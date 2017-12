Keiserens nye kommunikasjonsklær

Kommentar Det er litt av en prestasjon å bruke så mye penger på kommunikasjonshjelp - og likevel være så hjelpeløse til å kommunisere som idrettstoppene var om OL2022-prosessen.

Det er noe «klype seg i armen-aktig» på mange plan over hvordan Norges Idrettsforbund har benyttet seg av tjenester fra First House.

Nå er det selvsagt ingen skandale i seg selv å hyre et byrå for å styrke seg på kommunikasjonsfeltet.

Det er det mange som gjør, tidvis med god grunn..

Men i dette volumet i en frivillig organisasjon?

Over 10 millioner kroner av midlene til NIF, eller rettere sagt pengene det offentlige stort sett har spyttet inn, har funnet altså veien til det profilerte rådgivningsbyrået.

Det er ikke vekslepenger.

Enda mer absurd blir det når man ser konkret på hva NIF har betalt 2000-3000 kroner i timen for.

Her har idrettspresident Tom Tvedt stått som avsender når spørsmål fra journalister blir besvart på epost, men så viser det seg at innleid ekstern hjelp har formulert teksten på vegne av ham..

Akkurat som den såkalte Tvedt-rapporten nesten like gjerne kunne hett “First House-rapporten”, etter hvor «hands on» konsulentene åpenbart har vært med å føre den i pennen.

Også Børre Rognlien, Inge Andersen og Erik Røste har fått hjelp til å ordlegge seg, for eksempel i kronikkform, av de faktureringsglade konsulentene.

Skal det virkelig være slik i en frivillig organisasjon?

Bør ikke offentligheten og grasrota kunne få forholde seg til ledere som ikke trenger en «påholden penn» i et offentlig ordskifte?

Aller mest absurd er det likevel at det har vært leid inn så dyr og profesjonell hjelp for å sikre et ja til OL i Oslo, sett opp mot at dette går inn i historien som et av tidenes mest mislykkede prosjekter på kommunikasjonssiden,.

Det lyktes aldri å selge ideen om at olympiske leker i hovedstaden kunne være en entusiasme-generator, selv om akkurat folkeavstemningen i Oslo sikret et knapt ja.

For i den grad Børre Rognlien og Inge Andersen var briefet om hvordan det er lurt å kommunisere ut budskapet de skulle selge, har ikke rådgiverne lykkes med å lære dem opp, for å si det mildt.

I evalueringen av OL-prosessen er mangelen på en god nok kommunikasjonsplan blant forholdene som kritiseres, blant annet at NIF ikke var godt nok forberedt på motstand mot prosjektet og debatten i offentligheten.

Når man har landets mest profilerte kommunikasjonsbyrå på lønningslisten, er et ikke da nettopp slike forhold som virkelig burde vært under kontroll?



Her på Ullevaal er det flere bilag som skal gjennomgås, og det som nå er kjent kommer på toppen av det som ble avdekket om vin til 1795 kroner flasken, kjøp av positiv omtale for 900.000, hemmelighold om suiteleie og diverse andre forhold som er direkte ugreie for en organisasjon som Norges Idrettsforbund.

I sum setter det norsk idrett i en krise som det vil ta tid å komme seg ut av.

Med eller uten innleid assistanse til å bedre omdømmet.