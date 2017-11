Bernander om idrettstoppenes festbilag: – Ikke urimelig å reagere

Han ledet utvalget som vurderte Norges Idrettsforbunds praksis og åpenhet. John G. Bernander synes ikke det er rart at reaksjonene har vært sterke etter avsløringen av alkoholregningene

– Hvis du måler den tidligere praksisen i forhold til de standarder som nå er satt, er det ikke urimelig å reagere i ettertid, sier Bernander til VG.

Innsynet i 16.000 NIF-bilag har skapt nasjonale bølger. Konjakk, magnumflasker og østers var noen av ingrediensene. Idrettstoppene feiret i 2012 Eirik Verås Larsens OL-gull i London med 54 flasker vin, 15 øl og 46 enheter sprit/likør.

– Hadde Norges idrettsforbund hatt de nye rutinene på plass, så hadde de ikke hatt de forklaringsproblemene de har vært oppe i den siste tiden, mener John G. Bernander.

Den tidligere NRK-sjefen og NHO-direktøren avslår å kommentere enkelthetene som etter innsynet har opprørt mange både i og utenfor norsk idrett.

– Jeg vil ikke gå inn i det som er kommet frem nå, men vil stå for den anbefalingen utvalget kom med for praksis i fremtiden, sier han.

– Vi var veldig tydelige på at vår oppgave ikke var å drive revisjon. Men komme med råd om hvordan de burde behandle åpenhet og hvordan rapportere etter etablerte standarder i fremtiden.

De nye alkohol-reglene ble innført 1. januar 2017. I mars nektet økonomisjefen å godkjenne en reiseregning fra tre NIF-ansatte som hadde vært i Østerrike i forbindelse med Special Olympics. De ville ha refundert en alkoholregning på omtrent 3000 kroner.

– Hvordan reagerer du på at idrettspresident Tom Tvedt nå i år gikk inn og godkjente en alkoholregning som var utenfor den nye standarden?

– Her har idretten sine egne organer som kontrollkomiteen og idrettstinget. De har ansvaret for å vurdere slike forhold.

Norges idrettsforbund har uttrykt positivitet i forhold til de grepene utvalget hans foreslo i 2016. Blant annet mente Bernander & co. at det blir alt for uoversiktlig når Idrettstinget skal godkjenne pengebruken for fire år av gangen.

– Vi mente at årlige regnskap er sterkt å anbefale, sier John G. Bernander.