IDRETTENS HUS (VG) Onsdag kom Arbeiderpartiet på banen og kritiserte funnene i Norges Idrettsforbunds (NIF) reiseregninger. Altfor sent, mener Høyres stortingsrepresentant Tage Pettersen.

Det var Pettersen som selv la ut et innlegg på Facebook onsdag kveld. Der stiller han spørsmål om hvorfor Arbeiderpartiet først nå kommer på banen i saken om offentlig innsyn i NIFs reiseregninger.

«Frem til i dag har AP vernet om sine egne i toppen av norsk idrett. AP har i lang tid vært skarpe og tydelige i sin kritikk av kulturministerens arbeid for åpenhet og innsyn. Hvorfor snur AP i dag?» skrev Høyres nye idrettspolitiske talsmann Pettersen.

Arbeiderpartiets idrettspolitiske talsmann Masud Gharahkhani, uttalte onsdag at forvaltningen av offentlige penger har vært «uakseptabel».

Dagen derpå syns han det er trist at Høyre gjør saken om til en politisk drakamp, når partiene egentlig er enige.

– Dette er noe man bør stå sammen om. Min lojalitet ligger hos de som står på hver dag, de som baker kaker for å få penger på klubben sin, sier Gharahkhani til VG.

SVARER: Masud Gharahkhani syns det er trist at Høyre velger å gjøre åpenhetssaken til en politisk drakamp. Her fra talerstolen under landsmøtet i Arbeiderpartiet. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– Det Tage burde brukt tiden på nå er å stå sammen om dette, benytte muligheten til snakke om idrettspolitikk og hvordan man skal ta etterslepet som vi ser på anlegg rundt om i landet, legger han til.

– Har Arbeiderpartiet vært for passive i kampen for offentlig innsyn hos NIF?

– Min tydelighet i går sier noe om hvor vi står i saken. Dette er uakseptabelt, sier Gharahkhani.

– Slaget er over

Pettersen utdyper overfor VG hva han mente da han skrev på Facebook onsdag kveld.

– Det handler om at jeg syns at Ap i stor grad har vært særdeles passive helt siden kulturministeren begynte jobben for åpenhet våren 2016. Men en så viktig jobb som hun har tatt initiativ til, så burde vi forvente en mer tydelig tverrpolitisk stemme. Der har AP vært veldig unnvikende.

Pettersen mener det er tidspunktet og ikke reaksjonen som er merkelig fra Aps side.

– Nå er slaget over, så at de kommer på banen nå og syns det er synd at vi ikke står sammen, syns jeg er merkelig. Kulturministeren har tatt kampen og vunnet. Dette viser at de egentlig vil ha æren for resultatet, uten å støtte underveis.

Stiller spørsmål ved båndene

Han syns det er betimelig å spørre om Arbeiderpartiets politikere hvorfor de har «ligget så lavt».

– Kulturministeren har stått alene i denne kampen. Så det kan være tid for å spørre om det har vært noen noen gode og nære bånd mellom politikerne og idrettslederne.

– Er dere ekstra kritiske ettersom det er en Arbeiderparti-mann, Tom Tvedt, som er idrettspresident?

– Mye av det som har blitt foretatt historisk av diverse transaksjoner er like ille uansett bakgrunn, også fra Høyre-mennesker. Derfor er det desto mere modig og tøft av kulturministeren å ta kampen. Hun har både rammet sine egne og andre.

