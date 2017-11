Russisk dopingvarsler skrev hemmelig dagbok

EINDHOVEN (VG) Dagboken til dopingvarsler Gregory Rodsjenkov er lekket. Det er trolig dårlig nytt for visestatsminister Vitalij Mutko i Russland.

Rodsjenkov var i flere år sjef for dopinglaboratoriet i Moskva. I dag lever han på hemmelig adresse og med ny identitet i USA.

New York Times har fått tilgang på dagboken han førte mens han tok del i det organiserte jukset som skjedde under OL i Sotsji. Visestatsminister Vitalji Mutko er svært sentral i deler av materialet.

«Nagornykh (tidligere visesportsminister, red. anm.) vekket meg klokken 06.20 – vi må se Mutko i dag. Jeg svømte i bassenget, vannet var iskald. Jeg spiste frokost og kom tidlig på jobben. Hadde alt materialet klart for Mutko» skrev Rodsjenkov 3. februar.

Fikk du med deg denne? Dette er bevisene mot Legkov

Mutko var tidligere idrettsminister i Russland. I dag er han visestatsminister og fortsatt sjef for det kommende verdensmesterskapet i fotball. Han, og andre representanter for russiske myndigheter, har hele tiden nektet for at det har foregått statsorganisert doping i Russland.

Tvert imot anklager man Rodsjekov for å ha handlet helt på egenhånd. Det avviser IOC blankt etter å ha felt en dom over Alexander Legkov mandag ettermiddag.

Det russiske jukset skal ha foregått ved at en lang rekke «beskyttede» utøvere avga rene urinprøver i god tid før OL. De «skitne» prøvene under OL ble deretter erstattet av de rene gjennom et hull i veggen i Sotsji. Planen var sofistikert. Men det var humper i veien underveis:

VISESTATSMINISTER: Russland nekter for statlig innblanding, men anerkjente granskere mener Vitalji Mutko (bildet) og andre var en del av jukset i Sotsji. Foto: Alexei Druzhinin , AFP

Rodsjenkov skriver ifølge New York Times frustrert om hvor dårlig planen var for å frakte de flere hundre rene prøvene fra Moskva til Sotsji i tide.

«Det er ingen klar forståelse for planen, det er et mareritt!» skrev han 29. januar.

To dager tidligere hadde to russiske skiskyttere blitt dopingtatt. Det gjorde Vitalji Mutko rasende, og situasjonen var ute av kontroll, hevder Rodsjenkov.

Oppsiktsvekkende i går: Legkov strippet for troverdighet av IOC

Bare fire dager før Sotsji-OL, 3. februar 2014, skrev Rodsjenkov at han møtte Mutko og ga ministeren en kopi av det som i dag kalles «the Duchess list». Det var en liste over utøverne som var beskyttet, og som om man hadde rene urinprøver på, klare til å manipulere dersom noen skulle dopingtestes.

Under dette møtet ba Mutko, ifølge dagboken som er gjengitt i New York Times, om at laboratoriet i Sotsji skulle forbli åpent etter OL, slik at man kunne forske på dopingbruk i fremtiden.

Dagboken til Gregory Rodsjenkov består av håndskrevne sider. Over hvert innlegg har russeren oppgitt sitt eget blodtrykk.

Frittalende IOC-medlem til VG: – Nytt steg mot russisk OL-utestengelse

Spenningen stiger nå foran styremøtet til IOC i Lausanne i neste uke. Der besegles Russlands skjebne i 2018-OL én gang for alle. Sterke krefter i IOC, blant annet Thomas Bach, skal lenge ha kjempet Russlands sak.

Men etter at en granskning i regi av IOC i går anerkjente Rodsjenkov som et svært troverdig vitne, er det vanskelig å se hvordan Russland skal gå helt fri.

– Thomas Bach sitter mellom barken og veden akkurat nå: Om IOC stemmer for full utestengelse eller krever at russerne deltar under nøytralt flagg, så får han en hel masse dritt fra Russland. Men på den andre siden: Om IOC sier at de ikke vil utestenge Russland, så kan man spørre hva slags beskjed det sender til resten av verden? Da kan man gjøre hva man vil og drepe et helt system helt uten risiko! sier ARD -journalist Hajo Seppelt på en konferanse i Nederland, der VG også er, tirsdag kveld.

Han avslørte i sin tid hva som foregitt i russisk idrett, og ber nå om at den mektige nasjonen utestenges fra OL i Sør-Korea om to måneder.