan skal vi vite hva som er dine ord og hva som er en lobbyist sine – kan vi stole på deg?

– Ja, du kan stole på meg.