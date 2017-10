Slik er Telemarks OL-planer for 2026

I storslåtte omgivelser ble Telemarks OL-planer presentert. De vil ha et bærekraftig OL, og ser for seg å samarbeide med andre fylker.

Mandag kom nyheten om at Telemark ønsker å arrangere OL i 2026. Tirsdag ble planene presentert. Det skjedde i storslåtte omgivelser på Gaustadtoppen, og med et sterkt fokus på Sondre Norheim, faren til den moderne skisporten.

– Tilbake til folket

Nå mener Telemark at arven etter Norheim bør fortsette i deres fylke.

– Hvorfor Telemark? Vi har historien og et kjent navn internasjonalt. Telemark har endret skisporten, og det er på tide at vi gjør det på nytt; å få OL ned på et nivå som er fornuftig, sier Tarjei Gjelstad (Ap), ordfører i Kvitseid.

Telemark ønsket å «ta OL tilbake til folket» og sier at «her skal det spares på alt, bortsett fra de gode opplevelsene». Samtidig peker de på at Telemark har perfekt beliggenhet og at folkefesten kommer til å styrke regionen og merkevaren Norge utad.

– Vi vil være alternativet til gigantarrangementene. Vi vil ta OL tilbake til folket og det kan vi gjøre med banebrytende teknologi og enkle løsninger. Et OL vil aldri bli billig, men vi kan gjøre det slik at OL blir bærekraftig slik at små og mellomstore nasjoner kan arrangere OL, sier Johnny Pettersen, leder for Notodden Idrettslag.

Vil samarbeide med andre fylker

Han forklarer at de vil legge «kjerneområdet» til Notodden og Rjukan, men at de ennå har de ikke plassert noen anlegg.

– Vi ønsker å invitere til et spleiselag i regionen slik at vi inkluderer Buskerud, Vestfold og Telemark, forklarer Notoddens idrettsleder.

– Vi ønsker å plassere de fleste anlegg innen én time kjøretid fra kjerneområdet, men hvis det ikke er mulig, er vi ikke fremmed for å tenke en større ring. Halvannen time fra Notodden så rekker du Oslo, 1,5 millioner personer i Norge, fortsetter Pettersen.

– Men det må skje i samarbeid med idretten og i samarbeid med politikken. Vi klarer ikke dette alene, presiserer han.

Pettersen erkjenner at de ikke har finregnet på kostnaden, men svarer følgende på hvor mye Telemark-OL kan komme til å koste.

– Tar vi utgangspunkt i Oslo-OL, en ekstremt god søknad, så ville de ha måttet søke om en statsgaranti på 34 milliarder. Men der var det uten at noe var solgt, billettinntekter, sponsorer, ingenting, så totalt sett ville det ha vært en totalpris på 22 milliarder. Og Heiberg sa at IOC ville legge inn 10 milliarder, og da er vi nede på summen som Lillehammer-OL kostet, svarer han.

– Hvordan skal dere finansiere det?

– Vi regner med å finansiere gjennom statsstøtte, slik det er gjort tidligere. Det er vi avhengig av. Men vi tenker også at det er private aktører inne i bildet, sier Pettersen.

Skeptisk

Æresmedlem i IOC, Gerhard Heiberg, er entusiastisk overfor det ferske initiativet, men stemningen er en ganske annen i nord. Der viser Knut Bjørklund, leder i Troms idrettskrets, ingen nåde:

– Jeg har sluttet å være overrasket over hva folk kan foreslå. Folkene fra Telemark har en manglende respekt for storting, regjering og ikke minst det norske folk. Og de mangler fullstendig forståelse for hva slags utfordringer man har i Norges idrettsforbund for tiden, sa han til VG mandag.

Oppfordrer OL-landsdelene til å samarbeide

Også Vestlandet jobber for OL, men Bergen og Voss ser mot vinter-OL-et som går fire år etter 2026, nemlig 2030. Høyre oppfordrer OL-landsdelene til å samarbeide.

– Lærdommen fra forrige prosess var tydelig at idretten selv må gjøre en grunn jobb innledningsvis for å sikre at det er en samlet idrettsbevegelse som står bak et eventuelt ønske om et nytt OL til Norge. Jeg føler meg ganske trygg på at vi ikke kommer til å få politisk gjennomslag for et så stort arrangement dersom ikke idretten først har vist at den står samlet bak ønsket, sier Tage Pettersen til NTB.

Høyres idrettspolitiske talsmann mener idrettspresident Tom Tvedt bør sette seg ned med initiativtakerne fra Telemark, Innlandet og Vestlandet for å diskutere hva de tre regionene kan få til sammen.

– Jeg tror ikke tiden er moden til å tenke på et nytt OL uten å ta i bruk en god del av den infrastrukturen man allerede har, og da bør det være et OL som tar større deler av landet i bruk. Norge er et lite land geografisk i forhold til mange av de andre aktuelle søkerne, påpeker han overfor nyhetsbyrået.

– Det er ingen ting i veien for å ha skiflyging i Vikersund og avvikle ishockeykampene i Bergen, mener Pettersen.

