ULLEVAAL (VG) Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) vil ikke svare på om hun har tillit til idrettspresident Tom Tvedt. Men hun synes spørsmålet er godt.

Det sier Helleland etter en ny innsynsrunde i gamle enkeltbillag på Idrettens Hus i Oslo.

Bilagene viser blant annet hvordan NIF har brukt over ti millioner kroner på First House de siste årene. Rådgivningselskapet har skrevet kronikker, drevet påvirkningsarbeid og svart på eposter media har sendt til idrettspresidenten.

– Jeg er alvorlig bekymret for hvordan dette rammer omdømmet til norsk idrett. Ledelsen i NIF har en enormt stor jobb når de skal rette opp det tillitsbruddet som har oppstått, sier Helleland til VG.

– Har du tillit til Tom Tvedt?

– Det er ikke jeg som skal ha tillit til Tvedt. Det er ikke jeg som har valgt ham. Men du stiller et godt spørsmål. Det må rettes til alle tillitsvalgte i Norges idrettsforbund. Det er de som må svare på om Tvedt kan være leder i den vanskelige tiden NIF har foran seg, og om han er rett mann til å ha det store ansvaret som følger med jobben.

Det har gått halvannet år siden Helleland som første statsråd krevde at idrettsforbundet åpner opp for innsyn i enkeltbillag når media ber om det. Først åpnet idrettsstyret bare opp for perioden tilbake til 2015. Men etter et vedvarende press, måtte det til slutt også gis innsyn lenger bakover i tid.

Resultatet i innsynsrundene har skapt store overskrifter i norsk presse det siste året.

– Noen har forsøkt å fremstille denne saken som en konflikt mellom Tom Tvedt og meg. Men det har vært viktig for regjeringen at en idrettsbevegelse som gjennom flere tiår har fått milliarder av fellesskapets penger, må vise åpenhet om hvordan midlene blir brukt. Det har ingen regjering stilt krav om tidligere. Når man ser omfanget av pengebruken og når man ser valgene som ledelsen i NIF har gjort, så tror jeg alle forstår at jeg var nødt til å stå hardt på kravene som ble stilt, sier Helleland.

Kulturministeren sier hun er bekymret for at motivasjonen til frivillige og foreldre i norsk idrett ikke er på topp om avstanden til ledelsen i NIF blir for stor.

– Men har ikke NIF et poeng når de sier at fem millioner kroner på First House i OL-kampen ikke er så ille, i lys av at man jobbet for å få et OL til Norge?

– Jeg kan ikke gå inn i de enkeltvurderingene. Min oppgave er å se til at man har systemer som viser at midlene de mottar blir forvaltet på riktig måte. Det er NIF nødt til å sørge for at skjer på en bedre måte enn vi har sett nå.

– Helt konkret: Hva har du reagerte på i disse innsynsrundene?

– Det er den totaliteten som fremkommer i innsynsrunde etter innsynsrunde, hvordan internkulturen åpenbart har overstyrt vurderingsevnen og bekreftelsen på de mistankene man hadde om hvorfor Tom Tvedt i over et år nektet å gi media innsyn i enkeltbilag, sier Helleland.

Bakgrunn: Misnøye i idrettsstyret

Politikere fra både Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Rødt har reagert kraftig på avsløringene om pengebruken i NIF denne uken. Også Arbeiderpartiet uttrykker forferdelse.

Masud Gharahkhani brukte overfor VG ordene «uforståelig og ubegripelig» om det som har kommet frem.

Kulturministeren mener hun registrerer en politisk endring hos motstanderne sine.

– Etter at Ap har sittet stille i to år og skapt et inntrykk av tette bånd mellom Ap og toppen av norsk idrett, så ser vi nå at Ap har forstått at de ikke lenger kan forsvare at idretten mottar milliarder uten at man stiller krav. Jeg er glad for at Ap har innsett at denne tiden er forbi, sier Helleland til VG.

