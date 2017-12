Kulturministeren tar nye millioner fra NIF-toppene

Administrasjonen til Tom Tvedt (49) må på førjulsslanking: I dag kuttet kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) nye millioner i overføringene til toppen av Norges idrettsforbund.

Tildeling til «post 1»

(NIFs administr.) 2007: 83 mill. kr. 2012: 117 mill. kr.

2013: 120 mill. kr.

2014: 122 mill. kr.

2015: 130 mill. kr.

2016: 135 mill. kr.

2017: 130 mill. kr.

2018: 125 mill. kr.

Det er klart etter at den såkalte spillemiddeltildelingen ble kjent i formiddag. Den forteller noe om hvordan den årlige pengeoverføringen fra kulturdepartementet til driften av norsk idrett kan brukes.

Kulturministeren gjør akkurat som hun gjorde i fjor: Hun gir mer penger til både barn og unge, særforbund og toppidrett. Og betydelig mindre til administrasjonen i idrettsforbundet.

I fjor ga Helleland 130 millioner kroner til NIF-administrasjonen for bruk i 2017. Det var 17 millioner mindre enn hva Tom Tvedt hadde søkt om.

I år tar hun ytterligere fem millioner kroner fra idrettspresidentens brukskonto: NIFs administrasjon får totalt 125 millioner kroner å rutte med i 2018. Det er 12,5 millioner mindre enn hva idrettsforbundet ba om i sin søknad fra oktober.

– Etter at idretten selv stilte tydelig krav til toppledelsen i NIF om åpenhet rundt pengebruken og at regjeringen reduserte overføringene til sentralleddet i NIF, har de satt i gang med å effektivisere drift og ressursbruk. En åpen og effektiv organisasjon vil være sterkere rustet for fremtiden og styrke grasrota og hverdagsaktiviteten i norsk idrett, sier Helleland i dag.

– Dette er en håndsrekning til alle dem som driver på grasrotnivå i norsk idrett. Pengebruken dreies mot aktiv idrett, barn og unge, fremfor idrettsadministrasjon og byråkrati. Det synes Fremskrittspartiet er positivt, sier idrettspolitisk talsmann i Frp, Morten Wold, til VG.

Dagens nyhet kommer etter et par svært turbulente år i toppen av NIF: Etter å ha strittet imot i lang tid, ble Tom Tvedt og hans styre til slutt tvunget til å åpne opp for innsyn i enkeltbilag bakover i tid, når media etterspør dette.

Selv om innsynsrunden bare er halvveis, har bilagene som så langt er offentliggjort vekket oppsikt. Norske idrettstopper har brukt enorme summer på god mat og alkohol.

Man har også betalt nærmere én million kroner til et amerikansk nettsted for positiv omtale av ungdoms-OL.

Selv om idrettsforbund søkte om 137,5 millioner kroner til sin egen administrasjon for 2018, så har man vært forberedt på at resultatet istedet kan bli kutt. Nylig ble det varslet oppsigelser som følge av økonomien i forbundet.

– Det ville vært uansvarlig av oss som organisasjon å ikke ta hensyn til de signalene som er gitt om ytterligere kutt i overføringene fra departementet, sa generalsekretær Karen Kvalevåg på et ledermøte på Ullevaal stadion nylig.

Hun avslørte samtidig at man har innledet møter med NAV om situasjonen på Idrettens Hus.

Dagens kutt kommer også etter at NIFs administrasjon hadde en voldsom vekst: I 2005 huset forbundet 108 ansatte. Ti år senere hadde dette tallet vokst til 208.

For 12 år siden tjente daværende idrettspresident 776.000 kroner. I dag har Tom Tvedt rundt 1,6 millioner kroner i lønn og godtgjørelse for jobben han gjør.

Slik fordeles pengene fra departementet til idretten for 2018:

Post 1, Grunnstøtte NIF og regionalt: 125 mill. (- 5 mill fra 2017).

Post 2, Grunnstøtte særforbundene: 261 mill. (+ 13 mill. fra 2017).

Post 3, Barn, ungdom, bredde: 169,9 mill. (+ 8,9 mill. fra 2017)

Post 4, Toppidrett: 155 mill. (+ 10 mill. fra 2017)



Sum: 710,9 millioner kroner (+ 26,9 mill. kroner / prosent fra 2016).