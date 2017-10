Nå kobler Putin et OL-nei til sitt eget presidentvalg

ST. PETERSBURG (VG) President Vladimir Putin trekker helt nye linjer i debatten om Russland skal få delta i vinter-OL i PyeongChang.

De som trodde at det handlet om russisk doping - og påstandene om at den også er statsdrevet - må tro om igjen, om vi skal følge Vladimir Putins resonnementer.

Det var under en konferanse i den såkalte Valdai-klubben torsdag at presidenten ble spurt om Russlands mulige utestengning fra OL.

– Det virker som det er to varianter; enten at Russland kan delta under nøytralt flagg, eller at vi overhodet ikke får delta i OL.

– Det er uansett en ydmykelse for landet. Hvis noen tror at det kan påvirke presidentvalget i Russland, tar de grundig feil, uttalte Putin.

Valget, der Putin etter alt å dømme kommer til å være kandidat til en ny periode, avholdes bare et par uker etter at OL er over. Underforstått antyder han altså at de som vil utestenge Russland, også ønske å skade Putins egne sjanser til å bli gjenvalgt.

– Det er den olympiske bevegelsen som vil lide alvorlig skade, sa Putin om muligheten for en helt eller delvis utestengning av Russland.

Vladimir Putin har også sin klare formening om hvorfor dette eventuelt vil skje:

– IOC er under press. Vi har ikke noe imot IOC. Der er det skikkelige folk. Men de er avhengige av sponsorer og TV-kanaler og så videre. Og disse sponsorene får igjen entydige signaler fra amerikanske institusjoner. Dette er ikke noe vi gjetter, dette vet vi, uttalte Putin - og peker altså på amerikanske myndigheter når det gjelder en eventuell utestengning av Russland fra vinter-OL.

Fredag utdypet hans pressetalsmann Dmitrij Peskov dette:

– Ja, det stemmer. Statlige amerikanske instanser legger press på IOC for at de ikke skal la Russland delta i OL.

Seks langrennsløpere har vært utestengt, blant annet fra Lahti-VM, men disse ser i øyeblikket ut til å klarsignal før sesongen starter. Samtidig kan både de - og alle andre russiske vintertopper - bli utestengt fra OL, eller måtte delta under nøytralt flagg. Det er ikke klart når IOC kommer med sin beslutning.

En rekke nasjonale antidopingbyråer, blant dem norske Antidoping Norge, har bedt om at Russland blir utestengt fra OL 2018.

– Et lands idrettsledere- og organisasjoner bør ikke få delta i OL når de med viten og vilje bryter reglene og «raner» de rene utøverne, heter det i en uttalelse.

McLaren-rapporten inneholder sterke beskyldninger om doping i Russland. Jukset skal ha nådd sitt klimaks i forbindelse med vinter-OL på hjemmebane i Sotsji i 2014. Der skal hemmelige russiske agenter ha bidratt til at positive dopingprøver ble erstattet med negative.

IOC har to komiteer i sving for å komme fram til en endelig avgjørelse, men det er altså helt uklart når den kommer.