Journalisten som avslørte Russland: – Et PR-stunt av IOC

Den tyske gravejournalisten Hajo Seppelt lar seg ikke blende av tirsdagens IOC-avgjørelse om å «utestenge» Russland fra OL.

Ingen russiske flagg. Ikke russisk nasjonalsang på arenaene. Flere profilerte idrettsledere er utestengt fra OL. Og bare russiske utøvere som kan bevise sin egen uskyld får lov til å delta.

Det er i korte trekk IOCs svar på den systematiske, russiske dopingbruken før og under OL i Sotsji.

– Dette er et PR-stunt utført av IOC og Russland for å redde ansikt. Det er ganske enkelt en utestengelse på ti og en halv uke. Det er alt, sier tyske Hajo Seppelt til VG.

Han er journalisten som har filleristet russisk idrett de siste fire årene. I 2014 kom dokumentarfilmen «The Secrets of Doping: How Russia makes its Winners». Filmen fikk WADA til å sette i gang en granskning utført av Dick Pound. Det var starten på en lang reise som fikk sin foreløpige avslutning på en IOC-pressekonferanse i Sveits tirsdag.

Mens den ferske dommen over Russland blir omtalt som «streng, men rettferdig» av norske idrettsledere, har kritikere i utlandet bitt seg merke i ordlyden til IOC. Den er ikke tilfeldig, blir det hevdet:

«IOC kan oppheve suspensjonen helt eller delvis fra avslutningsseremonien starter, gitt at denne avgjørelsen blir fullt ut respektert og implementert av den russiske olympiske komité, inviterte utøvere og folk i støtteapparatet» heter det i tirsdagens avgjørelse.

Den russiske idrettslederen Alexander Zhukov er suspendert, ikke ekskludert. Når utestengelsen av Russland oppheves, antas han å være inne i varmen igjen.

– Det russiske flagget er ventet å være tilbake på arenaen under avslutningsseremonien - som om ingenting har skjedd, bemerker Hajo Seppelt.

Rodtsjenkov til VG: Systematisk doping i flere idretter

WADA-TOPP: Linda Hofstad Helleland. Foto: Odin Jæger , VG

IOC-medlem Kristin Kloster Aasen har overfor VG gitt uttrykk for at hun tror det må tegnes opp et veikart for hvordan Russland skal komme tilbake i det gode selskap. Seppelt – en svært anerkjent journalist internasjonalt – kan ikke se at det er nødvendig etter å ha lest hvordan IOC formulerte seg tirsdag kveld:

– Den russiske olympiske komite trenger bare akseptere betingelsene i avgjørelsen, uten noen forpliktelser i antidopingspørsmål for å komme tilbake om to og en halv måned. Hva viser det? En skitten avtale med Kreml for å unngå en russisk boikott av OL? Dette er en oppskrift på at det ikke blir en substansiell forandring, sier han til VG.

Tyskeren omtaler likevel avgjørelsen om å bannlyse russiske flagg og den russiske nasjonalsangen under OL som «et tydelig signal». Han trekker også frem utestengelsen av den mektige visestatsministeren Vitalij Mutko som viktig.

Seppelt var allerede tirsdag kveld i kontakt med kilder i IOC som gjorde det klart at de ikke forventer en liten russisk OL-tropp i Pyeongchang. Tvert imot, det er ventet at nasjonen klarer å stable på bena en tilnærmet full tropp.

– Det store bildet er at tirsdagens beslutning var betimelig og streng. Så har IOC lagt inn et par punkter som man kan stille spørsmål ved og være uenig i. Men det viktige fremover er hvorvidt kriteriene for hvilke utøvere som skal delta blir tøffe nok, og hvorvidt de vil bli praktisert strengt, sier visepresident i WADA, Linda Hofstad Helleland, til VG.

Hun mener at WADA må holde fast på sitt veikart for at Russland skal komme tilbake igjen.

– Tirsdagens beslutning endrer ikke på dette, snarere tvert imot. Den styrker det at russiske yndigheter må komme med en erkjennelse av hva de har gjort før man kan komme seg videre. Og de må legge alle kortene på bordet. Det vil si at de må frigi databasen og prøver som er lagret på laboratoriet i Moskva, sier Helleland.

President Vladimir Putin utelukket onsdag ettermiddag at det blir aktuelt å boikotte OL i Sør-Korea.

