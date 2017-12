NIF-styremedlem: – Tilliten til ledelsen er særdeles tynnslitt

(VG/iTromsø) NIF-styremedlem Anne Berit Figenschau sier hun har reagert på penge- og alkoholbruken i NIF, og at tilliten til idrettens ledelse nå er tynnslitt.

Idrettsstyret 2015-19 Tom Tvedt (president), Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Anne Berit Figenschau, Sondre Sande Gullord, Sigbjørn Johnsen, Guri Ramtoft, Vibecke Sørensen, Marit Roland Udnæs, Jorodd Asphjell, Marcela Bustos, Geir Johannessen, Gerhard Heiberg (fratrådte i september), Kjartan Haugen.



Kilde: Norges Idrettsforbund

Etter at Norges idrettsforbund (NIF) har blitt tvunget til å åpne regnskapet sitt på bilagsnivå, har det kommet frem mange nye opplysninger om dyre middager og store mengder alkohol.

Nå forteller Figenschau til avisen iTromsø om hvordan det er å sitte nært på kjernen av striden.

– Det har vært stor uenighet i styret. Jeg har vært en av to som har vært uenig med resten av styret, og stemte for å offentliggjøre regningene da det først ble tatt opp, også bilagene for tidligere styreperioder, sier hun.

VG har tidligere omtalt at Figenschau sammen med styremedlem Sondre Gullord (26) ba om å få protokollført meningen sin – at det må åpnes for innsyn også fra tiden før dagens styre kom til makten – i referatet fra idrettsstyremøte på Gardermoen 9. mai 2016.

Så du denne? Kulturministeren om NIF: – Alvorlig bekymret

– Svært uheldig

Figenschau er kritisk til omfanget av alkoholbruk på middager og samlinger arrangert av NIF.

– Det er ikke forenelig med den organisasjonen vi skal være. Vi skal legge til rette for mest mulig aktivitet. Å bruke mye penger på middager og alkohol, er ikke greit. Man må gjerne nyte alkohol på interne samlinger, men det må man betale selv. Så mener jeg at hvis man har representasjonsmiddager eller gjester, må man kunne tilby alkohol i kontrollerte former. Men styret har tatt grep om akkurat dette, og opprettet nye retningslinjer.

– Men for kun 14 måneder siden kjøpte dere 11 flasker vin under én middag på en styresamling?

– Middagen var avholdt før de nye retningslinjene ble innført, men det er svært uheldig at det har vært så mye alkohol under samlingen, sier hun og legger til at hun gikk tidlig fra den nevnte middagen.

Fikk du med deg? NIF-styret betalte 312 000 for å «bygge lag»

– Ulike oppfatninger

Alkoholbruken i organisasjonen har vært hyppig diskutert blant styremedlemmene.

– Det har det. Det som har blitt sagt tidligere er at man har benyttet skjønn. Og her har det vært ulike oppfatninger om hva som er greit.

– Har du fått deg noen overraskelser etter du ble valgt inn i idrettsstyret?

– Ja, det har jeg.

Ta en titt på denne: Dæhlie fikk betaling av NIF for å stille opp på Senkveld

– Tynnslitt tillit

På en pressekonferanse tirsdag beskrev idrettspresident Tom Tvedt samholdet i styret som «til de grader» bra. Figenschau på sin side, forteller at styret er i en krevende situasjon.

– Jeg opplever at tilliten til norsk idrett og idrettens ledelse er særdeles tynnslitt. Det har vært nødvendig å åpne opp og gi innsyn i bilagene for å rydde opp. Vi har måttet lære av våre feil for å gå videre. Men det vil ta tid å få bygd opp tilliten til norsk idretts ledelse.

– Mener du Tom Tvedt er rett mann til å lede NIF videre?

Etter en pause på flere sekunder svarer Figenschau:

– Det er ikke jeg som skal velge eller avsette styret, det er det Idrettstinget som gjør.

På styresamlingen i oktober i fjor var det leid inn en «coach», Thorleif Thorleifsson, til å hjelpe styret med å tilrettelegge arbeidet deres. Thorleifsson fakturerte i ettertid NIF for 262 500 for innsatsen.

– Det er greit å bruke konsulent på en styresamling. Men jeg forutsetter at prisnivået var sjekket ut i forkant, og at man hadde gjort en vurdering av konsulentens innsats. Og med tanke på det er jeg overrasket over kostnadene som nå kommer fram, sier Figenschau.