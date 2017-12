Idrettsungdom boikotter landsmøte på grunn av aldersgrense

Ungdomsutvalget i Møre og Romsdal idrettskrets dropper et landsmøte grunnet 18-årsgrense.

– Det er selvsagt skuffende. Norges Idrettsforbund (NIF) tilbyr lederkus fra man er 15-19 år og man kan være med i ungdomsutvalgetfra man er 15-29 år. Da synes vi det er skuffende at så mange blir eksludert, sier Ørjan Dimmestøl, leder i Møre og Romsdal idrettskrets, til VG.

Ungdomsutvalget i Møre og Romsdal idrettskrets er invitert til tidenes første landsmøte i forbindelse med Idrettsgallaen på Hamar første helgen i 2018. Det er Oppland og Hedmark idrettskrets som er arrangør med støtte fra Norsk Tipping. Ungdomsutvalgene i Oppland og Hedmarks har selv vært med å bestemme aldersgrenser.

NIF og IOC på middag: Vinen kostet 1795 kr. per flaske

Men ungdomsutvalget fra Møre og Romsdal, hvor tre av åtte er under 18 år, boikotter boikotte grunnet aldersgrense. Romsdals Budstikke omtalte saken først.

– Det er et veldig bra intiativ fra Hedmark og Oppland. Vi håper det blir et bra arrangement og at det blir ett nytt neste år hvor alle får være med, sier Dimmestøl.

I programmet til landsmøte står både vorspiel før Idrettsgallaen og nachspiel etterpå til klokken tre på natta. Dimmestøl og resten av ungdomsutvalget fra Møre og Romsdal har skrevet brevet til blant andre idrettspresident Tom Tvedt og idrettstyret.

Kretsleder refser Tvedt: Skader norsk idrett

«For oss er det vanskelig å akseptere at det er satt en aldersgrense på 18 år. Det er tidligere benektet at alkohol er en av årsakene, men vi ser at vorspiel og nachspiel er programført. To sosiale sammenkomster som er sterkt forbundet med alkohol. Arrangørene valgte etter første protest å begrunne med at Norsk Tipping satte aldersgrensen.»

– Det er på feil grunnlag. Kretsen i Møre og Romsdal har misforstått. Idrettsstyret og NIF sentralt er ikke arrangør her, sier Niels Røine, kommunikasjonssjef i NIF, når VG konfronterer han med brevet.

Sjekk også: Konjakk, magnumflasker og østers på fellesskapets regning

– Vi er bevisst på at det er Hedmark og Oppland idrettskrets som er arrangør, men i og med at de begrunner aldersgrensen med arbeidskapasitet valgte vi å sende et brev til idrettsstyret og idrettspresident i håp om at de kunne bidra, forklarer Dimmestøl og legger til:

– At det ikke har kommet noen respons er skuffende.

Slik svarer Tvedt på alko-regninger:

NIF betalte butikk-øl og Dundersalt: – Retningslinjene har ikke vært klare nok

Tina Thorsen, organisasjonssjef i Hedmark idrettskrets, synes det er kjedelig at Møre og Romsdal boikotter møtet.

– Jeg respekterer valget, men det er veldig synd. Vi har vurdert og diskutert aldersgrensen to ganger, og synes det første innspillet fra Møre og Romsdal var bra, men vi kom fram til at det var best å ha aldersgrense grunnet sikkerheten, sier Thorsen til VG.

Et neste års arrangement vet hun lite om foreløpig.

Sponsor Norsk Tipping forstår Hedmark og Oppland idrettskrets' aldersgrense.

– Vi har ikke noe med program eller regler å gjøre. Det er det Hedmark og Oppland idrettskrets som bestemmer. Når de har kommet fram til at de setter en aldersgrense grunnet sikkerhets- og ansvarsgrunner, blander ikke vi oss opp i det. Det er første gangen, og vi respekterer dette, sier Tonje Sagstuen, kommunikasjonssjef i Norsk Tipping.