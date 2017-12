Dommen som kan endre idrettsverdenen

Mektige idrettsledere skjelver etter at to nederlandske skøyteløpere har fått medhold i en avgjørelse i Europakommisjonen. Konsekvensen spås av enkelte å bli et dramatisk for internasjonal idrett.

Avgjørelsen omtales som «den mest dramatiske siden Bosman-dommen» av nettstedet «Insidethegames». Jusprofessor Steven Bank ved universitetet i California bruker lignende ord:



– Dersom avgjørelsen blir stående etter en eventuell anke, så kan den endre landskapet i europeisk idrett (og andre steder) fullstendig, mener han.

Saken er som følger: Reglene til Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) åpner for å utestenge løpere som deltar i konkurranser som ikke er underlagt ISUs egen kontroll. Forbundet ble derfor innklaget for brudd på EUs konkurranseregler av Nels Kersholt og Mark Tuitert, som vant gull på 1500-meter i Vancouver-OL.

Og Europakommisjonen gir altså de to skøyteløperne rett: I avgjørelsen heter det er at utøvere som deltar i ulisensierte konkurranser opplever urettferdig straffeforfølgelse, og at ISU gjennom å fremme egne kommersielle interesser hindrer innovasjon og vekst i sporten.

Konsekvensen kan angivelig bli dramatisk dersom den blir stående. Det kan bli lettere å etablere utbryterligaer i en lang rekke idretter. Oljemilliardærer i Midt-Østen kan i teorien etablere lukrative konkurranser utenfor den tradisjonelle idretten - uten at det får konsekvenser for utøverne som velger å delta.

For dette handler trolig om mer enn skøytesporten, selv om IOC før helgen sendte ut en uttalelse som sa at «dette er en avgjørelse som omhandler én spesiell regel i et internasjonalt forbund».

– Det er slikt man sier når man frykter det stikk motsatte, skriver professor Steven Bank på Twitter.

Internasjonal skøytesport er langt fra de eneste som har et lovverk myntet på å beskytte sitt eget territorium. I NIFs lov er eksempler på det samme. Der åpnes det for å straffe utøvere med utestengelse på livstid dersom de deltar i konkurranser som ikke er kontrollert eller godkjent av sitt eget særforbund.

For to år siden skrev Dagens Næringsliv om hvordan NIF truet med å nekte norske utøvere deltakelse i X Games dersom ikke arrangøren (TV 2) jenket seg etter NIFs krav. Og i 2010 fikk landslagsløpere angivelig startnekt av skiforbundet i det private Norefjellrennet, før de private overlot rennet til forbundet og den lokale skiklubben.

Nå vil Henning Andersen og apparatet bak X Games ta kontakt med kulturdepartement med spørsmål om avgjørelsen i Europakommisjonen får konsekvenser her til lands og om den vil tvinge frem en endring i NIFs lov.

– Jeg har alltid lurt på hvorfor NIF torde å gå så hardt ut i DN-intervjuet i 2015. En så aggressiv tilnærming kunne være skadelig for idrettens anseelse. Avgjørelsen i Europakommisjonen fikk meg til å lese NIFs lov, og der ser jeg at de har hjemmel til å komme med slike trusler, sier Andersen til VG.

Han fortsetter:

– Det er ikke bare det at det som faktisk skjer er skummelt for oss, men at det i det hele tatt blir sagt. Vi er avhengig av et godt rykte hos sponsorer, politikere og medier. Så om det fremstilles som at det er risiko for at de beste ikke kan komme, så blir vi ikke like attraktive, sier Andersen til VG.

– Er det ikke en fare for at det kan dukke opp ulisensierte konkurranser i fjerne land, med fristende pengepremier og helt uten antidopingarbeid?

– I alle bransjer finnes det både proffe og uproffe folk. I idretten er det folk som er korrupte og folk som ikke er korrupte. I Norge er det seriøse, private arrangører og myndighetene stiller krav om antidopingarbeid. Jeg tror slikt regulerer seg selv. Ingen vil betale for billetter eller sponse dem som ikke driver med dopingtester og ivaretar utøvernes sikkerhet, sier Andersen.

Jusprofessor Trond Solvang ved universitetet i Oslo omtaler den ferske avgjørelsen som prinsipielt svært interessant, og håper den tas inn for EU-domstolen for en endelig avgjørelse.

– Man har landet på at idretten kan ha visse beskyttelsesinteresser, men sier samtidig at sanksjonsreglene går for langt. Det er ikke proporsjonalitet. ISU sier at de aldri har anvendt livstidsutestengelse. Men da bør heller ikke reglene deres gi dem adgang til dette, sier han til VG.

– Hvordan kan den ferske avgjørelsen påvirke norske forhold dersom den blir stående?

– Det vil jo bety at for ikke å risikere en lignende konkurranserettslig klage, så må man se på foreningsreglene sine og praktiseringen av disse. Kjernen i det hele er at det er et varsko om at de aktuelle forbund anses som «økonomiske aktører» innenfor rammen av konkurranseregler, og at de har en monopolsituasjon som ikke utilbørlig må utnyttes på bekostning av konkurrerende arrangører og utøveres inntektspotensial fra slike, sier jusprofessoren.

ISU sendte ut en pressemeldingen i slutten av forrige uke, der det går frem at forbundet er sterkt uenig i den ferske avgjørelsen, og at man vurderer en anke til EU-domstolen. De er ikke enige i at idrettens regelverk hindrer konkurranse og beskytter egne kommersielle interesser, slik Europakommisjonen sier.

ISU viser blant annet til et ulisensiert arrangement i Dubai, som de mener har tette bånd til pengespillbransjen i Asia.

IOC-president Thomas Bach reiste personlig til Brussel for å møte EU-politikere i forrige måned. Han levnet liten tvil om at den tradisjonelle idrettsmodellen er under press:

– Vi er dypt bekymret for hvordan deler av EU-traktaten og EUs konkurranselov tolkes når det gjelder idrett, sa han ifølge Insidethegames.

Journalist Nick Butler i det anerkjente nettstedet mener IOC frykter det som nå skjer. Han har skrevet en kommentar om den ferske avgjørelsen i Europakommisjonen:

«Det hadde vært fint om IOC og andre idrettsorganer bare kunne innrømme at det handler om makt, kontroll og penger, i stedet for å messe videre om det å beskytte «den sosiale verden av sport» og hvordan «dette handler om så mye mer enn business».

«På den annen side forstår jeg at idrettslederne må slåss for å hindre vill vest-tilstander, der grådige nye ligaer og konkurranser bruker muskler for få et hvert kommersielt utbytte».