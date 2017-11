IDRETTENS HUS (VG) På telefon fra et toppmøte i Praha fortalt idrettspresident Tom Tvedt (49) at de skulle vært mer restriktive på alkohol.

– Noen av eksemplene som er kommet frem er voldsomme, også for meg! Sa Tvedt, da han snakket på telefonen til norsk presse torsdag.

Men da TV 2 spurte om Tvedt hadde lyst til å si unnskyld til grasrota i norsk idrett for den voldsomme pengebruken, sa Tvedt følgende:

– Jeg er helt klar på at det som jeg skylder er å få ordninger på plass og få det inn i de rammene vi har vedtatt.

– Men du vil ikke si unnskyld?

– Nei, i utgangspunktet har jeg vært opptatt av at styret må snu dette. Og det er det jeg er opptatt av nå, svarte Tvedt.

– Blir ikke lenger dekket

Idrettspresidenten sier at alkohol, i utgangspunktet, i fremtiden ikke vil bli dekket.

– Jeg kan helt klart si at det er kommet frem eksempler som ikke skal skje igjen. Vi skulle vært mer restriktive på alkohol. Nå er det klare retningslinjer som gjelder, ikke skjønn, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Eksempler på NIF-bilag med alkohol på regningen: 28. oktober 2013:

Middag for 33 personer på Oslo-restauranten Sawan. Anledning: Fest etter folkeavstemningen om å søke OL i 2022. Personer som hadde bidratt er invitert. 27 flasker vin (Barbera og Riesling), for til sammen drøyt 17.500 kroner, og 14 øl bestilles til maten. Sluttsummen med mat og drikke: 45.000 kroner, driks inkludert. 28. januar 2013:

Et bilag merket «avslutningsmiddag» på luksusrestauranten Feinschmecker: Ni personer er til stede og alle spiser kokkens meny. Regningen ender på 19.000 kroner etter driks, 8686 av dem til alkohol. Det blir drukket fire flasker rødvin (Barolo), tre flasker hvitvin (Puligny Montrachet), fem Gin and Tonic, to pils og én uspesifisert vinflaske til 965 kroner. Resten av vinflaskene koster i underkant av 1000 kroner per stykk. 28. september 2013:

Tom Tvedt, på den tiden styremedlem i NIF, spiser middag sammen med generalsekretær Inge Andersen. På Radisson Blu i Oslo får de servert champagne, østers, hummersuppe og sjokoladefondant, ifølge NRK. Regningen stopper på 2500 kroner (tips inkludert). PS: Deler av kostnadene i disse eksemplene, som altså bare er et lite utvalg av det som finnes i materialet, kan ha blitt refundert av andre parter enn Norges idrettsforbund i etterkant. Flere eksempler finner du her.

På pressens innsynsdag hos Norges idrettsforbund (NIF) onsdag kom det blant annet frem at NIF hadde betalt rundt 240.000 kroner på mat og alkohol på samme restaurant under London-OL i 2012. Andre bilag avdekket også at fellesskapets midler er blitt brukt til måltider med champagne, konjakk, hummersuppe og østers.

– Alkohol blir ikke lenger dekket, hvis det ikke ligger særskilte klaringer om det i forkant, sier Tvedt.



Flere har vært kritiske til det som kommer fram i innsynet.



– Jeg har forståelse for reaksjonene, sier Tvedt.

– Dumt å sitte i Praha

Tirsdag var ikke Tvedt tilgjengelig for kommentar. Idrettspresidenten var i Bergen for å snakke med medlemmer av Norsk Redaktørforening om hvordan det er å stå i en mediestorm. Senere samme dag fløy han fra Norge for å delta på et såkalt ANOC-møte i Praha, en stor konferanse med andre nasjonale olympiske komiteer.

Derfor ble det organisert et intervju med Tvedt over telefon onsdag. Journalister fra flere norske mediehus fikk etter ett døgn omsider anledning til å spørre presidenten om det som er kommet frem gjennom bilagene.

– Jeg vil si at det er dumt å sitte i Praha og ikke være hos dere i Oslo, men jeg er i møte med alle lands olympiske komiteer. Jeg har forståelse for at det er behov for spørsmål til meg, sa Tvedt.

• VG-sportens kommentator Leif Welhaven mener idretten har et «stort alkoholproblem», mens en Ap-politiker kaller alkoholregningene for «en uakseptabel måte å forvalte fellesskapets penger på».

Tom Tvedt var medlem av Idrettsstyret fra 2011 frem til han ble president i NIF våren 2015. Han har dermed sittet i toppen av norsk idrett for hele perioden det er blitt åpnet for innsyn i: 2012 til 2017. Innsynet skjer etter at VG gjennom en lang periode har satt et kritisk søkelys på åpenhetsnivået i organisasjonen.

