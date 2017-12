Den russiske avhopperen til VG: Systematisk doping i langrenn og skiskyting

Russerne har drevet med systematisk bruk av doping i de «norske» idrettene skiskyting og langrenn.

Det sier den tidligere sjefen for dopinglaboratoriet i Moskva, Grigorij Rodtsjenkov, til VG.

Han hevder også at han snakket flere ganger med den russiske skiskytterpresidenten Aleksander Kravtsov om dopingprogrammet før OL i Sotsji. Kravtsov benekter dette.

Mannen som har utløst skredet om den russiske dopingbruken, har gitt VG og NRK eksklusive skriftlige svar på en del spørsmål som går spesielt på disse to idrettene. Vi har også fått tilgang til dokumenter som bekrefter at en rekke landslagsutøvere i disse grenene skal ha vært med i det som McLaren-rapporten kaller et «statlig styrt og systematisk dopingprogram».

VARSLEREN: Grigorij Rodtsjenkov har svart på spørsmål fra VG og NRK. Foto: RIA NOVOSTI

– Systematisk bruk av EPO var veldig vanlig både for skiskyttere og langrennsløpere. Jana Romanova er et eksempel på det, svarer Rodtsjenkov, som nå bor på hemmelig adresse et sted i USA.

Fant metode

– Jeg tror vanlig bloddoping var langt mer begrenset.

EPO er et stoff som øker kroppens egenproduksjon av røde blodlegemer, og som er forbudt i idretten.

At ikke flere russere har blitt tatt for EPO, forklares med at de hadde funnet en metode som gjorde at det ikke ble avslørt i WADAs tester. Det gjorde de ved at et sialinsyremolekyl ble fjernet.

Rodtsjenkov knytter presidenten i det russiske skiskytterforbundet, Aleksander Kravtsov, direkte til dopingplanen for å gjøre det best mulig under Sotsji-OL i 2014.

Når det gjelder skipresident Jelena Välbe derimot, kan han ikke ha huske å ha snakket med henne om Sotsji-planen.

Hovedkilden

Grigorij Rodtsjenkov er hovedkilden for nesten alt som de siste årene har kommet fram om russisk doping - og som tirsdag kan ende med at Russland blir utestengt fra 2018-OL, i hvert fall som egen nasjon. Nylig fastslo IOC (den internasjonale olympiske komité) at han er et troverdig vitne.

Etter det kom først utestengningene på livstid av Aleksander Legkov, Maksim Vylegzjanin og fire andre langrennsløpere. Deretter ble skiskytterkvinnene Jana Romanova og Olga Vilukhina dømt, sammen med en del utøvere i bob og skeleton. Så - sist fredag - ble ytterligere to langrennsløpere og én skiskytter utestengt fra OL: Julia Tsjekaljova, Anastasia Dotsenko og Olga Zaitseva.

Dette stemmer bra med de dokumentene som VG har fått tilgang til gjennom Rodtsjenkov. Vi har fått en liste med cirka 30 navn fra skiskyting og langrenn som alle skal ha vært en del av doping-systemet. Tsjekaljova, Dotsenko og Zaitseva står alle på denne listen.

Fremstilles som forræder

Både skiskytterpresident Aleksander Kravtsov og skipresident Jelena Välbe har gjentatte ganger benektet enhver kjennskap til dopingen. I et intervju med VG tidligere i år «garanterte» Välbe at hennes løpere hadde vært rene i Sotsji i 2014.

I russiske media blir Grigorij Rodtsjenkov fremstilt som en «forræder». Flere idrettsledere har brukt dette ordet. Daglig er det saker i russiske medier som mener å bevise at Rodtsjenkov er lite troverdig og at bare er ute etter penger. Blant annet hevder flere russiske media at han har fått en leilighet og en luksusbil som betaling for doping-filmen «Icarus», der det russiske dopingsystemet blir beskrevet - og som du kan se på Netflix. Ifølge VGs kilder er det ikke riktig at han fikk disse gavene.

I helgen ble det vist et angivelig video-intervju med ham. VGs kilder sier at dette var en samtale med en kvinne han kjenner og som ble gjort for mer enn ett år siden. Innslaget, som VG har sett, er klippet for å ta vekk konteksten uttalelsene ble gjort i. I forbindelse med intervjuet ble det blant annet påstått at han hadde forsøkt selvmord og at hans mye omtalte dagbok ble skrevet etter at han kom til USA.

Her er svarene

Her er noen av spørsmålene vi har stilt og svarene som VG og NRK har fått fra Grigorij Rodtsjenkov:

– I hvilken grad var Russlands skiskytterforbund og Russlands skiforbund involvert i organisert doping?

– Jeg snakket flere ganger med Aleksander Kravtsov (president i skiskytterforbundet) om bruken av prestasjonsfremmende midler generelt og om Sotsji-planen spesielt. Faktisk var det hans sjåfør som til tider transporterte «magikerne» (de som jobbet for FSB for å åpne prøve-flaskene) til Moskva-laboratoriet, der bytte (med rene prøver) skjedde før og etter Sotsji.

