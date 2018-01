Fikk betalt festmiddag, nachspiel og hotell av NIF – skrev hyllestkommentar i egen avis

I fjor betalte Norges idrettsforbund hotell, middag og nachspiel på Idrettsgallaen for Esten O. Sæther (62). Samme dag hyllet Dagbladets sportskommentator den norske idrettsmodellen i sin egen avis.

«Nå må vi slutte å snakke ned idretten vår. 2016 var enda et toppår».

Slik åpnet Esten O. Sæthers kommentar foran Idrettsgallaen for ett år siden. Han hadde reist til Hamar for å dekke norsk idretts årlige feiring av seg selv. Han skrev også en kommentar som ble publisert sent den samme kvelden etter at Gerhard Heiberg ble tildelt «Idrettsgallaens hederspris».

Regningen på 4700 kroner ble betalt av Norges idrettsforbund. Den inkluderte middag på kvelden, hotell og en post kalt «nach» for Sæther, som også hadde med seg sin kone som følge.

Dette kommer frem i et dokument VG har fått tilgang til gjennom innsyn i idrettsforbundets bilag bakover i tid. Der er Sæther merket «sponsor», sammen med 25 andre navngitte personer. Ingen av dem jobber som journalist. Samtlige er markeds- eller sponsoransatte på sine respektive arbeidsplasser.

– Klart brudd

– Det er Dagbladet som sponsor og mediepartner som fikk invitasjonen. De valgte å sende Sæther som sin representant, sier kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine, til VG.

– Synes du dette kan fremstå som rart?

sxdd0311.jpg - EKSPERT PÅ PRESSE-ETIKK: Gunnar Bodahl-Johansen ved institutt for Journalistikk. Foto: VG

– Idrettsforbundet forholder seg til at man i avtalen med Dagbladet og andre partnere kan invitere et visst antall personer til idrettsgallaen. Da er det opp til sponsoren hvem som reiser. Vi setter oss ikke til doms over det, sier Røine.

Utgiftene til de 25 sponsorene og ni personer merket «følge», samt aviskommentator Sæther, endte på 85 300 kroner.

Ekspert på presseetikk, Gunnar Bodahl-Johansen reagerer på opplysningene VG bringer:

– Dette er et helt klart brudd på hvordan norske journalister bør oppføre seg i forhold til kildene sine, og de begivenhetene man dekker. Når en arrangør eller kilde betaler middag og opphold vil det kunne utløse spekulasjoner om inhabilitet og hvordan man opptrer som journalist i spaltene, sier han.

Bodahl-Johansen har aldri møtt en journalist som selv erklærer seg inhabil fordi noen har betalt for en flybillett eller et hotellopphold.

– Ofte ser de ikke disse problemstillingene selv, sier Bodahl-Johansen.

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, ville heller ikke sendt en journalist på Idrettsgallaen på «sponsorkvoten»:

– Det er viktig at det ikke kan stilles spørsmål ved journalistikkens uavhengighet. Nettopp derfor er det lurt å være nøye på hvordan man forholder seg til sponsorobjektene og denne typen aktiviteter som det her er snakk om, sier Jensen.

– Problematisk

KOMMENTATOR I MANGE ROLLER: Esten O. Sæther har også vært betalt landslagssjef i futsal, samtidig som han jobbet for Dagbladet. Foto: Line Møller , VG

Dagbladet har siden 2001 hatt en sponsoravtale med Norges idrettsforbund. Denne ble avsluttet ved nyttår. Avtalen åpnet for at mediehuset hadde plasser på Idrettsgallaen. Redaksjonen har i flere tilfeller benyttet seg av plassene, men ikke av journalister på jobb.

– Esten har vært en av representantene som har vært der flere ganger. Det har vært nærliggende siden han har vært veldig involvert i prosjektet «Klubben i mitt hjerte», som engasjerer grasrota i norsk idrett, sier sjefredaktør John Arne Markussen til VG.

– Er det ikke kritikkverdig at en kommentator får dekket slike utgifter, samtidig som han skriver pent om dem som betaler?

– Ut fra et rent redaksjonelt ståsted er det problematisk med sponsorat eller situasjoner der man blir med som invitert gjest enten det dreier seg om idrett, reiseliv eller for eksempel bilmesser. Og vi skal være transparente. Her burde det i alle fall fremkommet tydelig at Dagbladet var sponsor.

– Naturlig vennlig

– Hva er det som er problematisk?

– Det oppstår ofte vanskelige grensedragninger når en medievirksomhet kjøper rettigheter til arrangementer, inngår sponsoravtaler eller kommersielt samarbeid. I hvilken grad skal man tillate redaksjonell omtale av noe man selv er involvert i på markedssiden eller rent kommersielt? Jeg skjønner at det kan oppfattes som uryddig at en sponsorplass i dette tilfellet er brukt av en skrivende, sier Dagbladets sjefredaktør.

Esten O. Sæther har tidligere fått kritikk for å ha jobbet som sportskommentator i Dagbladet, samtidig som han jobbet som landslagstrener i Futsal. For denne jobben fikk han 50 000 kroner i året av Norges Fotballforbund.

Esten O. Sæther poengterer at han har ment det samme om norsk idrett i 40 år:

– Mens Dagbladet hadde denne sponsoravtalen med Norges idrettsforbund var jeg alene i norsk presse om å angripe styret i Idrettsforbundet fordi de lot utøvere med tunge dopingdommer representere Norge. På samme vis ble jeg flere ganger angrepet fra talerstolen på Idrettstinget fordi mange mente jeg var for kritisk til ledelsen. Jeg tror det er vanskelig å se meg som noe annet enn en kritisk kommentator til norsk idrett uavhengig av hvor jeg sitter på en Idrettsgalla, sier han til VG.

– Hvorfor ikke bare betale selv?

– Fordi oppholdet på Idrettsgallaen allerede var betalt med rundt 1,5 millioner i sponsormidler fra Dagbladet. Denne avtalen inneholdt blant annet retten til opphold for fire til seks personer fra Dagbladet, og fordi jeg hvert år organiserte kampanjen «Klubben i mitt hjerte», var det naturlig at jeg var der.

– Du er av mange ansett for å være NIF-vennlig?

– Jeg er bare naturlig vennlig mot norsk idrett fordi den er et grunnleggende godt verktøy for å lage et samfunn som tar vare på alle. Som skribent i Dagbladet har jeg i oppgave å fremme det vi mener er gode samfunnsverdier. Vi har i dag en idrettsbevegelse som favner bredere enn i noe annet land, samtidig som vi får fram sterke toppidrettsutøvere. De personene som tilfeldigvis er innom som ledere i NIF, er i seg selv ikke interessant for meg. Det er verdiene i norsk idrett jeg forsvarer, sier Sæther.

Han avsluttet kommentaren sin for et år siden med følgende setning, før han selv gikk på fest:

«Da er det neppe norsk idrett det er noe feil med, når det fortsatt er noen som nekter å feire oss selv».

