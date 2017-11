Reagerer på alko-refs fra NIF: –Dobbeltmoral

ØSTBANEHALLEN (VG) Mens NIF-toppene har drukket alkohol for titusenvis av kroner, skal idrettspappaen Knut Kvilekval (58) ha drukket et par glass rødvin til middagen i USA. Det ga skriftlig refs fra Norges Idrettsforbund.

Dette er «Special Olympics»: * Verdens største idrettsbevegelse for mennesker med utviklingshemning, * Tilrettelegger trening og konkurranser for 2,3 millioner utøvere i over 160 land. * Stiftet i 1968 av Eunice Kennedy Shriver, søster til John F. Kennedy. * Rundt 6500 utøvere fra nærmere 170 land deltok i sommerlekene i 2015, mens snaut 2300 utøvere var med da de forrige vinterlekene fant sted i Østerrike tidligere i år. * Den norske troppen i vinterlekene i 2017, besto av 35 utøvere. Kilde: Wikipedia/ idrettsforbundet.no

– Helt idiotisk. Det provoserer meg voldsomt, sier Kvilekval.

Etter å ha lest om pengebruken på alkohol i toppen av norsk idrett den siste tiden, bruker han ord som «dobbeltmoral» om det som skjedde under Special Olympics i Los Angeles for to år siden.

Bærumsmannen reiste med sønnen Martin, som har downs syndrom, til USA. Kvilekval tok ut ferie og jobbet ulønnet som leder for de norske padlerne under gigantarrangementet for utviklingshemmede.

Etter at siste konkurranse var over, spiste de fem padlerne – alle over 20 år – og deres foreldre og noen søsken en felles middag på kvelden.

Foreldrene insisterte på å spandere på Knut Kvilekval, som ifølge seg selv jobbet som frivillig fra 06 til 22 daglig gjennom hele mesterskapet, så lenge konkurransene varte.

– Noen foreldre, en annen trener og meg selv tok et par glass vin hver. Men flere av foreldrene kjørte bil og det hele var svært pyntelig. Jeg hadde ikke noe ansvar lenger, siden den siste konkurransen var ferdig. Utøverne bodde hos foreldrene sine, sier Knut Kvilekval til VG.

En annen forelder, Cecilie Willoch, betalte regningen på vegne av gruppen, og bekrefter at det var en svært rolig kveld. Hun anslår at 12-14 personer i fellesskap drakk to til tre flasker vin.

Dagen etter spiste Knut Kvilekval middag alene med sønnen Martin, før avslutningsseremoni og hjemreise til Norge. Igjen drakk han - ifølge seg selv - et par glass vin til maten. Kvilekval nekter for å ha vært beruset da han i 21.30-tiden ankom utøverhotellet der han og sønnen overnattet.

To vitner VG har vært i kontakt med i regi av NIF opplevde det annerledes: De mener han luktet alkohol, og at han fremsto noe beruset - men på ingen måter overstadig. Utøverne merket trolig ingenting, understreker et av vitnene.

NIFs regler for alkoholbruk er likevel så klare at episoden ble rapportert videre til den norske delegasjonslederen i Los Angeles.

DELTAKER I SPECIAL OLYMPICS: Martin Kvilekval. Foto: Norges Idrettsforbund , IKKE VG-BILDE

– Det stemmer rett og slett ikke at jeg var beruset. Det er ikke mulig. Men jeg hadde hatt en fantastisk dag med Martin.Vi spiste frokost, surfet på stranden, spiste lunsj med annen utøver og hans familie og avsluttet med middag på kvelden, sier Kvilekval.

– Du deltok på et møte i forkant av Special Olympics. Der ble alkoholreglene du måtte forholde deg til under mesterskapet klargjort?

– To glass vin til en middag når man ikke har noe ansvar lenger, og man har stått på fra morgen til kveld: Det må være greit. Sånt spør man ikke om når alle konkurransene er ferdig. Jeg rørte ikke en dråpe før den middagen, sier Knut Kvilekval til VG.

Vel hjemme i Norge ble han overrasket da NIF innkalte til møte. Kvilekval opplevde budskapet som en «irettesettelse». Han mottok også et brev fra Arnfinn Vik, som er assisterende utviklingssjef i NIF og juridisk sjef Henriette Hillestad Thune.

«Som du er kjent med har NIF en klar holdning til alkohol. Alkohol hører ikke hjemme i idrettslig sammenheng, og trenere og ledere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge. NIF er skuffet over din manglende respekt for alkoholforbudet» heter det i brevet som VG har fått tilgang på.

Innholdet i brevet står i grell kontrast til det som har blitt avslørt om kulturen i toppen av Norges Idrettsforbund de siste par ukene: Pengebruken på alkohol har vært voldsom de siste årene.

Da Eirik Verås Larsen tok OL i London i 2012, feiret 33 personer triumfen med 54 flasker vin, 15 øl og 46 enheter sprit/likør. Eksemplene er mange i bilagene som media har fått tilgang på etter et vedvarende press fra VG de siste 18 månedene.

Knut Kvilekval tar i et åpent brev i dagens VG et kraftig oppgjør med toppene i Norges Idrettsforbund. Brevet er adressert idrettspresident Tom Tvedt.

IDRETTSPRESIDENT: Tom Tvedt. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Tvedt tilbrakte to dager på Special Olympics i USA, før han fløy videre til Malaysia sammen med tidligere generalsekretær Inge Andersen. Flybillettene deres kostet totalt 114.000 kroner.

