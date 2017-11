Bortreiste Tvedt nektet å si unnskyld for idrettens alkohol-regninger

IDRETTENS HUS (VG) På telefon fra et toppmøte i Praha innrømmet Tom Tvedt (49) at lederne i Norges idrettsforbund skulle vært mer restriktive med alkohol.

– Noen av eksemplene som er kommet frem, er voldsomme også for meg, erkjenner idrettspresidenten.

Tom Tvedts stemme fylte det mellomstore konferanserommet på Idrettens Hus i Oslo fra en liten svart høyttaler midt på møtebordet torsdag ettermiddag. Han er for tiden i Praha på et møte med ledere fra andre olympiske komiteer.

På den uvanlige pressekonferansen måtte Tom Tvedt svare for det som ble avdekket på pressens innsynsdag hos Norges idrettsforbund (NIF) dagen i forveien: Blant annet at NIF hadde betalt rundt 240.000 kroner for mat og alkohol på samme restaurant under London-OL i 2012.

I andre bilag kom det også frem at fellesskapets midler er blitt brukt til måltider med champagne, konjakk, hummersuppe og østers.

Se hele den «spesielle» sansen:

Bort med skjønn

– Jeg kan helt klart si at det er kommet frem eksempler som ikke skal skje igjen. Vi skulle vært mer restriktive med alkohol. Nå er det klare retningslinjer som gjelder, ikke skjønn. Alkohol blir ikke lenger dekket, hvis det ikke ligger særskilte klareringer om det i forkant, sier Tvedt.

VG-sportens kommentator Leif Welhaven mener idretten har et «stort alkoholproblem», mens en Ap-politiker kaller alkoholregningene for «en uakseptabel måte å forvalte fellesskapets penger på».

SPESIELL PRESSEKONFERANSE: Pressen satt musestille og hørte på idrettspresident Tom Tvedt fra en liten høyttaler midt på bordet. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Onsdag var ikke idrettspresidenten tilgjengelig for kommentar. Han var i Bergen for å snakke med medlemmer av Norsk Redaktørforening om hvordan det er å stå i en mediestorm. Senere samme dag fløy Tvedt fra Norge for å delta på det såkalte ANOC-møtet i Praha. Derfor ble det organisert et intervju med Tvedt over telefon.

Da TV 2 spurte om idrettspresidenten hadde lyst til å si unnskyld til grasrota i norsk idrett for den voldsomme pengebruken, sa Tvedt følgende:

– Jeg er helt klar på at det jeg skylder, er å få ordninger på plass og få det inn i de rammene vi har vedtatt.

– Men du vil ikke si unnskyld?

– Nei, i utgangspunktet har jeg vært opptatt av at styret må snu dette. Og det er det jeg er opptatt av nå, svarte Tvedt, som samtidig påpekte at han tar ansvar for det som er kommet frem.

VGs kommentator Leif Welhaven er ikke nådig etter innsynsavsløringene:

Med på reisen

Tom Tvedt var medlem av Idrettsstyret fra 2011 frem til han ble president i NIF våren 2015. Han har dermed sittet i toppen av norsk idrett for hele perioden det er blitt åpnet for innsyn i: 2012 til 2017.

Mer: NIF betalte for Dundersalt og butikk-øl

Innsynet skjer etter at VG gjennom en lang periode har satt et kritisk søkelys på åpenhetsnivået i organisasjonen.

Tvedt sier at han selv har vært på middager hvor alkohol har vært i bildet, noe som også fremkommer av bilagene norske medier har publisert denne uken.



– Vi vil endre på det. Jeg har vært til stede på middager hvor det har blitt servert alkohol. Det tar jeg ansvar for, sier Tvedt.

Først i desember 2016 endret Norges idrettsforbund retningslinjer for kost og losji for ansatte på reise. NIF-ansatte får ikke alkoholutgifter refundert i dag med mindre det ligger særskilte årsaker til grunn, for eksempel ved utenlandsreiser og representasjonsoppdrag.