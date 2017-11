Russiske utøvere innrømmer at de fikk «doping-cocktail»

LAB-SJEF: Her er Grigorij Rodtsjenkov (t.h.) avbildet den gang han var sjef for dopinglaboratoriet i Moskva. Han er blant annet siktet for å ha ødelagt minst 1400 prøver derfra. Til v. nåværende visestatsminister Vitalij Mutko og i midten Dmitrij Kozak, som var Putins «OL-minister» og som nå også er visestatsminister.

Foto: MIKHAIL SERBIN, RIA NOVOSTI