– Man nærmer seg 60 år, konkurransene er over og man har ikke ansvar for utøverne lenger: Hvem tar ikke et glass vin? NIF sender altså et brev signert den juridiske sjefen i organisasjonen? sier Kvilekval og himler med øynene.

Under lekene fikk Kvilekval også rapporter om at NIF-delegasjonen, som inkluderte Arnfinn Vik og forbundets gjester, drakk alkohol på hotellet hvor de bodde.

VG er ikke kjent med de konkrete reisebilagene fra denne reisen.

– Du ble forbannet over reaksjonen du selv opplevde?

– Det er klart jeg ble forbannet. Hvem hadde ikke blitt det? Det er utrolig at de klarte å skrive et slikt brev, signert den juridiske sjefen i NIF. Å skrive noe slikt, slik de utøver praksisen selv, det er ganske utrolig.

Special Olympics får ikke medieoppmerksomhet som et tradisjonelt OL, men er et gigantarrangement: Under lekene i Los Angeles for to år siden, deltok 6300 utøvere fra 165 land.

Norges tropp besto av 28 utøvere, som deltok i friidrett, svømming, judo, kajakk, golf og turn.

I vinter foregikk lekene i den østerrikske byen Schladming. Norge hadde ifølge Kvilekval en kvote på ni utøvere i alpint, men valgte å sende bare syv. Hans sønn, Martin, fikk ikke plass denne gangen.

– Jeg er ute etter å få fokus på hvor stort Special Olympics er internasjonalt, og hvor lite ressurser Norge bruker på det. De som gjør denne jobben derimot, skryter til tider av hverandre og hvor flinke de er.

– Mener du at NIF nedprioriterer dette?

– Vi er langt etter en haug med andre nasjoner. I lys av hvordan idrettslederne skryter av hvor flinke de er, og ut fra hva jeg har sett på disse arrangementene, så er vi lysår bak mange andre, sier Kvilekval.

Sønnen Martin tok to gullmedaljer i alpint i sitt første møte med et Special Olympics-arrangement i 2012, og to gull i World Games som ble arrangert i Sør-Korea i 2013.

Nå er det slutt for pappa Knut.

– Jeg blir helt oppgitt. Det er tragikomisk å tenke på hvordan pengene til NIF har blitt forvaltet, mener han.

Norges Idrettsforbund ønsker ikke å gjøre et tradisjonelt intervju i forbindelse med denne saken, men svarer slik i en epost til VG som svar på det åpne brevet fra Kvilekval:

Åpenbart brudd på alkohol reglementet for ledere og trenere i Special Olympics

«Knut Kvilekval var en del av troppen og var hovedtrener for padlerne under Special Olympics World Summer Games i 2015. Knut Kvilekval var innforstått med og hadde akseptert retningslinjene som gjaldt. Knut Kvilekval valgte til tross for dette å nyte alkohol.

Det ville vært uansvarlig av Norges idrettsforbund (NIF) ikke å reagere på et slikt regel- og tillitsbrudd. NIF hadde ansvaret for 28 utøvere med utviklingshemning, en sårbar gruppe idrettsutøvere, mange av dem mindreårige. I tillegg ligger det en tydelig forpliktelse overfor foreldre og nærpersoner. Vi står ansvarlig for trygge rammer for deltakerne som hadde reist helt til Los Angeles, og som var utenfor trygge omgivelser.Det er et stort ansvar som NIF tar på største alvor.

Det er dette saken handler om.

Saken handler ikke om NIFs andre rolle som vertskap for en gjestegruppe atskilt fra troppen, og det handler ikke om middager for gjester og samarbeidspartnere, verken i 2015 eller i 2012.

Knut Kvilekval var en leder med ansvar for troppen. Han valgte frivillig å være med. Han fikk reise, opphold og delegasjonsklær dekket av NIF. Premissene for reisen var godt forklart og gjennomarbeidet i forkant. På forhånd hadde han og alle de andre mottatt retningslinjene for troppen skriftlig. I tillegg ble disse formidlet muntlig på fellesmøtet i god tid før avreise. Det var eksplisitt uttalt både skriftlig og muntlig at det var nulltoleranse for alkohol for troppen – fra avreise til ankomst på Gardermoen. Dette var akseptert og forstått.

Det hjelper ikke at Kvilekval selv mener at han ikke hadde noe ansvar for utøverne på de tidspunktene han brukte alkohol. Han kan ikke ha egne tolkninger av retningslinjene.

Da Kvilekval etter middagen med sin sønn kom tilbake til delegasjonshuset – der kun troppen hadde adgang – var det tydelig både for delegasjonsleder og for de andre trenerne som har uttalt seg til VG, at han hadde nytt alkohol. De andre trenerne reagerte også på bruddet på retningslinjene. Delegasjonens avslutningsfeiring – naturligvis helt uten alkohol – måtte avsluttes og alle deltakerne gikk til egne rom.

Helt i tråd med interne retningslinjer ved avvik, ble undertegnede varslet av delegasjonslederen. Knut Kvilekval ble før avreise fra Los Angeles informert om at han hadde brutt retningslinjene for deltakelsen i World Games. Han ble videre etter hjemkomst invitert til NIF for å tydeliggjøre situasjonen og forklare hva som faktisk hadde skjedd i Los Angeles.

Etter møtet sendte NIF brev til Kvilekval der det ble pekt på faktum at han hadde brutt retningslinjene som leder. Saken ble da avsluttet fra NIFs side».

Arnfinn Vik

Assisterende breddeidrettssjef og Special Olympics-sjef i Norges idrettsforbund