Tidligere idrettspresident Børre Rognlien innrømmer i en ny bok at de to ganger vurderte å stoppe OL-prosessen. Og mer enn antyder at saken kunne ha fått et annet utfall uten finansminister Siv Jensens nei.

– Det er mange grunner til at det ble OL-nei, og Siv Jensen var en av dem, sier Rognlien til VG.

1. oktober 2014 ble Børre Rognliens drøm om et nytt OL i Norge knust da hans eget parti, Høyre, valgte å si nei til gå videre med søknad til 2022-lekene. Nå har den erfarne idrettslederen skrevet bok.

Her skriver Rognlien at han ble «forbanna» da han hørte at budsjettforhandlingene i Oslo hadde endt med folkeavstemning om OL-søknad – etter krav fra Frp.

Den tidligere idrettspresidenten ble ikke mindre forbannet da Siv Jensen i august 2013 gikk ut og sa at hun ville stemme nei til OL.

– Leder av det partiet som hadde tvunget igjennom en folkeavstemning i Oslo, og som argumenterte med at folk skulle få si sin mening uavhengig av politisk påvirkning, gikk ut og fortalte folk hva de burde stemme. Hvor ble det av prinsippene? spør Rognlien i boken «Jeg var i rommet», og mener at de politiske kommentatorene burde ha tatt tak den gang.

Finansminister Siv Jensen (FrP) presenterer i dag et forslag til statsbudsjett for 2018. Foto: Odin Jæger , VG

Etter valget ble Jensen finansminister, og da Frps landsmøte i mai 2014 sa nei til OL, var egentlig håpet ute for Oslo 2022. Rognlien skriver at partiet kunne ha oversendt saken til partiets organer for behandling den samme høsten, etter som saken allerede var til behandling i Regjeringen.

– Men partileder og regjeringsmedlem Siv Jensen ønsket tydeligvis ikke dette handlingsrommet. Tvert imot, hun ledet an i motstanden. Uten hennes aktive nei-engasjement ville saken høyst sannsynlig fått motsatt utfall på Frp-landsmøtet, skriver Børre Rognlien.

Og, selv om ikke Rognlien skriver det direkte, med Frp-ja kunne hele OL-saken ha fått et helt annet utfall.

– Bildene viser verken Per Sandberg, Sylvi Listhaug eller Solveig Horne stemte sammen med Siv, fortsetter Rognlien og fastslår at «dette betydde at OL-saken sannsynlig var torpedert».

Når VG spør Rognlien om regjeringsskiftet ble avgjørende, svarer han:

– Det er det ingen som vet, for Ap hadde også samarbeidspartnere som var mot. Men Ap hadde en finansminister som var positiv til OL i Sigbjørn Johnsen. Nå fikk vi en som negativ i Siv Jensen. Det utgjorde en stor forskjell.

Den tidligere idrettspresidenten sa på en pressekonferanse tirsdag formiddag at idrettsstyret to ganger vurderte å stoppe hele OL-prosessen. Begge ganger handlet det om Frp-avgjørelser:

1. Avgjørelsen om folkeavstemning i desember 2012.

2. Frp-landsmøtet mai 2014.

– Men en lovendring på idrettstinget 2011 gjorde at vi i så fall måtte ha innkalt til et ekstraordinært idrettsting for å stoppe saken. Og vi hadde ingen annen sak enn den.

Børre Rognlien innrømmet på pressekonferansen tirsdag at det etter hvert ble «slitsomt» å gå videre med OL-prosessen.

FORFATTER: Idrettspresident Børre Rognlien er her sammen med IOC-medlem Kristin Kloster Aasen, som var 2. visepresident den gang Rognlien var styreleder. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Det handlet også om penger. Vi brukte 28 millioner, Oslo kommune drøyt 200 mill. kroner. Men først og fremst tok det tid og energi og krefter, sa Rognlien.

– Var du til slutt lettet over at OL-søknaden ble parkert av Høyre 1. oktober 2014?

– Personlig ja, for norsk idrett nei!

Børre Rognlien var idrettspresident i perioden 2011 til 2015, før Tom Tvedt, og han har mer enn 50 år bak seg som tillitsvalgt i idrett og politikk.