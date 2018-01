Kommentar Etter en kveld med praktfulle takketaler og fortjent hyllest av store idrettsnavn, er det umulig å ikke også stoppe opp litt ved maktparet på den røde løperen.

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Det er nemlig noe mildt sagt uvanlig over konstellasjonen som poserte sammen før Idrettsgallaen på Hamar startet.

For når har norsk offentlighet ellers sett at et kjærestepar - i hver sin maktposisjon - står i stormen i hver sin sak midt i nyhetsbildet?

Og det samtidig.

Det gjør Kjersti Stenseng og Tom Tvedt, den ene partisekretær i Arbeiderpartiet og den andre president i Norges Idrettsforbund.

Hvordan har samtalene over kjøkkenbordet vært hjemme hos dem de siste ukene, mon tro, etter at de har opplevd nordavind fra alle kanter?

Mens førstnevnte har hatt det stritt med å håndtere Giske-saken, ikke minst den kommunikasjonsmessige delen av den, har sistnevnte vært påfallende fraværende i ordskiftet etter at innholdet i idrettstoppenes pengebruk er blitt avslørt steg for steg.

Det er ikke så veldig ofte de har vist seg sammen i offentlige sammenhenger, men gitt de siste ukenes mediebilde var det jo ikke veldig overraskende at blitzlampene lyste tett da de dukket opp på den røde løperen.

Fra VIP-bordet kunne paret så bivåne en galla som, med unntak av blant annet en klein åpningssang, ble en befriende hyllest av alt det vakre i idretten.

Og der var samtidig noe som umiddelbart ble påfallende:

Etter at vi har hørt så mye tåketale fra så mange med lederverv det siste året, var det så deilig å høre folk som virkelig kan snakke for seg gjøre nettopp det fra scenen.

Som det herlige stuntet til Johannes Høsflot Klæbo, som iførte seg en caps med påskriften «Make Northug Great Again».

Eller humoren til Karsten Warholm, mannen som hoppet seg inn i alles hjerter, godt hjulpet av Leif Olav Alnes, og som sykt fortjent ble trippelhyllet etter alle kunstens regler.

I tillegg kunne vi glede oss over at Bjarte Myrhol fikk prisen som det forbildet han er, at Helene Olafsen er en aldeles super programleder - og at Drillo fikk hedersprisen for unike trenerbragder.

En finfin kveld var det, der maktparet fikk et lite avbrekk fra problemene.

Men nå er det snart hverdag igjen, der Kjersti Stenseng skal prøve å håndtere Giske-krisen videre, mens Tom Tvedts fremtid som idrettspresident er høyst usikker.

Og selv om han smilte og lo, håper jeg Tvedt tok alvoret innover seg da årets trener, tidligere nevnte Alnes, understreket viktigheten av at vi aldri må miste i idrettsgleden - verken i vinflasker eller i reiseregninger.

Det er så sant som det er sagt. Og la oss håpe at vi har en ny idrettsledelse på plass om ikke så lenge, som kan sørge for nettopp det.