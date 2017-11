Idrettstoppenes festbilag legges frem: Konjakk, magnumflasker og østers

IDRETTENS HUS (VG) Ledere i Norges idrettsforbund, deriblant Inge Andersen (53) og Tom Tvedt (49), har drukket alkohol for titusenvis av kroner på fellesskapets regning.

Det kommer frem under pressens innsynsdag hos Norges idrettsforbund (NIF) på Ullevaal stadion onsdag.

NIF har nå gitt innsyn i anslagsvis 16.000 bilag, fordelt på 1100 dokumenter.

Disse er fra 2012 og fremover. Materialet inneholder blant annet reiseregninger for tidligere generalsekretær Inge Andersen og nåværende idrettspresident Tom Tvedt, pluss store fellesutlegg som forbundet har dratt kredittkortet på.

Innsynet skjer etter at VG gjennom en lang periode har satt et kritisk søkelys på åpenhetsnivået i blant andre Norges idrettsforbund.

Whisky og grappa

VG har gjennomgått flere av Inge Andersens reiseregninger onsdag. Der dukker det blant annet opp fire regninger fra utestedet «BarKollektiv – Meat & Liquor» i Bergen, natt til lørdag 24. mai 2014.

Andersen har lagt ut for Vodka Red Bull, konjakk, øl og hvitvin for anslagsvis åtte personer for 2300 kroner – og senere fått disse pengene tilbake fra forbundet. Kortet ble for siste gang dratt klokken 01.41 den natten.

Men på kredittkortregningene dukker det opp enda større summer på alkohol og mat. Her er noen eksempler:

• OL-sommeren 2012: Flere store middager på restauranten Il Baretto i London. 29. juli blir det, til eksempel, kjøpt 75 flasker vin (prosecco og rødvinstypene Chianti og Pinot Grigio) og 22 grappa (brennevin) etter maten. 1. august er flere av dem tilbake på samme restaurant. Da kjøpes 40 flasker vin, 23 grappa og to whisky.



• 28. oktober 2013: Middag for 33 personer på Oslo-restauranten Sawan. 27 flasker vin (Barbera og Riesling), for til sammen drøyt 17.500 kroner, og 14 øl bestilles til maten. Sluttsummen med mat og drikke: 45.000 kroner, driks inkludert.

• 29. november 2012: Norges idrettsforbund bestiller alkohol til snaut 15.000 kroner fra vinmonopolet på Ullevaal stadion. Bestillingen: 28 flasker Riesling (hvitvin), 20 flasker rødvin, syv flasker tørr hvitvin, tre flasker konjakk og tre flasker Baileys.

• 28. januar 2013: Et bilag merket «avslutningsmiddag» på luksusrestauranten Feinschmecker: Ni personer er til stede og alle spiser kokkens meny. Regningen ender på 19.000 kroner etter driks, 8686 av dem til alkohol. Det blir drukket fire flasker rødvin (Barolo), tre flasker hvitvin (Puligny Montrachet), fem Gin and Tonic, to pils og én uspesifisert vinflaske til 965 kroner. Resten av vinflaskene koster i underkant av 1000 kroner per stykk.

• 10. mars 2014: NIF tar regningen for fem personer etter en middag på fiskerestauranten Havsmak i Oslo. Her spiser de ørret og østers med både alkoholholdig og -fritt øl og rødvin.

• 20. mai 2015: Syv personer, deriblant Tvedt og Andersen, spiser på restauranten Vaaghals i Oslo. Regningen stopper på 10.325 kroner. To magnumflasker med rødvin til tusen kroner per stykk, to flasker hvitvin og tre konjakk.

• 9. september 2015: Regning fra «Fyret Mat & Drikke» i Oslo. Ni personer drikker HvalerPils og akevitten Gammel Opland og betaler for det klokken 23.47.

Noen av kostnadene ved disse eksemplene, som altså bare er et lite utvalg av det som finnes i materialet, kan ha blitt refundert av andre parter enn Norges idrettsforbund i etterkant.

– Det har vært enkelt

Tidligere generalsekretær Inge Andersen, som fikk sparken i mars i år, gir en generell uttalelse i sakens anledning:

– NIF er en stor organisasjon med mange oppgaver og aktiviteter både i Idretts-Norge og som en del av den internasjonale idrettsfamilien. Av dette følger det naturligvis både forventninger og forpliktelser om tilstedeværelse ved ulike møter og arrangementer både nasjonalt og internasjonalt. De utgiftene som jeg har hatt i min jobb for idrettsforbundet til reiser, opphold og representasjon er innenfor de retningslinjer og fullmakter som idrettsstyret har vedtatt for generalsekretæren i NIF, sier Andersen, og tillegger:

– Jeg har sluttet som generalsekretær og ønsker derfor ikke å uttale meg mer om dette. Alle øvrige spørsmål må stilles til NIF.

Kommunikasjonssjef Niels Røine svarer på vegne av organisasjonen onsdag:

– Hva tenker du om nivået på alkoholservering som har NIF har tatt regningen for?

– Alt som er blitt refundert har vært innenfor de retningslinjer som, for eksempel, generalsekretæren (Andersen) var underlagt av styret på det tidspunktet. Samtidig er det ikke noen tvil om at det har vært for enkelt å få refundert alkoholregninger ved gitte anledninger. Vi må ha et mye mer bevisst forhold til det. Det gjenspeiler seg i de endringene som er gjort.

Først i desember 2016, etter at debatten om åpenhet og pengebruk hadde rast i månedsvis, endret Norges idrettsforbund retningslinjer for kost og losji for ansatte på reise. Det ble også bestemt at de ansatte ikke kan få alkoholutgifter refundert med mindre det ligger særskilte årsaker til grunn, for eksempel ved utenlandsreiser og representasjonsoppdrag.

– Vår generelle holdning er at det skal vises stor moderasjon når det er barn eller ungdom til stede, da skal det være alkoholfritt. Og adgangen for å få dekket slike kostnader er restriktivt. Det krever forhåndsgodkjenning. Vi har kom til en erkjennelse på at vi trengte strengere regler for dette.

Pressen har mulighet til å gjennomgå bilagene på Norges idrettsforbund i løpet av de neste to dagene.

