Misnøye i NIF-styret: Tvedt har ikke vurdert å trekke seg

PRAHA (VG) Tom Tvedt (49) opplever misnøye i sitt eget styre. Men han har aldri tenkt tanken på å trekke seg som idrettspresident.

Det hevder Tvedt etter at Norges Idrettsforbund har opplevd et par svært turbulente døgn.



VG møtte Tvedt i Praha torsdag ettermiddag. Den øverste valgte lederen av norsk idrett er ikke sliten, forteller han. Men presset virker å være voldsomt. Denne uken gikk både Høyre og Arbeiderpartiet ut mot den kulturen som har rådet i toppen av Norges Idrettsforbund.

Landets to største partier mener NIF har en stor jobb med å gjenvinne tilliten.

– Dette er tilbakemeldinger vi får fra andre hold også. Det er den oppgaven som ligger til idrettsforbundet og styret. Men også til særforbund og kretser, og jeg føler at det er den veien vi er inne på nå, sier Tom Tvedt.

Han står oppreist i lobbyen på fasjonable Hilton Prague i hjertet av den tsjekkiske hovedstaden. Alle verdens olympiske komiteer møtes her denne uken. Thomas Back, Sebastian Coe, Craig Reedie – og over tusen andre idrettstopper: Alle er til stede.

– Er du rett mann til å lede arbeidet i riktig retning?

– Ja, sier Tvedt raskt.

– Har du vurdert å trekke deg?

– Nei.

Men VG vet at det ulmer i hans eget idrettsstyre. Der nyter ikke lenger 49-åringen unison støtte.

Måten Tvedt har frontet idrettsforbundet på de siste 18 månedene er kontroversielt også internt.

Onsdag denne uken la NIF frem reiseregninger fra en rekke ansatte tilbake til 2012, samt regninger som er betalt med flere såkalte firmakort. De viste at toppene i idrettsforbundet har brukt enorme summer på alkohol de siste årene.

– Sammen med styret tar jeg det ansvaret

Etter et voldsomt mediefokus er nå rutinene skjerpet inn.

– Jeg forstår at helhetsinntrykket som er skapt overrasker mange. Jeg har sagt at jeg er opptatt av å endre de rutinene. Det har idrettsstyret og jeg som president startet på, sier Tvedt til VG.

– Har det vært en ukultur?

– Det har iallfall vært eksempler på ting som ikke skal forekomme, sier idrettstoppen – som var ordinært styremedlem i perioden 2011 til 2015.

– Du satt selv i styret i denne perioden, og du deltok tidvis på alle disse middagene?

– Jeg var styremedlem fra 2011 til 2015, og jeg har vært president siden 2015. Sammen med styret tar jeg det ansvaret, og det innebærer at jeg vil rydde opp, sier han.

– Hvorfor sa du ikke fra før?

– Vi har gjennom samarbeidet med sponsorer, så har vi jobbet på denne måten. Men jeg ser at helheten blir voldsom, og jeg forstår at man får reaksjoner på det. Men igjen: jeg er opptatt av innstramningene som er gjort.

– Måtte det mediaomtale til for å få deg til å se dette?

– Om du går tilbake og ser hva idrettstinget vedtok i 2015, så var det «en åpen organisasjon». Men jeg tror det er viktig at dere i media forstår at vi ikke hadde elektroniske reiseregninger. Og så lå det et vedtak til grunn, med opprettelsen av Bernander-utvalget. Jeg var opptatt av å gjøre dette på en ordentlig måte. Det var viktig å gå til ledermøte, sånn at man forankret det i egen organisasjon, sier han.

På ledermøte i Praha

Det er langt fra det såkalte ANOC-møtet i Praha og til norsk idrettspolitikk. Tom Tvedt gikk ikke på talerstolen i går. Og i Tsjekkia fremstår «åpenhetdebatten» som fjern.

Møtedeltakerne er stort sett menn. Mange er over 60 år. Men makten i internasjonal idrett er enorm.

Her er Tom Tvedt bare en liten brikke. Samtidig som han har vært med på å bruke hundretusenvis av kroner på alkohol, har han messet viktigheten av å skille idrett og alkohol.

På Hilton i Praha denne uken, var ikke alkoholen synlig på dagtid. IOC-familien nøyde seg med mineralvann, kaffe og kanapeer midt på dagen.

– Hvordan kan du, med troverdigheten i behold, si at idrett og alkohol ikke hører sammen?

– Jeg har vært krystallklar på at idrettsarrangementer skal være en arena der barn og besteforeldre, og foreldre, kan se idrett (uten alkohol). Så vet vi at det nytes alkohol på idrett også, og på representasjon. Det er det vi har gjennomført i NIF, men som fikk noen utslag som ikke var heldige, og som ikke hadde vært mulig i dag, sier han til VG.

– Det blir endring

Det er bare uker siden Tvedt sendte inn den såkalte spillemiddelsøknaden til kulturdepartementet. Der ber NIF om et visst beløp i 2018 til blant annet sin egen administrasjon. For neste år ønsket man en økning på syv millioner kroner, til 137,5 millioner kroner totalt.

– Er det vanskelig å si ta NIF har dårlig råd og trenger mer penger til administrasjon, når dere svir av så mye penger på vin og sprit?

– Det er viktig å si at vi i tillegg til spillemidler har sponsorer og partnere som er med oss. Vi har skrevet en god spillemiddelsøknad, som ligger i departementet og vi avventer en tilbakemelding på den, sier idrettspresidenten.

– Men ser du at det kan være vanskelig å si at dere har dårlig råd når dere har brukt så mye penger på så mye rart?

– Det som er fakta er at søknaden vi har levert er veldig reel. Og så avventer vi det svaret vi får i desember, sier han.

– Dere pratet om å arrangere et nøkternt OL samtidig som dere brukte penger som disse regningene viser. Er du redd for at dette kan ødelegge ideen om å få et OL til Norge?

– Det vi har vært opptatt av, og gjort et vedtak om, er at når tiden kommer for at Norge vil eller skal søke om et OL, så har vi sagt at idretten må være samlet, men også at myndighetene må være sterkt delaktig. Vi klarer ikke en runde til der saken ikke kommer til stortinget.

– Men spørsmålet mitt er om du tror dette kan ødelegge for mulighetene til et fremtidig OL i Norge?

– Omdømme er generelt viktig, og da handler det igjen om det å skape tillit. Det er noe man får utfra hva man utvikler. Derfor har jeg sammen med styret tatt initiativ til endringer, mener Tvedt.

– Du virker ikke å ta mye selvkritikk. Er det noe du personlig kunne gjort annerledes?

– Som tidligere idrettsutøver vet jeg at i alt man gjør, så ligger det læring. Jeg har vært opptatt av å treffe de beslutningene vi har truffet, og at det blir en endring, gjentar han.