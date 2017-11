NIF inviterte til IOC-middag. Pris på vin: 1795 kroner per flaske

IDRETTENS HUS (VG) Med en duft av kirsebær, nøtter og tre - og en pris på 1795 kroner flasken - kom den italienske prestisjevinen Brunello Salvioni på bordet da Inge Andersen var vertskap for IOC.

Dette kommer frem på kvitteringer som VG har fått tilgang på i den andre innsynsrunden hos Norges idrettsforbund (NIF).

Middagen for ti personer, som ble holdt på Scandic Holmenkollen i januar 2015, endte opp med å koste 17 885 kroner.

Av kvitteringen fremgår det at ble bestilt to flasker Brunello Salvioni til 1795 kroner stykk, to flasker Chablis Beardy til 815 kroner stykk og to flasker Banyuls til 625 kroner flasken.

– Det er ofte en moden vin, med duft av kirsebær, nøtter og tre. Fyldig, med balanserte tanniner og frisk syre. Den blir regnet som en av de beste i hele Italia, sier vinanmelder i Dagens Næringsliv, Merete Bø, om den dyreste vinen.

– Salvioni er en av de beste produsentene av Brunello. Det er ingen billig vin. Den er så sjelden at man kun får den hos Vinmonopolet om man spesialbestiller den, sier hun.

Foto: Faksimile

Det var denne vinen som IOC-gjestene fikk servert da daværende generalsekretær Inge Andersen inviterte til middag i Oslo.

Misnøye i NIF-styret: Tvedt har ikke vurdert å trekke seg

– Det beste vi kan gjøre her er å vise til det Inge Andersen svarte i går. Det er han som tok denne beslutningen og han sier det han sa i går, sier kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine til VG. (Se Inge Andersens svar nederst i saken.)

– Er det sånn at man føler en trang til å bestille vin til 1700 kroner flasken når IOC kommer på besøk?

– Nei. De som representerer oss skal ha en forhåndsgodkjenning og gi en begrunnelse. Man har blitt enda mer kostnadsbevisst gjennom de prosessene vi har hatt i 2016 og 2017.

Les også: Bortreiste Tvedt nektet å si unnskyld for idrettens alkohol-regninger

Romservice for flere tusen

Men det stopper ikke på dyre vinflasker på hjemmebane. Også på reiser utenlands er forbruket høyt.

Vi spoler tilbake tiden til 2013 og Inge Andersens tur til EOC-kongress (Europeiske Olympiske Komité) i Roma. Generalsekretæren sjekket inn, med følge, på femstjernershotellet Roma Cavalieri i tre døgn. Der han betalte han drøyt 3000 kroner natten for rommet, med frokost inkludert.

Det som kommer frem av den samme kvitteringen er at det er benyttet romservice for 2321 kroner. I tillegg er det hentet ut minibarvarer for 537 kroner.

NIF sier at minst to andre representanter også var til stede disse tre dagene og at det foregikk møtevirksomhet som en del av opplegget.

– Romservicen er møteutgifter i forbindelse med forberedelser, forklarer Røine.

Det kommer også frem at IOC hadde et tilbud om teaterbilletter, mot en egenandel. Denne summen endte på totalt 2472 kroner.

– Dette var et tilbud fra arrangøren for dem som deltok på kongressen. Han har betalt egenandelen for å være med, og det ble dekket av NIF, sier Røine.

Totalregningen Andersen sendte til NIF endte på 15 867 kroner for tre dager.

VG-sportens kommentator: – Bonusen må betales tilbake

Se hvorfor kommentator Leif Welhaven mener reiseregningene er et hån mot grasrota

Oppgraderte OL-rommene

Året før, i 2012, bodde Andersen og daværende visepresident Jorodd Asphjell på OL-hotellet Radisson Blu i London. Der fremgår det av kvitteringen at både Andersen og Asphjell oppgraderte rommene sine for henholdsvis 100 og 70 pund hver (1530 kroner med kursen fra 2012).

– Det er vanlig at under OL så gir IOC de nasjonale olympiske komiteene en kompensasjon for hotellrom for generalsekretær og president, i dette tilfellet visepresidenten. Da har NIF i etterkant fått en refusjon for de hotellrommene, forklarer Røine.

– Betalte NIF for oppgraderingene også?

– Nei. Man får refundert en sum også kan man gjøre hva man vil med den summen, avslutter Røine.

NIF betalte butikk-øl og Dundersalt: – Retningslinjene har ikke vært klare nok

Her kan du se hvordan Tom Tvedt svarte på kritikken over telefon fra Praha.