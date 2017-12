Norges idrettsforbunds bruk av konsulentfirmaet First House for over 10 millioner kroner får politikere til å riste på hodet.

– Min reaksjon som utenforstående er at dette er en pengebruk som er helt hinsides, sier Venstre-politiker Sveinung Rotevatn til VG.

Tirsdag viste materiale VG har fått innsyn i at idrettsforbundet har brukt totalt 10.140.745 kroner på konsulentselskapet First House over en periode på fire år.

I regnskapene til Norges idrettsforbund kommer det frem at konsulentselskapet First House har fakturert NIF over 60 ganger. Den månedlige regningen var på det høyeste på mer enn én million kroner.

– Uforståelig og ubegripelig, sier talsperson for medie- og idrettspolitikk i Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani.

– Hva får idretten igjen?

I tredje runde av innsynet i Norges idrettsforbunds regnskaper legges det blant annet frem hva ulike former for konsulentbistand har kostet idretten.

Sveinung Rotevatn sier at han ble sjokkert da han så at tidsperioden for den aktuelle pengebruken kun strekker seg fra november 2011 til november 2015.

– Dette tilsvarer å ansette tre-fire egne kommunikasjonsrådgivere med full stilling med god lønn. Bør ikke det være tilstrekkelig for å svare på noen e-poster for Tom Tvedt?

Rotevatn får støtte fra lederen av Høyres idrettsutvalg, Tage Pettersen. Han tror at idrettsmiljøet spør seg hvor mye de egentlig har fått igjen av disse pengene.

– Svaret er sannsynligvis ingenting, sier Pettersen.

– Det er et paradoks at NIF ber om mer penger for å kunne løse ulike utfordringer, men samtidig pøser ut summer på jobber som kunne vært løst mye billigere, legger han til.

REAGERER: Sveinung Rotevatn, her med en svele under valgkampen i hjemfylket Sogn og Fjordane, mener at NIF distanserer seg fra frivilligheten og grasrota. Foto: Harald Henden , VG

Krever at NIF rydder opp

Tallene som offentliggjøres tirsdag legges frem etter at det gjentatte ganger er blitt problematisert hva som er brukt på denne type rådgivning.

– Idrettsforbundet er en organisasjon som får enormt mye frivillig arbeid fra sine medlemmer som steker sveler og står på. I det perspektivet tar det seg ikke godt ut å bruke 10 millioner på kommunikasjonsrådgivning, sier Rotevatn.

– I tillegg forvalter de store statlige privilegier gjennom tippemidler og andre støtteordninger. Med det følger et ansvar for å gi tilbake litt idrettsglede. Jeg er usikker på hvor mye idrettsglede som kommer ut av disse 10 millionene, legger han til.

Masud Gharahkhani i Arbeiderpartiet sier at det som har kommet frem av reiseregninger og annen pengebruk er med på å svekke tilliten til Norges idrettsforbund.

AP-politikeren er tydelig på at denne bruken av skattebetalernes penger ikke er akseptabel, og at NIF er nødt til å rydde opp.

I mars ble Inge Andersen bedt om å forlate stillingen som generalsekretær.

– Det vi ser mer nå er nok dessverre enda mer av det som har blitt sett på som en ukultur, sier Tage Pettersen.

– Norge er et land uten konsekvenser, så jeg antar at det blir null, svarer Rotevatn på spørsmål om hva som bør bli konsekvensene av avsløringene.