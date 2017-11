Håndballprofilen Ole Gustav Gjekstad mener kritikken mot pengebruken i Norges Idrettsforbund (NIF) bommer totalt - og at saken er dratt ut av alle proposjoner.

– Tenk det, noen idrettsledere drikker vin og spanderer til og med på sponsorene sine. Jeg klarer ikke å hisse meg opp et sekund over det. Det er sikkert noen bar-regninger som ikke er kloke, men ellers er dette storm i et vannglass, skriver norsk kvinnehåndballs mestvinnende trener på sin Facebook-profil.

– Det kommer til å bli vanskelig å finne gode idrettsledere hvis vi bare kan rekruttere fra gruppene avholdsfolk og helgener. Og før du drar vaffelkortet; pengene kommer fra tippemidler! fortsetter han.

Det var Sandefjords Blad som først omtalte uttalelsene. Gjekstad ønsker ikke å utdype ytterligere overfor VG.

Til lokalavisen sier han imidlertid:

– Det finnes selvfølgelig noen dumme avgjørelser der, men jeg synes dimensjonene blir helt feil. Holmenkollen ble vel 900 millioner kroner dyrere enn planlagt. For meg er det en skandale. Idrettsforbundet har hatt en helt elendig mediehåndtering av saken, men jeg synes saken har blitt dratt helt ut av proporsjoner. Mye av dette er faktisk ikke spesielt oppsiktsvekkende, sier Gjekstad og tilføyer:

– Det er ikke så vanskelig å forstå at et idrettsforbund bedriver sponsorpleie. Dette har blitt blåst opp. Det er ganske enkelt å sette dugnadsarbeidere i klubber opp mot dette, men jeg er selv frivillig, og lar meg ikke hisse opp av at noen drikker vin. Det er definitivt gjort noen teite ting, men likevel synes jeg ikke det fortjener de dimensjonene det har fått nå.

Tidligere Discovery-sjef og nå administrerende direktør for det fotball-eide profuksjonsselskapet Ullevaal Media Center (UMC), Jan-Erik Aalbu, er enig.

Han vil imidlertid ikke utdype synspunktet overfor VG, men på et spørsmål om 1795 kroner per flaske ikke er i høyeste laget, svarer han Twitter-brukeren Fridtjof Benneche slik:

– Balansegang



Tidligere IOC-medlem Gerhard Heiberg sier han forstår dette perspektivet godt.

– I høyeste grad. I 12 år var jeg sjef for markedskommisjonen i IOC, og hadde ansvar for sponsorer over hele verden. Selvfølgelig er det viktig. Man ber om store penger fra selskaper og samarbeidsorganisjoner, og de skal ha noe igjen. Men det gjelder å være mest mulig nøktern. Det er en balansegang. Man skal kunne se folk i øyene og ta det ansvaret som ligger i å ha brukt de pengene, sier Heiberg til VG.

Den tidligere IOC-representanten synes de siste dagers medieoppslag har vært trist lesing.

– Når man er en frivillig organisasjon, så må man være forsiktig med hva man spiser, drikker og reiser for. Det er leit å se hva som har foregått. Jeg er helt enig i at her trengs det retningslinjer, og dette kan ikke skje igjen - man må legge seg flatt på ryggen og beklage, slår han fast.

Også reklamemann og krimforfatter Kjetil Try tar til Twitter for å vise sin delvise støtte til Norges Idrettsforbund. Han ønsker heller ikke å utdype sitt synspunkt overfor VG.

En annen som tar NIFs parti er Glenn Jensen. Mannen med markedsansvaret i Vålerenga hockey endte opp i en heller opphetet diskusjon med VG-kommentator Leif Welhaven på Twitter torsdag.

– Det er viktig at sponsorene får ta del i det de bidrar til og føler eierskap, er blant det han skriver, i tillegg til å peke på at pengebruken som har kommet frem, er liten i forhold til hva NIF får inn i sponsorpenger.

VG har ikke lyktes med å komme i kontakt med Glenn Jensen fredag.