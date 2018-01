Så deilig det hadde vært om Klæbos OL-drøm redder Northug

Kommentar HAMAR (VG) At Johannes Høsflot Klæbo (21) skulle være like god til å ta imot priser som til å gå på ski, var en skikkelig opptur. Nå er det bare å håpe at han er sanndrømt også.

SPORTSSJEF I VG: Øyvind Brenne. Foto: Frode Hansen , VG

Petter Solbergs sjarmerende sønn Oliver startet Idrettsgalla-moroa lørdag kveld med å tulle med rallypappaens beryktede engelsk. Senere leverte det NRK-sendte showet 100 prosent riktige vinnere - med friidrettsverdensmester Karsten Warholm som det naturlige midtpunkt med tre velfortjente priser. Men høydepunktet kom faktisk fra scenen allerede på første ordinære pris.

Johannes Høsflot Klæbo som årets gjennombrudd var like selvsagt som det var fortjent. VM-bronsen på Lathi-sprinten er en ting. Legg på verdensherredømmet på både sprint og distanse før jul, og det faktum at han har vist seg som tidenes mest imponerende skiløper (spesielt løpende oppover enhver bakke), så snakker vi et gjennombrudd de luxe i en alder av 21 år.

Men det var da Klæbo entret scenen det virkelig ble moro her på Hamar. I den beste talen Idrettsgallaen har sett siden Kjetil André Aamodt la opp for et tiår siden, maktet han både å være seriøs, morsom og dristig i løpet av et par smått geniale minutter.

Den ektefølte hyllesten av trenermorfaren, den rause honnøren til langrennsledelsen som støtter opp om suksessopplegget (og lar dem drive med sitt!) og backingen til hjelperne i den lokale skiklubben var en fin innledning.

Da Klæbo bokstavelig talt trakk en joker ut av ermet i form av en caps som svarer på Petter Northugs stadige utfall mot skiforbundet - som videoen under viser, var antallet tørre vitser fra samme podium de siste årene glemt.

Det var faktisk humor på høyt nivå. «Make Petter Northug great again», var budskapet, som traff den herlige linjen mellom stikk og hyllest som Northug selv så ofte har mestret så godt.

Og da han avslørte drømmen om å gå teamsprinten i OL sammen med den nærmest avskrevne Mosvik-mannen, kjente jeg munnvikene presse seg oppover. Og sommerfuglene i magen sette turboen på i retning PyoengChang. Et blikk rundt om kring i hallen avslørte raskt at følelsen nok gjaldt flere.

Bare tanken på den nye og den gamle mester, kronprins og konge, i felles jakt på OL-gull gjør noe med et idrettshjerte. Det er langrennssportens potensielle superduo, og det er noe fint med at Klæbo uttrykker lyst til å dra forbildet til en kanskje siste store seier.

På Petter Northugs 32-årsdag kom altså bursdagsgaven han bare kunne drømme om. Invitasjonen fra den selskrevne Klæbo om makkerrolle - til det som fort kan bli et olympisk gull - må da være en optimal motivasjon til å gjøre absolutt alt riktig den kommende drøye måneden til OL-start. Det skjer mens kollegaene på sprintlaget sliter stort sett alle sammen, og Northug selv har tatt til fornuften og stiller opp på uglamorøse skirenn i jakten på form.

Riktignok er det gode grunner til å velge en Martin Johnsrud Sundby-type på førsteetappene for å bryte ned motstanderne, og la Klæbo ta seg av spurtingen. For Northugs kapasitet er et spørsmål. Oppkjøringen har vært dårlig, tilretteleggelsen til OL-starten uten uttak til verdenscup det samme, og medaljegrossistens evne til å levere i verdenseliten anno 2018 er høyst usikker.

Men så enormt morsomt det hadde vært. Og når en så bra fyr som Klæbo har troen, så kan det kanskje gå?