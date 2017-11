IOC-medlem til VG: – Kan være nytt steg mot russisk OL-utestengelse

EINDHOVEN (VG) IOC-veteran Dick Pound (75) mener troverdigheten til både egen organisasjon og OL står på spill når spørsmålet om russisk OL-deltakelse skal avgjøres 5. desember.

Da samles IOC-styret i Lausanne. De avgjør hvorvidt lekene i Pyeongchang skal foregå med eller uten russiske idrettsutøvere.

Bakteppet er organisert doping under OL i Sotsji, angivelig i regi av myndighetene og statlig politi. I går ble kronvitnet Gregory Rodsjenkov – som lever på hemmelig adresse i USA - for første gang definert som svært troverdig av IOC.

– Det kan være et nytt steg mot russisk OL-utestengelse. Det er helt klare bevis på dopingbruk var svært utbredt og at det bare kan ha skjedd i regi av myndighetene, sier Dick Pound til VG.

Oppsiktsvekkende i går: Legkov strippet for troverdighet av IOC

Kanadieren er det IOC-medlemmet som har sittet lengst i organisasjonen. Pound var også WADAs aller første president.

– Dette er et avgjørende øyeblikk. Vi må vise at IOC er i stand til å handle, ikke bare prate. Man kan ikke ende opp med å si at vi har nulltoleranse for doping, men ikke når det er snakk om Russland, sier han.

– Hva står på spill?

SITTET I IOC SIDEN 1978: Dick Pound er organisasjonens lengstsittende, nåværende, medlem. Foto: Michael Dalder , Reuters

– Troverdigheten til IOC, den olympiske bevegelsen, OL. Vi risikerer å miste troverdigheten blant utøverne, og i befolkningen ellers.

Sterke krefter i IOC har lenge jobbet for at Russland ikke skal utestenges fra OL om to måneder. Noen mener en klekkelig bot ville vært nok. Men presset på organisasjonen har vokst voldsomt den siste tiden.

Dick Pound snakket nylig med IOC-president Thomas Bach. Kanadieren lovet å holde munn inntil to granskningskommisjoner (Oswald og Schmid) har jobbet ferdig. Det skjer trolig i løpet en drøy uke.

Men han vet hva som har foregått, forteller han VG. Pound ledet en av flere granskninger som ble iverksatt etter at tysk TV først omtalte det russiske jukset.

– Vi vet alle hva som hadde skjedd dersom man hadde å gjøre med Guatemala og ikke Russland. Det er kanskje vanskeligere å ta en slik avgjørelse om det er snakk om Kina, Russland og USA, men prinsippene er akkurat de samme, sier Pound.

Han møter VGs journalist i lobbyen på et hotell i Nederland, under konferansen «Play the Game».

– Sier du allerede nå at Russland bør utestenges, eller vil du vente på hva Oswald- og Schmid-kommisjonene lander på?

– Om kommisjonene lander på den konklusjonen som jeg tror at fakta vil lede dem til, så er det ganske åpenbart, svarer Pound med et forsiktig smil om munnen.

75-åringen er kjent for å være uvanlig frittalende til IOC-medlem å være. Etter å ha tapt kampen om å bli IOC-president i 2001, omtales han gjerne som «den beste presidenten IOC aldri fikk».

Under et foredrag i denne uken sa Pound at «idrettsledere er livredd utøvere som organiserer seg – så fortsett med det!».

Han ønsker seg i det hele tatt tydeligere stemmer i internasjonal idrett.

– I skiskyting sa utøverne at de ikke ville konkurrere om man fortsatte å legge mesterskap til Russland. Det er fantastisk. Det er sånn det skal være, sier Pound.

– Du mener at idrettsutøvere i større grad enn i dag må si fra og engasjere seg i politiske spørsmål?

– Absolutt!

– Hvorfor er det så vanskelig for dem?

– De er spredt over hele verden, og de fleste av dem er så fokusert på konkurransen at de ikke bruker tid på å studere det store bildet. Da jeg var ung, kjente jeg bare til kanadiske svømmere. Jeg ante ingenting om friidrett eller håndball. Men i dag har man sosiale medier. En 20-åring har derfor langt større kunnskap enn før, sier IOC-medlemmet.

Les også: Armstrongs overmann om Sundby-utspill: – Utdatert