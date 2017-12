Én av to nordmenn mener omdømmet til idrettsledelsen er klart svekket

En stor undersøkelse viser at tilliten til norsk idrett og ledelse faller som en sten. Én av fire nordmenn mener Tom Tvedt gjør en svært dårlig jobb som idrettspresident.

En spørreundersøkelse InFact har gjort for VG onsdag viser at

** halvparten av de spurte opplever at omdømmet til norsk idrettsledelse er klart svekket sammenlignet med for to år siden. (To prosent mener den er klart styrket).

** fire av ti mener tilliten til idrettspresident Tom Tvedt er klart svekket. Flere menn enn kvinner har mistet tilliten til Tvedt. 50 prosent av norske menn mener tilliten til Tvedt er klart svekket.

** én av fire nordmenn mener Tom Tvedt gjør en svært dårlig jobb som idrettspresident. 33,7 prosent menn mot 18 prosent kvinner.

** én av fire nordmenn mener at omdømmet til norsk idrett er klart svekket sammenlignet med for to år siden. (Tre prosent mener den er klart styrket).

Idrettspresident Tom Tvedt nektet å unnskylde seg for alkoholregninger:

Aldersgruppene 30-64 år er aller mest kritiske i undersøkelsen. Tallene viser også at menn er litt mer kritiske enn damer.



Undersøkelsen er gjort blant et representativt utvalg. Feilmarginene er på +/- tre prosent.

Petter Northug var ute med et nytt stikk til idrettstoppene onsdag.

Kulturministeren varslet onsdag at hun er alvorlig bekymret. Hun vil ikke svare på om hun har tillit til Tvedt.

Tirsdag skrev VG at idrettsforbundet har brukt over 10 millioner kroner på First House. NIF-styret skulle bygge lag da det blåste i fjor høst, regningen kom på 312.000 kroner.

Dårlige relasjoner



Tidligere sportskommentator i Adresseavisa Kjetil Kroksæter syns ikke tallene er veldig overraskende etter alt som er kommet frem etter tre omganger med bilagsgransking.



PENSJONERT SPORTSKOMMENTATOR: Kjetil Kroksæter. Foto: Fredrik Solstad , VG

– Troverdigheten svekkes etter den ene kalddusjen etter den andre, sier tidligere sportskommentator Kjetil Kroksæter i Adresseavisa til VG.

– Tror du idrettspresident Tom Tvedt kan fortsette?

– Det høres ut som om han er veldig opptatt av å fortsette, men det er det ikke bare han som kan avgjøre. Hva er best for norsk idrett? Er det best å ha en idrettspresident og et styre med svekket tillit på grasrota, som også har dårlige relasjoner til kulturministeren? Det er et sprøsmål idretten, styret og Tom Tvedt må stille seg, svarer Kroksæter.

– Tror du det kommer enda mer?

– Det blir bare gjetting. Det har kommet ganske mye allerede. Det har vært en ukultur som har svekket tilliten. Det er et problem når det er kulturdepartement som legger rammevilkårene, svarer Kroksæter.

Tror hele ledelsen må gå



Trond Blindheim er rektor ved Høyskolen Kristiania. Han er spesialist på markedskommunikasjon. Han mener tallene i VGs spørreundersøkelse er nedslående for idrettsledelsen.



EKSPERT: Trond Blindheim. Foto: Frode Hansen , VG

– De må skifte ut hele ledelsen, det er ikke noen annen vei ut av det. Det er en unison dom at toppledelsen må gå, sier Blindheim til VG.

– Tror du Tvedt er idrettspresident i 2018?

– Jeg tror han ryker ved første anledning. Det har vært massiv kritikk mot ham. Det har vært for mange skandaler, sier Blindheim.

Han forteller at Tvedt er symbolet på toppledelsen.

– Det er han som er store, stygge ulven. Han er ansvarlig for fadesene. I mediene fremstår han på en klønete måte, sier Blindheim.

Rektoren er ikke overrasket over tallene. Han trodde egentlig de ville vært enda mer nedslående for idrettsledelsen.

– Det har vært skandaler og de har vært arogante når konfrontert, sier Blindheim.

Rektoren mener at mange utøvere har folkelig appell, og han tror det er med på å gjøre at denne undersøkelsen ikke rammer idrettsledelsen enda hardere.