– Jeg kan ikke husker å ha snakket med Välbe om Sotsji-planen. Men hun var til stede da vi omtrent på vinteren 2004, i Odintsovo, der vi diskuterte bruk av prohormoner for skiløpere. Det var vårt første møte.

(Odintsovo er et sted utenfor Moskva der det blant annet er et kjent treningssenter for toppidrettsutøvere).

– Møtte noen ganger folk fra skiskytterforbundet og skiforbundet når det gjaldt dopingprogrammer? På hvilket nivå og med hvem?

– Jeg møtte altså Kravtsov, jeg møtte Sergej Kusjtsjenko, som var nummer to i skiskytterforbundet den gang, som sikkert visste om det statsstøttede dopingprogrammet. Jeg kan ikke huske noen diskusjoner med folk i skiforbundet (unntatt Välbe) om dopingprogram. Irina Rodionova var min hoved-liaison til skiforbundet. (Vi skal komme tilbake til henne senere).

– I hvilken grad ble det statlig drevne dopingprogrammet brukt i disse to sportene i årene frem mot Sotsji?

– Jeg ville trenge mange, mange sider for å beskrive alle beviser når det gjelder doping i disse to sportene frem mot Sotsji. La meg si det enkelt: Dopingen var langvarig og voldsom, det samme var våre forsøk på å dekke over det.

– Välbe var en sterk utøver tidligere. Var det noe dopingprogram også den gang? Og var hun med på det?

– Da Välbe konkurrerte, så var det absolutt statsstøttet doping i Russland. Men jeg har ingen minner om at hun personlig var med på det som utøver.

– Olga Zaitseva ble trent av tyske Wolfgang Pichler den gang. Tror du han visste om det?

– Jeg har ingen spesifikk informasjon om hvorvidt Wolfgang Pichler visste om det. Det er vanskelig å se for seg at en erfaren trener ikke ville heve øyenbrynene når han så de forandringene i fysisk form for en utøver som var en del av dopingen. Men i alvorlige saker som dette tror jeg ikke spekulasjoner er passende.

Benekter alt

VG har snakket med pressesjefen for russisk skiskyting, Andrej Anosov. Han vil ikke koble oss til Kravtsov, men ber oss lese hva skiskytterpresidenten har sagt til russiske nyhetsbyråer. Han benekter påstandene og truer med å gå til sak mot Rodtsjenkov.

– Det er rart at Rodtsjenkov i to år ikke har nevnt navnet mitt. Og jeg kan bare gjenta det jeg har sagt før: vi har aldri hatt noen alvorlig samtale om temaet doping, og hele den tiden som han jobbet som leder av laboratoriet, så ble ikke våre veier krysset.

– Jeg ser ikke poenget med å forsvare æren og verdighet i russisk rett, men jeg vil konsultere våre advokater. Jeg utelukker ikke at jeg vil gå til søksmål mot Rodtsjenkov, helt opp til den europeiske menneskerettighetsdomstolen, sier Kravtsov til Tass.

– I mangel av betaling kommer han opp med nye og nye personer, hevder skiskytterpresidenten.

Hovedkontakten

Han snakket sist uke om de utestengte russiske skiskytterkvinnene:

– Etter som verken Romanova, Vilukhina eller Zaitseva er aktive nå, handler det bare om å forsvare deres ære og verdighet.

Romanova sa i et intervju med Tass at hun heller ville «kaste medaljen i søpla» enn å returnere den til IOC (Norge skal eventuelt overta Russlands sølvmedaljer).

Til VG uttaler altså Rodtsjenkov at Irina Rodionova var hans kontakt til skiforbundet. I dokumentene som VG har fått tilgang til, fremstilles hun som den direkte kontakten som delte ut prestasjonsfremmende midler til utøverne og fortalte dem hvordan de skulle bruke dem.

Blant annet skal den mye omtalte dopingcocktailen ha blitt anbefalt gurglet ned med whiskey - for å gjøre halveringstiden kortere, så stoffene kom fortere ut av kroppen og faren for å bli avslørt ble mindre.

Ville skade ukrainer

Til New York Times i helgen kom Rodtsjenkov med en annen og oppsiktsvekkende uttalelse: Han sier at visesportsminister Jurij Nagornykh (som allerede i McLaren-rapporten ble pekt ut som ministeriets hovedmann i denne saken) ba ham bytte dopingprøven til ukrainske Vita Semerenko, men fikk nei.

– Han var særlig urolig for at ukrainske jentene skulle representere en trussel for de russiske på stafetten. Men jeg kunne ikke gjøre det med en uskyldig idrettsutøver. Jeg byttet mange positive prøver ut med rene, men aldri omvendt, sa Rodtsjenkov. Semerenko får nå sølv fra OL etter at IOC har dømt Olga Vilukhina.

