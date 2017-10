Johann Koss (48) grunnla «Right To Play» for 17 år siden. Nå trapper han ned der og blir sjef for et kanadisk selskap som driver med kapitalforvaltning. Det betyr at han får mer tid til sine fire barn og kona Jennifer.

Det er Koss selv som opplyser om dette i et innlegg på Facebook.

Den tidligere skøytestjernen har fått stor anerkjennelse for sitt arbeid med «Right To Play» som i dag har 600 ansatte på verdensbasis og samarbeider med 31 900 lærere og coacher.

Organisasjonen jobber med å fremme lek og idrett som virkemiddel for å gi barn og unge en bedre fremtid.

Les også: Nytt Koss-prosjekt: Skal hjelpe dopingvarslere

Koss overlot allerede for ei stund daglig leder-jobben til Kevin Frey. På Facebook skriver Koss at denne overgangen har vært veldig vellykket, og mener at han har tatt «Right To Play» til «et nytt nivå».

– Vi visste at denne overgangen ville være en utfordring, og noen tvilte på at det ville være mulig for å gå tre tilbake og virkelig avstå fra det daglige ansvaret. Men i dag, to år etter at Kevin startet, har vi bevis på at det ikke bare var mulig, men vellykket, skriver Johann Koss.

Så du denne? Armstrong til VG: – Har behandlet mange respektløst

Han trekker også frem at det er blitt mindre reising på ham, og nå mener Koss at de fire barna og kona vil oppleve at han vil være enda mer hjemme med den nye jobben.

PAR: Johann Olav Koss og kona Jennifer har etter hvert fått fire barn. Her er de fotografert i 2011. Foto: Aleksander Andersen , NTB scanpix

– Jeg har sagt ja til å bli sjef for Wara

tah Impact Division, som er tilknyttet Waratah Capital Advisors Ltd, et Toronto-basert alternativt forvaltningsselskap, skriver Koss.

OL-kongen fra 1994 sier at selskapet han skal lede, skal fokusere særlig på å investere i selskaper som har en miljøvennlig og sosial profil.

Så du denne? Varsleren Stepanov til VG: – Hjemme i Russland ler folk

– Jeg kommer fortsatt til å sitte i det internasjonale styret til «Right To Play» og vil gjerne støtte Kevin og resten av ledelsen i tiden fremover.

Han kommer også til å fortsette som direktør for FairSport, en organisasjon som jobber mot juks i idretten og som blant annet har støttet den russiske doping-varsleren Grigorij Rodtsjenkov.

Johann Koss har blitt internasjonalt anerkjent for sin jobb med «Right To Play». Blant annet kom han på Time Magazines 100 fremtidige ledere og World Economic Forums liste over 1000 globale ledere. I Norge er han utnevnt til ridder av 1. klasse av Kong Harald.

Allerede under OL på Lillehammer startet Johann Koss organisasjonen «Olympic Aid», men fra 2000 har han altså drevet «Right To Play».