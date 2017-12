– Krevende å sitte som medlem i NIF-styret

Marit Roland var med på å planlegge et seminar for kollegene i idrettsforbundets styre i fjor høst. At regningen nå viser seg å ha vært 312 000 kroner, overrasker henne.

Det sier Roland etter at VG denne uken fikk innsyn i fakturaene fra helgeturen til Sørum på Østlandet.

Det var i slutten av juni 2016 at idrettsstyret bestemte seg for å holde et seminar noen måneder senere. Der skulle kommunikasjonen internt bedres. Veien videre skulle stakes ut, etter et tøft år med gjentatte krav om mer åpenhet.

Konsulenten Thorleif Thorleifsson ble leid inn og fakturerte 262 500 kroner for 199 arbeidstimer de neste månedene. I tillegg kom regningen for selve oppholdet på gården «Smakfulle rom» på 49 545 kroner. Totalen ble da 312 000 kroner.

– Jeg synes det er en høy sum. Akkurat som Anne Berit Figenschau (sitter i NIF-styret) forutsatte jeg at man hadde kontroll på kostnadene, og at det var avklart på forhånd, sier Roland.

– Nødvendig møte

Hun understreker at seminaret var nyttig, og helt nødvendig for et presset NIF-styre. Strategiseminarer som dette er ikke uvanlig for styrer å gjennomføre, sier Roland – som selv deltok i planleggingen av programmet på det skulle skje.

– Men jeg hadde ikke visshet om kostnadene, sier hun.

– Hvem la kostnadsrammen?

– Jeg regner med at det var idrettspresidenten i samråd med generalsekretæren. Jeg fikk opplysninger om hvilken ekstern konsulent som skulle bidra fra dem og tok kontakt med ham og planla rammene for det faglige programmet sammen med ham.

– Ikke et godt signal

Ikke alle idrettsstyremedlemmene var til stede på kvelden. Enkelte andre nyter ikke alkohol. Likevel ble det bestilt 11 flasker vin – bare tre uker etter at Bernander-utvalget hadde lagt frem sin rapport om åpenhet i idretten.

– Vi jobber godt med de politiske sakene, og det er gjort endringer knyttet til interne rutiner. Da skjønner jeg at folk stusser når de leser om et styreseminar så sent som i fjor, der det ble bestilt 11 flasker vin, sier Roland til VG.

– Mange vil nok akseptere et glass vin til maten, men mene at idrettsledere bør betale selv dersom man skal drikke en hel flaske?

– Det skal vi også gjøre. Sånn skal det være. Det er ikke et godt signal til organisasjonen og det beklager jeg. Her er det utvist dårlig og kritikkverdig skjønn.

På en improvisert pressekonferanse på Ullevaal stadion denne uken, forsikret idrettspresident Tom Tvedt at han oppfatter sitt eget styre som samlet. «Uten tvil», sa Tvedt bestemt.

Stor uenighet

Samtidig sa han at situasjonen er så vanskelig at enkelte styremedlemmer nærmest kvier seg for å reise ut og møte Idretts-Norge.

Allerede dagen etter avslørte styremedlem Anne Berit Figenschau at det har vært stor uenighet innad i styret. Marit Roland tegner heller ikke noe glansbilde.

– Jeg kan bekrefte at det er krevende å sitte i idrettsstyret. Men innsyn og åpenhet er helt nødvendige forutsetninger for å skape tillit. Jeg registrerer at det kommenteres at vi ikke har tillit, og det må vi forholde oss til, sier hun.

– Har du tillit til Tom Tvedt som styreleder?

– Jeg har tillit til styret som helhet. Men det er ikke jeg som bedømmer tilliten til styret. Det må organisasjonen som har valgt oss gjøre.

