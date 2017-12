NIF-topp Karen Kvalevåg mener dagens millionkutt fra kulturministeren vanskeliggjør det hun kaller en nødvendig modernisering av norsk idrett.

Statsråd Linda Hofstad Helleland (H) øker overføringene til både barn og unge, særforbund og toppidrett. Men idrettsforbundets administrasjon får fem millioner kroner mindre å rutte med til neste år.

Det er klart etter at den såkalte «spillemiddeltildelingen» ble kjent i dag.

– Vi har tatt det politiske signalet om at det kunne komme innstramninger. Det gjorde at vi satt i verk tiltak og tok fatt på en omstillingsprosess. Det har vi også hatt en dialog med kulturdepartementet om. Vi hadde håpet på mer gehør for dette, og sånn sett oppleves tildelingen til «post 1» som skuffende, sier NIFs generalsekretær, Karen Kvalevåg, til VG.

BAKGRUNN: NIF går glipp av nye millioner

Hun er fersk toppsjef i en organisasjon det har stormet rundt de siste par årene. I høst har medieoppslagene gjerne handlet om innsyn i enkeltbilag som viser hvordan store summer har gått med til alkohol gjennom flere år.

– Er det vanskeligere å kommunisere at man ønsker mer penger til administrasjon når folk har fått innsyn i hva NIF til tider har brukt penger på?

– Dette handler ikke om bilag. Det er historie, og vi har lagt det bak oss. Vi har forstått det, og det ligger nye retningslinjer til grunn i dag sammenliknet med tidligere. Det jobbes daglig med verdiene i organisasjonen, og jeg har opplever at vi har en god dialog med administrasjonen i kulturdepartementet, sier Kvalevåg.

Hun får 125 millioner til å bruke på administrasjonen i 2018. I fjor var summen på 130 millioner. Året før det var den på 135 millioner. Oppgangen har likevel vært betydelig de siste ti årene: Så sent som i 2007 var budsjettet «bare» på 83 millioner kroner.

Så du denne? Både Ap og Høyre reagerer kraftig på NIF-regninger

Generalsekretær Kvalevåg mener det ferske kuttet vanskeliggjør en helt nødvendig omstilling og modernisering av norsk idrett.

– Vi har over to millioner medlemskap og er en viktig samfunnsaktør. Jeg er genuint opptatt av at vi utvikler idretten videre, og at det blir både mer aktivitet og ny aktivitet. Det skal bli lettere å delta. Men vi trenger å modernisere hele norsk idrett og dagens modell. Det kommer til ta litt tid, og det vil koste noe underveis. Jeg håpet vi skulle få litt mer armrom til å gjøre det, sier hun til VG.

– Antall ansatte i NIF økte fra 108 til 208 i perioden 2005 til 2015. Har veksten gått for fort?

Karen Kvalevåg synes det er vanskelig å svare bare måneder etter at hun tok over som administrativ leder i organisasjonen.

– Men det er et spørsmål det er relevant å ta med i en evaluering i fremtiden. Det er viktig å se på hva NIF skal være på kort og lang sikt, og tilpasse organisasjonen deretter, sier hun.

Så du denne i fjor? Tallene som viser hvorfor Helleland kutter NIF-millioner

Millionkuttene på Idrettens Hus får konsekvenser for antall ansatte: Det har allerede blitt avholdt allmøter. NAV er kontaktet. Rundt 15 stillinger skal bort.

Kvalevåg bekrefter at man har tatt fatt på drøftelsessamtaler med dem det gjelder. Om samtalene påvirker de planene man ser for seg, er det for tidlig å si.

– Når tar dere sikte på å være i mål?

– Vi ønsker oss en god og effektiv prosess, samt at dette er avklart før jul. Det er viktig av hensyn til de berørte og organisasjonen som sådan. Dette er en krevende situasjon for en organisasjon som NIF å stå i, sier Karen Kvalevåg.

Kommentar: – Trenger vi 112 presidenter og generalsekretærer?

Slik fordeles pengene fra departementet til idretten for 2018:

Post 1, Grunnstøtte NIF og regionalt: 125 mill. (- 5 mill fra 2017).

Post 2, Grunnstøtte særforbundene: 261 mill. (+ 13 mill. fra 2017).

Post 3, Barn, ungdom, bredde: 169,9 mill. (+ 8,9 mill. fra 2017)

Post 4, Toppidrett: 155 mill. (+ 10 mill. fra 2017)



Sum: 710,9 millioner kroner (+ 26,9 mill. kroner / prosent fra 2016).