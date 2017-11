Bonusen må betales tilbake

Kommentar Idrettsstyret utvidet Inge Andersens allerede fete sluttpakke med 300.000 kroner da han ble sparket. Av respekt for grasrota bør de pengene tilbakeføres umiddelbart.

Tre millioner kroner?

For å gå av?

I en frivillig organisasjon?

Dette var det allerede vanskelig å svelge da det ble avslørt av Nettavisen i vinter.

Nå som vi vet enda mer om hvordan lederkulturen fikk utvikle seg over tid i Norges Idrettsforbund, kan summen vanskelig beskrives som annet enn en ren hån mot hverdagssliterne.

Mens det lenge har vært kjent hvor lite åpenhet det har vært på toppen, er det nå steg for steg blitt kjent akkurat hvor grell den konkrete pengebruken har vært.

Og etter at de to første innsynsrundene er over på Ullevaal stadion, er det umulig å gjøre annet enn å stoppe opp ved navnet Inge Andersen.

Igjen.

Han bygget seg opp en posisjon som idrettens sterke mann, og når man nå omsider får konkrete opplysninger om hvordan den tidligere generalsekretæren har flottet seg for fellesskapets penger, er det virkelig ikke til å forstå at det har vært mulig.

Han er selvsagt ikke er den eneste som skal klandres her, så langt derifra.

Det har vært et idrettsstyre som ikke satte grenser for galskapen før de ble presset til det, og det er simpelthen snodig at det ikke er blitt stilt flere spørsmål fra innsiden om hvordan penger er blitt brukt.

For det burde jo være ganske opplagt at alkoholtung luksusmesking for ledere tar seg dårlig ut i en idrettsorganisasjon.

Mens selv om ansvaret må deles, er det nå en gang slik at Inge Andersens navn, eller generalsekretærens virke, er forbundet med flere av de mest graverende bilagene.

Her er det viner i en prisklasse som ikke hører noe steds hjemme, sene barregninger, minibarer som virkelig har fått gjennomgå på dyre hotellrom, og diverse andre disposisjoner som vitner om noe som må ha tendert mot stormannsgalskap.

Legger man til det som ble kjent av pengebruk i forrige innsynsrunde, samt hvordan Andersen før den tid fungerte som en bremsekloss i åpenhetsdebatten, var det et klokt valg av idrettsstyret å skifte ut den øverste administrative lederen i vinter.

Det som derimot var alt annet enn klokt, var det han fikk med seg på veien ut døren på Ullevaal. Og sett i sammenheng med det vi nå vet om pengebruken i hans tid, er sluttavtalen rett og slett himla provoserende.

Én ting er selve den opprinnelige avtalen, som ble inngått i 2004. Den er drøy i seg selv.

Men samme hvor mye man misliker avtalen, må man jo forholde seg til den. Men hvorfor ble en helt uforståelig bonus lagt på toppen av den opprinnelige svært voksne pakke-summen?

Med 300 tusenlapper på toppen av det som allerede lå der, ble altså totalen han fikk for å gå av - i en folkebevegelse tuftet på frivillighet - tre millioner kroner.

Det er i seg selv utenfor all anstendighet, og det er fristende å undres over hvor mye av det som kalles «særlig merarbeid» som har funnet sted på barer og restauranter.

Sett i lys av det som nå er kjent, er det bare én ting å gjøre for Inge Andersen, dersom det foreligger noe som ligner respekt for hva denne bevegelsen bør handle om:

Å betale i alle fall ekstrabeløpet tilbake.

For ærlig talt: Etter det som fremstår som en nær sammenhengende fest, er det forkastelig med bonus som bakrus.