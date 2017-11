Tidligere idrettspresident Børre Rognlien mener at Norge først bør spørre Sverige om de vil ha vinter-OL i 2026.

Det kommer fram i en bok som Rognlien presenterte tirsdag. På en pressekonferanse utdypet han:

– Jeg møtte det svenske idrettsforbundet i november 2011 og spurte dem om de ville søke OL i 2022, for i så fall ville vi støtte dem. Etter som de ikke ville det, satset vi på vår egen OL-prosess.

– Jeg mener fortsatt at vi bør spørre Sverige om de vil ha OL også denne gang, i 2026, sier Børre Rognlien.

– Hvorfor?

– Jeg mener vi bør støtte Sverige som aldri har hatt vinter-OL og som oppfyller de samme kravene som Norge.

Med «de samme kravene» mener Rognlien faktorer som snø, tilskuerinteresse, arbeidstakerrettigheter, miljøhensyn og lignende.

– Så jeg vil anbefale at vi gjør det samme nå som vi gjorde da jeg satt som idrettspresident i 2011. Jeg mener dette er en bedre løsning enn en ny norsk diskusjon nå.

I boken «Jeg var i rommet» skriver Rognlien at den daværende svenske idrettspresidenten Karin Mattson Weijber i 2011 svarte at tiden var for knapp for Sverige til noen 2022-søknad. «Karin ønsket Norge lykke til», fortsetter Børre Rognlien.

At det likevel senere kom et svensk OL-initiativ senere, forklarer han med at idrettens organisasjon er delt i Sverige og at det nye alternativet kom gjennom Sverige Olympiske komité.

Stockholm har lagt fram planer om en mulig OL-søknad til 2026. Svenskene tror ikke et OL på hjemmebane vil belaste statskassen noe særlig, og regner med et IOC-tilskudd på syv milliarder kroner. Hopping og kombinert er tenkt lagt til Falun, mens alpint vil foregå i Åre.

Flere steder i Norge har lansert OL-planer. Sist ute er Telemark, som tirsdag fortalte at de vil ha et bærekraftig OL, og ser for seg å samarbeide med andre fylker. Planene ble presentert i storslåtte omgivelser på Gaustatoppen, og med et sterkt fokus på Sondre Norheim, den moderne skisportens far.