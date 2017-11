Dette er bevisene mot Legkov

EINDHOVEN (VG) Langrennsløper Alexander Legkov (34) ble strippet for troverdighet av IOC. Nå krever journalisten som avslørte jukset at Russland utestenges fra OL.

– Legkov-avgjørelsen viser at selv enkelte i IOC skjønner at det som har skjedd i Russland er det verste idrettsverden har sett på flere tiår. Det krever et klart svar, sier tyske Hajo Seppelt.

Russiske Gregory Rodsjenkov er sentral i bevismaterialet som ble publisert denne uken. Han var sjef for dopinglab-en i Moskva og deltok selv i det omfattende jukset. I dag lever han under vitnebeskyttelse og på hemmelig adresse i USA.

Richard McLaren, professoren som gransket Russland på oppdrag fra IOC, understreket på en konferanse i Nederland i går at det er en rekke gode grunner til å tro på de svært detaljerte forklaringene til Rodsjenkov.

– Gjennom en rekke detaljerte vitnemål ga han oss muligheten til å forstå systemet. Det gjorde igjen at vi kunne sjekke databasen (testresultater fra Russland) og forstå den. Jeg dobbeltsjekket alt Rodsjenkov sa med andre vitner. Det ble også foretatt vitenskapelige undersøkelser, samt analyser av saltnivåer og DNA, for å nevne noe, sier McLaren.

Dette er de mest sentrale bevisene mot Alexander Legkov, ifølge den omfattende dommen som ble felt av IOC mandag ettermiddag:

• Legkov er en av utøverne som er navngitt på den såkalte «Duchess-listen». Dette er en liste over utøvere som var «beskyttet» ved at man hadde lagret rene urinprøver som erstattet de skitne ved dopingkontroller. Metadata i word-filen viser at dokumentet ble opprettet av en person i det russiske støtteapparatet.

GRANSKET RUSSERNE: Professor Richard H. McLaren var på en konferanse i Nederland tirsdag. Foto: Frank Gunn , AP

• To av glassene med Legkovs urinprøver hadde synlige skrapemerker som indikerer at forseglingen var brutt. IOC engasjerte forskere som i flere måneder forsket på muligheten for å bryte forseglingen og måten det ga slike merker på.

• Sjefen for dopinglab-en i Moskva, Gergory Rodsjenkov, har vitnet om en samtale med Legkov, der langrennsløperen stilte seg positiv til en såkalt «duchess-cocktail», inneholdende forbudte stoffer.

• Rodsjenkov husker også helt spesifikt at han byttet ut Legkovs dopingprøve som ble tatt etter gulløpet på 5-mila i Sotjsi-OL 23. februar 2014. Denne dopingprøven er én av to som har skrumerker som forskere mener tyder på at forseglingen ble brutt.

• Rodsjenkov har gitt etterforskerne epostuvekslinger som indikerer at Legkov nøt godt av en bergningsaksjon.

Dopingjournalisten Hajo Seppelt satt også i panelet under Play the Game-konferansen i Nederland tirsdag kveld.

– Nå begynner selv enkelte i IOC å innse at dette var en konspirasjon som ble regissert av russiske myndigheter, sa ARD-journalisten sarkastisk.

Mens McLaren er nøye med å bruke ordet «institusjonalisert doping», mener Seppelt at man bør bruke uttrykket «statsorganisert doping».

Spenningen stiger nå foran styremøte til IOC i Lausanne 5. desember. Da skal skjebnen til Russland i 2018-OL avgjøres én gang for alle.

– Et worst case-scenario som vi har sett her krever et tydelig svar. Jeg skjønner ikke hva IOC trenger å diskutere. At de må diskutere en avgjørelse i dette tilfellet viser bare hvilken interessekonflikt internasjonal idrett opplever om dagen, sier Seppelt.

Martin Johnsrud Sundby mente nylig at det må en positiv prøve til for å kunne utestenges fra konkurranser. Det fikk USADA-sjef Travis Tygart, som felte Lance Armstrong, til å riste oppgitt på hodet og bruke ordet «utdatert».

Og IOCs ferske avgjørelse i Legkovs sak viser igjen at en positiv prøve ikke er nødvendig.

PS! Alexander Legkov mister medaljene sine fra OL i Sotsji og er utestengt fra OL på livstid. Det er ventet en lang rekke lignende avgjørelser fremover.